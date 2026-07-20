Được cô gái Canada đứng ra bảo vệ, chàng trai tiệm bánh mì bật khóc

Theo đó, nội dung đoạn clip ghi lại cảnh một chàng trai trẻ đang làm việc ở một tiệm bánh mì ở Hà Nội bất ngờ bật khóc nức nở trong cái ôm ấm áp và lời an ủi của cô gái Tây, là vị khách ghé ăn ở quán khiến nhiều người tò mò.

Clip chàng trai trẻ đang làm việc ở một tiệm bánh mì ở Hà Nội bất ngờ bật khóc nức nở trong cái ôm ấm áp và lời an ủi của cô gái Tây khiến dân mạng xúc động ẢNH: NVCC

Dù chưa rõ nội dung câu chuyện, tuy nhiên clip được nhiều người chia sẻ ào ạt trên khắp các nền tảng mạng xã hội, nhận về hàng triệu lượt xem. Bên cạnh những bình luận tò mò về câu chuyện sau clip, nhiều người cũng dành tình cảm đặc biệt cho khoảnh khắc ấm áp này.

Dân mạng dành lời khen cho hành động tử tế, dễ thương của vị khách Tây dành cho nhân viên của tiệm bánh mì, cũng có người để lại lời chúc chàng trai trẻ dù gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống đều có thể mạnh mẽ vượt qua.

Tài khoản 1234nay bình luận: "Bạn nữ người nước ngoài này thật ấm áp!". "Khóc thật to để giải tỏa mọi ấm ức, ăn thật ngon và mơ giấc mơ đẹp nhé con. Mai lại là ngày nắng đẹp. Ôm con!", nickname Minhconic bày tỏ. "Xem clip mà khóc theo luôn!", tài khoản MoonHeart xúc động chia sẻ.

"Cảm ơn bạn đã ở bên mình hôm nay!"

Theo tìm hiểu của phóng viên, chàng trai trong đoạn clip nói trên là anh Lộc Duy Đức (21 tuổi) quê Lạng Sơn, hiện đang là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh đang sinh sống, học tập và làm việc ở Hà Nội.

Đức cho biết sự việc trong clip được mạng xã hội chia sẻ diễn ra cách đây không lâu, tại cửa hàng bánh mì anh làm việc phố cổ Hà Nội. Đức nói đó là một trong những ngày khó khăn nhất mà chàng trai đã trải qua trong suốt một thời gian dài.

"Bạn khách Tây ấy đã đứng lên bảo vệ mình khi một khách hàng thô lỗ quát vào mặt mình và xúc phạm mình. Bạn đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện của mình về mối quan hệ, những điều khó khăn mình đã trải qua và cả chuyện hôm đó mình trượt bài kiểm tra.

Thành thật mà nói, đã rất lâu rồi mình không cảm thấy được ai đó bảo vệ. Khi bạn ấy đứng lên vì mình, mình suýt khóc vì nó nhắc mình nhớ cảm giác có một người đứng về phía mình là như thế nào", Đức kể lại sự việc hôm đó và dành lời cảm ơn cho người bạn đặc biệt.

Anh Đức quê ở Lạng Sơn, hiện đang học tập, làm việc tại Hà Nội ẢNH: NVCC

Theo anh Đức, trước khi xảy ra khoảnh khắc xúc động với cái ôm đầy ấm áp như trong clip, anh đã rơi nước mắt khi nhận được những lời chia sẻ, động viên từ vị khách đặc biệt trên. Đến khi thanh toán, anh ngỏ lời miễn phí phần ăn cho cô gái Tây, tuy nhiên, chị không đồng ý, thậm chí còn tip cho anh 500.000 đồng. Điều này đã khiến anh cảm thấy ấm lòng, không kìm được mà òa khóc.

Chia sẻ khoảnh khắc ấm áp lên trang mạng xã hội cá nhân như để lưu giữ một kỷ niệm đặc biệt cũng như để nói lời cảm ơn, anh chàng bất ngờ khi nhận được sự quan tâm và lời động viên từ rất nhiều người. Điều đó khiến anh cảm thấy ấm áp và xúc động.

Cô gái Tây trong clip là chị Shamss Al-Qahiri, một du khách Canada. Sau hành động ấm áp dành cho Đức, cả hai đã giữ liên lạc với nhau trên mạng xã hội và trở thành những người bạn.

"Dù chúng ta không cùng ngôn ngữ, màu da hay văn hóa, sự tử tế của bạn vẫn chạm đến trái tim mình mà không cần bất kỳ sự dịch chuyển nào. Bạn đã nhắc mình rằng lòng tốt không có ranh giới. Cảm ơn bạn vì sự kiên nhẫn, vì sự ủng hộ và vì đã khiến mình cảm thấy bớt cô đơn. Mình sẽ luôn nhớ sự tử tế của bạn!", chàng trai nhắn nhủ.

Chàng trai Lạng Sơn cho biết bên cạnh việc học, anh cũng làm thêm để có thêm thu nhập cũng như trau dồi thêm khả năng giao tiếp, vốn ngoại ngữ. Anh vẫn sẽ nỗ lực trong thời gian tới để thực hiện ước mơ của mình.