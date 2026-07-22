Kiều hối về TP.HCM giảm 23%

Lượng kiều hối chuyển về TP. HCM trong quý 2 đạt hơn 2,03 tỉ USD, tăng nhẹ so với quý trước. Thế nhưng, lũy kế 6 tháng đầu năm vẫn ghi nhận mức giảm 23% khi chỉ đạt 4 tỉ USD. Trong quý 2, lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt 2,032 tỉ USD, tăng 1,4% so với quý trước đó nhưng giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng kiều hối về TP.HCM quý 2 tăng nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Về cơ cấu, kiều hối khu vực châu Á ghi nhận lớn nhất, với hơn 1,002 tỉ USD, chiếm 49,3% tổng lượng kiều hối và tăng 9,8% so với quý trước. Châu Mỹ đứng thứ hai với 672,6 triệu USD, chiếm 33,1%; tiếp đến là châu Đại Dương đạt 195,7 triệu USD, chiếm 9,6%; châu Âu 154,1 triệu USD, chiếm 7,6%; châu Phi 7,6 triệu USD, chiếm 0,4%. Như vậy, kiều hối từ châu Á và châu Mỹ chiếm hơn 82% tổng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong quý 2.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lượng kiều hối chuyển về TP. HCM đạt 4,037 tỉ USD, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 21% so với 6 tháng cuối năm 2025. Trong đó, châu Á và châu Mỹ tiếp tục là hai khu vực chuyển kiều hối chủ lực, chiếm hơn 81% tổng lượng kiều hối. Châu Á vẫn dẫn đầu với 1,916 tỉ USD, chiếm 47,5% tổng số; tiếp đến là châu Mỹ đạt 1,375 tỉ USD, chiếm 34,1%. Châu Đại Dương đạt 418,3 triệu USD, chiếm 10,4% và là khu vực có diễn biến ổn định nhất trong nửa đầu năm.

Nguyên nhân dẫn đến lượng kiều hối giảm, bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, kiều hối chịu tác động từ nhiều yếu tố. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, đồng USD duy trì ở mức cao và chính sách nhập cư chặt chẽ tại một số quốc gia đã ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và khả năng chuyển tiền của người Việt Nam ở nước ngoài. Đối với khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ (nơi chiếm tỷ trọng lớn trong lượng kiều hối về TP. HCM) áp lực lạm phát, chi phí sinh hoạt cao, cùng những thay đổi về thị trường lao động và chính sách thuế đối với một số giao dịch chuyển tiền cũng tác động đến quy mô kiều hối chuyển về. Đối với trong nước, một số kênh đầu tư chưa tạo được sức hấp dẫn đủ lớn để thu hút dòng vốn kiều hối, cũng như dòng tiền cũng được phân tán qua nhiều kênh thanh toán mới, làm doanh số kiều hối qua hệ thống ngân hàng giảm tương đối.

Dù vậy, bà Liên dự báo xu hướng phục hồi trong nửa cuối năm được duy trì, doanh số kiều hối cả năm 2026 có thể đạt khoảng 8,6-8,9 tỉ USD. Mặc dù chưa trở lại mức của các năm trước, xu hướng phục hồi theo từng quý được kỳ vọng sẽ rõ nét hơn trong nửa cuối năm, nhất là khi môi trường lãi suất quốc tế dần nới lỏng, tỷ giá ổn định và các chương trình thu hút kiều hối của hệ thống ngân hàng tiếp tục phát huy hiệu quả.