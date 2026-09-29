Hơn 4 tháng đảo chiều đường Cộng Hòa, vì sao nay chỉ thực hiện buổi sáng?

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhắc việc điều chỉnh luồng tuyến đường Cộng Hòa như một cách tận dụng hạ tầng hiện có.

"Chỉnh lên một chút là khác liền", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Đường Cộng Hòa chính thức đảo chiều linh hoạt từ ngày 15.5.2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Cộng Hòa chỉ đảo chiều buổi sáng

Ghi nhận giờ cao điểm chiều 28.9, dòng xe trên đường Cộng Hòa cơ bản di chuyển ổn định, đông hơn tại các giao lộ và khu vực dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám.

Sau hơn 4 tháng triển khai, việc đảo chiều linh hoạt hiện chỉ thực hiện vào buổi sáng, khi lượng xe từ ngoại thành cùng lúc đổ về hướng vòng xoay Lăng Cha Cả. Buổi chiều, CSGT tạm ngưng đảo chiều vì lượng xe ở 2 hướng tương đương nhau.

Những ngày qua, việc điều chỉnh giao thông trên đường Trường Chinh và các tuyến lân cận để phục vụ thi công metro số 2 khiến khu vực này chịu thêm áp lực. CSGT phải tăng cường điều tiết vào giờ cao điểm, nhất là những ngày mưa lớn trùng giờ tan tầm.

Vận tốc di chuyển trung bình trên đường Cộng Hòa đã tăng lên từ khi đảo chiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Dòng xe chen chúc dưới chân cầu vượt ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo dữ liệu quan trắc của Sở Xây dựng TP.HCM, trước khi triển khai phương án, vận tốc dòng xe trong giờ cao điểm trên đường Cộng Hòa có lúc chỉ khoảng 31 km/giờ, xuất hiện ùn ứ cục bộ. Sau khi tổ chức lại, mức thấp nhất đạt khoảng 38 - 40 km/giờ.

Vận tốc dòng xe vào khung giờ đông nhất tăng trung bình 10 - 15%, phương tiện di chuyển liên tục hơn, giảm thời gian dừng chờ và xung đột cục bộ.

Anh Bùi Đức Thịnh, tài xế công nghệ hoạt động quanh sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết trước đây anh ngại nhận cuốc xe chạy qua đường Cộng Hòa vì có lúc mất 30 - 40 phút để đi hết tuyến, nhất là giờ cao điểm. Sau khi tổ chức lại giao thông, ở nhiều thời điểm thời gian di chuyển rút xuống chưa tới 10 phút.



Buổi chiều hiện không tổ chức đảo chiều linh hoạt trên đường Cộng Hòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhớ đại những ngày đầu bối rối trên đường Cộng Hòa

Chiều 13.5.2026, khi thí điểm tổ chức giao thông mới, lượng phương tiện từ khu vực trung tâm TP.HCM đi về hướng đường Trường Chinh rất đông. Dòng xe có lúc nối dài, nhích từng chút. Một số người đi xe máy không đủ kiên nhẫn chờ đợi đã chạy lên vỉa hè để tìm cách thoát khỏi dòng xe.

Sang ngày 14.5, tình hình dần ổn định. Tuy nhiên, nhiều xe từ làn đảo chiều lách qua khoảng hở dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám để vào làn sát vỉa hè, khiến khu vực này ùn ứ.

Các xe vào luồng di chuyển liên tục nhưng lại tìm cách lách ra bên ngoài ở dưới chân cầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến ngày 15.5, phương án chính thức được triển khai. CSGT tạo "luồng xanh" cho xe trong làn đảo chiều di chuyển liên tục, hạn chế xung đột. Dòng xe lưu thông nhanh hơn nhưng người từ các đường nhánh lại gặp khó khi qua điểm giao cắt, không ít người lên mạng phản ánh vì phải đi đường vòng.

Có mặt tại hiện trường khi đó, trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết những ngày đầu, nhiều người còn bỡ ngỡ với hướng đi, biển báo và vạch kẻ đường. CSGT phải liên tục hướng dẫn, đồng thời ghi nhận thực tế để tiếp tục điều chỉnh phương án phù hợp.

Nghiên cứu nhân rộng đảo chiều linh hoạt

Hai làn sát vỉa hè mỗi bên đường Cộng Hòa là chiều lưu thông cố định, còn 2 làn giữa thay đổi hướng tùy thời điểm. Hướng nào đông xe hơn vào giờ cao điểm sẽ được tăng thêm phần đường.

Phương án được xây dựng từ dữ liệu camera, lưu lượng, hướng di chuyển, các điểm giao cắt và hiện trạng hạ tầng; sau đó mô phỏng nhiều kịch bản trước khi triển khai.

Cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất túc trực điều tiết vào giờ cao điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Mở lối đi bộ nhưng người dân băng qua đường vẫn lo vì xe đông đúc ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất điều chỉnh giao thông để thi công metro số 2 trong thời gian dài ẢNH: NHẬT THỊNH

Giờ cao điểm chiều, lượng xe cả 2 hướng gần như ngang nhau nên không tổ chức đảo chiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Các giao lộ với đường Trường Chinh được lắp dải phân cách ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân di chuyển trên đường Cộng Hòa giờ tan tầm chiều 28.9 ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau ngày đầu áp dụng, hệ thống biển báo điện tử được hoàn thiện để hướng dẫn rõ hơn. Tại các điểm giao cắt, sở lắp thêm dải phân cách di động để tạo "luồng xanh" cho xe khi đảo chiều.

Trong khi dòng xe lưu thông nhanh hơn, người đi bộ lại gặp khó khi băng qua đường. Ngành giao thông sau đó bổ sung 3 vạch qua đường, gờ giảm tốc và chuẩn bị lắp đèn chớp vàng cảnh báo phương tiện giảm tốc.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ nghiên cứu nhân rộng tại những tuyến có tính chất tương tự, nhất là các trục cửa ngõ có lưu lượng phương tiện chênh lệch rõ giữa buổi sáng và chiều.