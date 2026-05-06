Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mưa lớn ở TP.HCM cuốn ngã rào chắn công trình, người dân dầm mưa cảnh báo hố sâu

Trần Kha
Trần Kha
06/05/2026 13:10 GMT+7

Mưa lớn tối 5.5 khiến đường ở Hóc Môn (TP.HCM) ngập sâu, nước cuốn ngã rào chắn công trình. Nhiều người dân phải đứng giữa mưa để cảnh báo hố sâu nguy hiểm.

Đến trưa 6.5, ghi nhận tại khu vực giao lộ đường Bà Triệu - Song hành quốc lộ 22 (xã Hóc Môn, TP.HCM), lực lượng chức năng và công nhân vẫn đang khẩn trương sửa chữa, gia cố lại các hàng rào tôn bị nước cuốn ngã sau trận mưa lớn ngập đường đêm qua.

Dân dầm mưa cảnh báo hố sâu

Trước đó, trận mưa lớn tối 5.5 khiến tuyến đường Bà Triệu và đường Song hành quốc lộ 22 chìm trong biển nước. Tại khu vực gần giao lộ, nước ngập sâu hơn nửa mét. Mỗi khi có xe tải, ô tô đi ngang qua, sóng nước đánh liên tiếp vào hàng rào tôn bao quanh công trình giữa lộ, khiến hệ thống rào chắn này bị ngã đổ.

TP.HCM: Mưa lớn ngập đường, nước cuốn phăng rào chắn công trình ở Hóc Môn - Ảnh 1.

Cơn mưa lớn gây ngập, lực lượng chức năng căng dây quanh công trình tại giao lộ đường Bà Triệu - Song hành quốc lộ 22 để cảnh báo người dân không lại gần

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Lo ngại người dân không thấy đường sẽ lọt xuống hố sâu của công trình đang thi công, một số người dân địa phương đã dầm mưa để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện di chuyển ra xa khu vực nguy hiểm.

Anh T., một người dân trực tiếp đứng ra điều tiết giao thông, bàng hoàng kể lại: "Nước mênh mông không thấy đường, chảy xoáy rất mạnh. Tôi phải cầm dù ra đứng nhắc nhở mọi người né khu vực công trình vì lỡ rơi xuống đó là cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã gọi điện và sau đó khoảng 10 phút, phía công trình có người ra giăng dây cảnh báo".

TP.HCM: Mưa lớn ngập đường, nước cuốn phăng rào chắn công trình ở Hóc Môn - Ảnh 2.
TP.HCM: Mưa lớn ngập đường, nước cuốn phăng rào chắn công trình ở Hóc Môn - Ảnh 3.

Đường Bà Triệu và đường Song hành quốc lộ 22 mênh mông nước, ngay cả xe tải cũng chết máy

ẢNH: CTV

TP.HCM: Mưa lớn ngập đường, nước cuốn phăng rào chắn công trình ở Hóc Môn - Ảnh 4.

Bên trong nhà chị N.T.K.N gần giao lộ Bà Triệu - Song hành quốc lộ 22 bị ngập nặng

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Chị N.T.K.N chủ quán cà phê gần đó, cho biết thêm: "Nước dâng cao qua đầu gối, tràn vào tận giường ngủ. Cống thoát nước thì bật nắp, nước phun lên mạnh như suối. Người dân đi qua đây té ngã liên tục, chúng tôi phải chạy ra hỗ trợ kéo người và xe chết máy".

Gia cố rào chắn, mong công trình sớm hoàn tất

Trong sáng 6.5, các công nhân đã tiến hành dựng lại rào chắn, đồng thời hàn thêm các cột sắt để tăng cường khả năng chịu lực. Một công nhân tại hiện trường cho biết, đơn vị cũng đã thực hiện hạ đáy hàng rào, cắt một số khoảng hở phía dưới để nước có thể thoát vào lòng công trình, giảm áp lực sóng nước khi có phương tiện di chuyển qua.

TP.HCM: Mưa lớn ngập đường, nước cuốn phăng rào chắn công trình ở Hóc Môn - Ảnh 5.

Một đoạn hàng rào tôn công trình bị nước cuốn hư hỏng, lộ ra hố sâu

ẢNH: TRẦN KHA

Theo bảng thông tin, đây là công trình thuộc dự án mở rộng, nâng cấp đường Trần Văn Mười (quốc lộ 22 - Phan Văn Hớn). Đoạn thi công này kéo dài từ quốc lộ 22 đến đường Xuân Thới Sơn 2 và đường Bà Triệu. Dự án bắt đầu thi công từ tháng 7.2025, dự kiến đến tháng 2.2026.

TP.HCM: Mưa lớn ngập đường, nước cuốn phăng rào chắn công trình ở Hóc Môn - Ảnh 6.

Các công nhân đang gia cố lại hàng rào tôn

ẢNH: TRẦN KHA

TP.HCM: Mưa lớn ngập đường, nước cuốn phăng rào chắn công trình ở Hóc Môn - Ảnh 7.

Đến 10 giờ cùng ngày, công tác khắc phục, gia cố lại hàng rào tôn công trình vẫn đang tiến hành khẩn trương.

ẢNH: TRẦN KHA

Chứng kiến cảnh cứ hễ mưa là ngập như "biển", người dân tại xã Hóc Môn bày tỏ mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục thoát nước để ổn định cuộc sống khi bước vào mùa mưa.

Tin liên quan

Mưa lớn ở TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập sâu đến 1 m, kéo dài 2 tiếng

Mưa lớn ở TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập sâu đến 1 m, kéo dài 2 tiếng

Chiều 2.5, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống làm nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu. Có nơi nước ngập lên đến 1 m, kéo dài hơn 2 tiếng.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn rào chắn hố sâu xe chết máy TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận