Chú rể dành dụm 5 năm mua vàng tặng cô dâu trong ngày hỏi cưới

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chú rể trao tặng cô dâu món quà đặc biệt trong đám hỏi. Để có bộ trang sức vàng đẹp lộng lẫy, suốt 5 năm qua, anh đã kiên trì dành dụm, tích góp để dành tặng người bạn đời.



Ngoài sính lễ nhà trai mang qua nhà gái, cô dâu còn nhận được trang sức vàng từ chú rể ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Lê Thị Hồng Phúc (25 tuổi) cho biết, chú rể tên là Bùi Đức Minh (35 tuổi). Chị Phúc là giáo viên giáo dục chuyên biệt còn chồng kinh doanh tại nhà, cả hai sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Đám hỏi của chị Phú được tổ chức vào ngày 2.5 và gần đây được nhiều người biết đến sau khi đăng ảnh kỷ niệm lên mạng xã hội.

Cặp đôi chụp hình cùng cha mẹ hai bên ẢNH: NVCC

Chị Phúc cho biết, ngoài bộ sính lễ gia đình hai bên tặng, chị còn nhận được bộ trang sức đặc biệt từ chồng. Chị thấy hạnh phúc và trân trọng những món quà, xem đó là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng của chồng trong thời gian yêu nhau. Đó cũng là bước đệm vững chắc để vợ chồng yên tâm hơn cho cuộc sống hôn nhân sau này.

Để có được thành quả ấy, chị Phúc và anh Minh đã cùng nhau trải qua không ít khó khăn. Đại dịch Covid-19 khiến công việc của cả hai bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc họ phải chuyển việc và chấp nhận yêu xa gần 8 tháng. Dẫu vậy, cặp đôi vẫn không ngừng nỗ lực thích nghi với môi trường làm việc mới, từng bước ổn định cuộc sống. Họ luôn tin rằng chỉ cần kiên trì cố gắng mỗi ngày, mọi khó khăn rồi cũng sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

Hình ảnh về đám hỏi nhận được yêu thích từ mọi người ẢNH: NVCC

"Mình trở thành người bạn đồng hành, quan tâm và lắng nghe để thấu hiểu những khó khăn của anh ở thời điểm đó. Minh luôn tin tưởng anh có thể vượt qua mọi biến cố, khó khăn của thời cuộc. Với mình, anh ấy là người sống có trách nhiệm, yêu thương vợ", chị Phúc chia sẻ.

Ngược lại, với chú rể Đức Minh vợ là người độc lập, thấu hiểu và luôn lắng nghe tâm sự của chồng.

Cô dâu hạnh phúc trong ngày trọng đại ẢNH: NVCC

Cũng theo cô dâu, trong suốt thời gian yêu nhau, mọi kỷ niệm bên nhau đều đáng trân trọng. Tuy nhiên, cả hai quyết định tổ chức hôn lễ vào ngày 10.5 cũng là sinh nhật của chú rể với mong muốn đây sẽ trở thành dấu mốc ý nghĩa. Mỗi dịp sinh nhật cũng là ngày kỷ niệm cưới, nhắc nhở hai vợ chồng luôn gìn giữ hạnh phúc và vun đắp cho cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Chị cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, họ hàng, bạn bè hai bên đã vun vén, tổ chức đám hỏi và đám cưới ý nghĩa cho vợ chồng. Chị hy vọng chặng đường sắp tới, cả hai sẽ nhận được nhiều yêu thương hơn nữa.