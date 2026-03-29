Đời sống Cộng đồng

Đường Bến Nghé đầy hố sâu: TP.HCM sửa chữa, điều chỉnh giao thông 10 ngày

Trần Kha - Vũ Phượng
29/03/2026 14:43 GMT+7

Sau phản ánh đường Bến Nghé xuất hiện nhiều hố sâu gây nguy hiểm, TP.HCM triển khai sửa chữa trong 10 ngày và điều chỉnh giao thông qua khu vực.

Sáng 29.3, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang triển khai phương án điều chỉnh giao thông phục vụ công tác duy tu, sửa chữa đường Bến Nghé (phường Tân Thuận, TP.HCM).

Tuyến đường Bến Nghé sau thời gian dài khai thác đã xuống cấp, hư hỏng nặng

Theo đó, tuyến đường Bến Nghé (đoạn từ trước cổng Tổng công ty may Nhà Bè đến giao lộ Lưu Trọng Lư - Bến Nghé) sau thời gian dài khai thác đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Trên mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, khiến các phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nhằm đảm bảo an toàn và giúp lưu thông thông suốt, công tác duy tu, sửa chữa diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 28.3 đến hết ngày 8.4.2026.

Để việc thi công đúng tiến độ, Phòng PC08 kiến nghị người dân sử dụng xe mô tô, ô tô cá nhân nên hạn chế đi qua khu vực cầu Tân Thuận 1, giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư nếu không thật sự cần thiết. Thay vào đó, người dân có thể lựa chọn 6 lộ trình thay thế sau:

  • Lộ trình 1: Tân Thuận - Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Tất Thành.
  • Lộ trình 2: Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát - Trần Xuân Soạn - cầu Rạch Ông - Phạm Thế Hiển - vòng dưới cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - quay đầu trên đường Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.
  • Lộ trình 3: Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ - Khánh Hội - cầu Ông Lãnh.
  • Lộ trình 5: Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - cầu Him Lam - đường số 4 - Vòng xoay Trung Sơn - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.
  • Lộ trình 6: Nguyễn Văn Linh - đường số 9A - Vòng xoay Trung Sơn - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

Phòng PC08 lưu ý người điều khiển phương tiện khi qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường bộ. Căn cứ tình hình thực tế, CSGT sẽ tổ chức điều chỉnh phân luồng linh hoạt để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Phạm vi thi công

Khi xảy ra tình huống giao thông phức tạp, người dân có thể liên hệ trực ban Phòng PC08 qua số điện thoại: 0693.187.521 để được hỗ trợ kịp thời.

TP.HCM: Đường Bến Nghé đầy hố sâu hơn nửa mét, tài xế phải dùng xích kéo xe

Đường Bến Nghé (phường Tân Thuận, TP.HCM) xuất hiện nhiều hố sâu ngập nước, có nơi hơn nửa mét khiến nhiều xe tải, ô tô sụp bánh, tài xế phải dùng xích kéo xe ra.

