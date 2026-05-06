Mưa lớn ở TP.HCM cuốn ngã rào chắn công trình, người dân dầm mưa cảnh báo hố sâu

Đến trưa 6.5, ghi nhận tại khu vực giao lộ đường Bà Triệu - Song hành quốc lộ 22 (xã Hóc Môn, TP.HCM), lực lượng chức năng và công nhân vẫn đang khẩn trương sửa chữa, gia cố lại các hàng rào tôn bị nước cuốn ngã sau trận mưa lớn ngập đường đêm qua.

Dân dầm mưa cảnh báo hố sâu

Trước đó, trận mưa lớn tối 5.5 khiến tuyến đường Bà Triệu và đường Song hành quốc lộ 22 chìm trong biển nước. Tại khu vực gần giao lộ, nước ngập sâu hơn nửa mét. Mỗi khi có xe tải, ô tô đi ngang qua, sóng nước đánh liên tiếp vào hàng rào tôn bao quanh công trình giữa lộ, khiến hệ thống rào chắn này bị ngã đổ.

Cơn mưa lớn gây ngập, lực lượng chức năng căng dây quanh công trình tại giao lộ đường Bà Triệu - Song hành quốc lộ 22 để cảnh báo người dân không lại gần ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Lo ngại người dân không thấy đường sẽ lọt xuống hố sâu của công trình đang thi công, một số người dân địa phương đã dầm mưa để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện di chuyển ra xa khu vực nguy hiểm.

Anh T., một người dân trực tiếp đứng ra điều tiết giao thông, bàng hoàng kể lại: "Nước mênh mông không thấy đường, chảy xoáy rất mạnh. Tôi phải cầm dù ra đứng nhắc nhở mọi người né khu vực công trình vì lỡ rơi xuống đó là cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã gọi điện và sau đó khoảng 10 phút, phía công trình có người ra giăng dây cảnh báo".

Đường Bà Triệu và đường Song hành quốc lộ 22 mênh mông nước, ngay cả xe tải cũng chết máy ẢNH: CTV

Bên trong nhà chị N.T.K.N gần giao lộ Bà Triệu - Song hành quốc lộ 22 bị ngập nặng ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Chị N.T.K.N chủ quán cà phê gần đó, cho biết thêm: "Nước dâng cao qua đầu gối, tràn vào tận giường ngủ. Cống thoát nước thì bật nắp, nước phun lên mạnh như suối. Người dân đi qua đây té ngã liên tục, chúng tôi phải chạy ra hỗ trợ kéo người và xe chết máy".

Gia cố rào chắn, mong công trình sớm hoàn tất

Trong sáng 6.5, các công nhân đã tiến hành dựng lại rào chắn, đồng thời hàn thêm các cột sắt để tăng cường khả năng chịu lực. Một công nhân tại hiện trường cho biết, đơn vị cũng đã thực hiện hạ đáy hàng rào, cắt một số khoảng hở phía dưới để nước có thể thoát vào lòng công trình, giảm áp lực sóng nước khi có phương tiện di chuyển qua.

Một đoạn hàng rào tôn công trình bị nước cuốn hư hỏng, lộ ra hố sâu ẢNH: TRẦN KHA

Theo bảng thông tin, đây là công trình thuộc dự án mở rộng, nâng cấp đường Trần Văn Mười (quốc lộ 22 - Phan Văn Hớn). Đoạn thi công này kéo dài từ quốc lộ 22 đến đường Xuân Thới Sơn 2 và đường Bà Triệu. Dự án bắt đầu thi công từ tháng 7.2025, dự kiến đến tháng 2.2026.

Các công nhân đang gia cố lại hàng rào tôn ẢNH: TRẦN KHA

Đến 10 giờ cùng ngày, công tác khắc phục, gia cố lại hàng rào tôn công trình vẫn đang tiến hành khẩn trương. ẢNH: TRẦN KHA

Chứng kiến cảnh cứ hễ mưa là ngập như "biển", người dân tại xã Hóc Môn bày tỏ mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục thoát nước để ổn định cuộc sống khi bước vào mùa mưa.