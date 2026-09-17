Chuyện chú bảo vệ quán cà phê lật úp từng chiếc mũ của khách khi trời mưa

Đoạn clip ghi lại hành động của chú bảo vệ với dòng trạng thái: "Quay cảnh mưa và vô tình thấy chú bảo vệ quán cà phê đang úp mũ bảo hiểm xuống cho mọi người. Có những sự tử tế thầm lặng khiến thế giới này dịu dàng hơn…". Nhiều người để lại bình luận về hành động của ông; trong đó một số người kể từng gặp ông Nghĩa ngoài đời.



Tài khoản Minh Minh viết: "Chú bảo vệ này đều chúc khách có ngày mới tốt lành mỗi khi đưa vé gửi xe". Bạn Hoài Trang bày tỏ: "Chú ơi, mong chú luôn khỏe mạnh và bình an".

Hình ảnh ông Nghĩa lật úp từng chiếc mũ bảo hiểm cho khách khi trời mưa ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Chu Quỳnh Hoa (32 tuổi), chủ một quán cà phê ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết chú bảo vệ trong đoạn clip là ông Đỗ Đình Nghĩa (65 tuổi).

Ông Nghĩa bắt đầu làm bảo vệ tại quán của chị Hoa từ năm ngoái. Trong thời gian trực tiếp làm việc với nhiều nhân viên bảo vệ, chị Hoa ấn tượng đặc biệt với ông Nghĩa. Mỗi ngày bắt đầu ca làm, ông thường chào hỏi khách, nhân viên bằng những câu thơ hoặc lời chúc đặc biệt như: "Mùa thu đẹp lắm ai ơi, xin mời bạn ghé Mono (quán cà phê nơi ông làm việc – PV) thưởng cà", "Bạn đây mặc áo màu xanh, long lanh ánh mắt đẹp sao sáng ngời. Gửi xe bên hàng cây xanh, Mono cà phê quán đón chào em vui", "Khách đi xe có số đẹp như 8386 thì chúc khách phát tài phát lộc, mãi đỉnh mãi đỉnh"…

Đoạn clip về ông Nghĩa thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội

"Có lần tôi hỏi chú vì sao lúc nào cũng dành những điều tích cực cho mọi người, chú nói chú cũng có một cô con gái và luôn hy vọng khi con ra ngoài xã hội cũng sẽ được mọi người đối xử tử tế như vậy. Dù con gái chú đã làm mẹ, sinh con nhưng trong mắt chú, con vẫn luôn bé bỏng. Có lẽ vì thế mà chú luôn muốn dành những lời tốt đẹp cho những người mình gặp", chị Hoa kể.

Ông Nghĩa luôn dành lời chúc tốt đẹp đến mọi người ẢNH: NVCC

Hằng ngày, công việc của ông Nghĩa là giữ xe cho khách, việc cất mũ bảo hiểm khi trời mưa là việc làm quen thuộc của ông. "Từ khi tiếp xúc với chú Nghĩa, mình cũng muốn gửi những lời chúc tốt đẹp, tích cực đến người khác. Lương của chú được công ty bảo vệ trả trực tiếp nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thưởng thêm cho chú", chị Hoa chia sẻ.