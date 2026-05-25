Dòi bò lúc nhúc trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì ở Quảng Trị

Chiều 25.5, thông tin từ Công an xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin trên mạng xã hội đề cập đến việc phát hiện dòi bò lúc nhúc trong hộp xôi mua tại một tiệm bánh mì trên địa bàn.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân có tên T.K đã đăng tải nội dung phản ánh phát hiện dòi xuất hiện trong hộp xôi mua tại tiệm bánh mì tên H.P tại thôn Nam Đông (xã Cồn Tiên). Vụ việc gây xôn xao và khiến người dân hoang mang.

Nhiều con dòi bò lúc nhúc trong hộp xôi N. mua tại tiệm bánh mì H.P ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng công an xã đã vào cuộc làm rõ. Cụ thể, vào lúc 8 giờ sáng nay (25.5), em N.T.N (17 tuổi, ở xã Cồn Tiên) đến tiệm bánh mì H.P mua 5 hộp xôi thập cẩm đưa về nhà ăn cùng gia đình. Trong đó có 4 hộp được ăn hết, 1 hộp chưa sử dụng.

Khoảng 15 phút sau, người nhà của N. mở hộp xôi còn lại ra ăn thì phát hiện bên trong có nhiều dòi. Sau đó, em N. đã mang hộp xôi đến tiệm bánh mì để phản ánh vụ việc. Bà T.T.T.H (44 tuổi, ở cùng xã Cồn Tiên) người bán xôi cho N. đã tiếp nhận lại hộp xôi và hoàn trả số tiền đã bán cho N.

Lực lượng chức năng làm việc với tiệm bánh mì H.P ẢNH: B.H

Qua làm việc với Công an xã Cồn Tiên, bà H. thừa nhận do sơ suất trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm, không kiểm tra kỹ trước khi bán cho khách nên dẫn đến việc xuất hiện dòi trong thức ăn. Bước đầu kiểm tra thực tế, tiệm bánh mì này có 2 người phụ nữ trực tiếp bán hàng và 1 người đàn ông chế biến thực phẩm.

Về hồ sơ pháp lý, bà H. xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ khám sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên không xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ cung cấp bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.