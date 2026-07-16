Lạc đường vì Google Maps, nhóm khách Tây bất ngờ thành khách mời đám cưới

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhóm khách Tây vui vẻ, hòa mình vào không khí rộn ràng của buổi tiệc cưới. Thấy sự xuất hiện của những khách mời đặc biệt, mọi người tiếp đón nhiệt tình, quây quần trò chuyện. Nhóm khách nâng ly chúc mừng cô dâu, chú rể, không quên lấy điện thoại ghi lại những trải nghiệm đáng nhớ.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Huỳnh Ngọc Khánh (27 tuổi, quê ở Gia Lai) cho biết nhóm khách Tây tham dự đám cưới của cô dâu Trân Trúc Quỳnh và chú rể Nguyễn Ngọc Chiến (đều 25 tuổi). Gia đình hai bên đều có quê gốc ở Gia Lai nên đám cưới được tổ chức tại quê nhà trong không khí đầm ấm, đông đủ bà con đến chung vui.

Nhóm khách Tây bất ngờ được người Việt mời dự tiệc đám cưới ẢNH: NVCC

Nhóm du khách nước ngoài gồm 3 nam và 2 nữ đi xe máy theo Google Maps để đến tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) tham quan. Tuy nhiên, Google Maps lại dẫn họ vào con đường nơi tổ chức đám cưới mà đó lại là một ngõ cụt. Cả nhóm dừng lại để hỏi đường, thấy ai cũng thân thiện nên gia đình anh Khánh đã mời vào chung vui trước khi tiếp tục hành trình.

"Đó hoàn toàn là một cuộc gặp gỡ rất tình cờ nhưng lại trở thành một kỷ niệm đẹp với cả hai bên", anh Khánh chia sẻ.

Nhóm khách Tây và gia đình cô dâu, chú rể đều có kỷ niệm đáng nhớ ẢNH: NVCC

Nhóm du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Canada, Anh và Úc, đến Việt Nam du lịch. Họ thuê xe máy để tự khám phá nhiều địa điểm ở Việt Nam trong đó có tháp Bánh Ít.

"Mọi người đều hào hứng giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau. Có người nói vài câu tiếng Anh đơn giản, có người dùng cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp. Các cô, các chú chỉ cần vui vẻ nâng ly là nhóm du khách hiểu ý, đáp lại nhiệt tình. Dù có khác biệt về ngôn ngữ nhưng mọi người đều cảm nhận được sự thân thiện và hiếu khách của gia đình mình", anh Khánh nói.

Chú rể Ngọc Chiến và cô dâu Trúc Quỳnh rạng rỡ trong ngày cưới ẢNH: NVCC

Gia đình anh Khánh vẫn chuẩn bị một số món ăn để mời nhóm du khách dùng thử, tiếp đón như những vị khách quý. Bà con còn mang nón lá ra giới thiệu như một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam và mời các bạn đội thử. Nhóm du khách ở lại giao lưu khoảng 30 phút trước khi tiếp tục hành trình. Mọi người còn tận tình chỉ lại đường.

Ngày trọng đại của cô dâu chú rể diễn ra ấm cúng, vui vẻ ẢNH: NVCC

Chú rể Ngọc Chiến bất ngờ và vui mừng khi trong ngày trọng đại có thêm những vị khách quốc tế tình cờ ghế chung vui. Anh xem đây là những khách quý, cảm thấy hạnh phúc vì đám cưới của mình trở thành kỷ niệm đáng nhớ không chỉ với gia đình mà còn với những người bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

"Mình còn nhờ người thân chụp mấy tấm hình và nói đùa đó là những người bạn bên nước ngoài về ăn cưới. Trước khi chia tay, gia đình mình và nhóm du khách chụp với nhau tấm hình ghi dấu cuộc gặp gỡ ý nghĩa", chú rể chia sẻ.