Chú rể mang 'voi chín ngà', 'gà chín cựa' đến đám hỏi: Nhà gái bất ngờ

Hình ảnh về một đám hỏi độc đáo tại Lâm Đồng khiến dân mạng thích thú khi nhà trai mang những tráp lễ với cách trang trí rồng, phượng, voi, gà, ngựa… sang nhà gái. Rồng, voi, gà... được kết từ trái cây, bánh kẹo, các sính lễ truyền thống với màu sắc bắt mắt, thể hiện sự khéo léo và tâm huyết của nhà trai. Nhiều người cho rằng, đây là cách vừa lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống vừa thể hiện cách trang trí sáng tạo, mới mẻ.



Những tráp lễ vật độc đáo tại đám hỏi của chị Trinh ẢNH: NVCC

Chia sẻ với PV Thanh Niên, cô dâu Đỗ Nguyệt Trinh (23 tuổi, quê ở Lâm Đồng) cho biết, chú rể là Phạm Khắc Tiến (26 tuổi, quê ở Đồng Nai) muốn đám hỏi có kỷ niệm độc lạ và đáng nhớ.

Anh Tiến quyết định tự thiết kế dàn tráp cưới độc đáo dựa trên lễ vật trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Vì gia đình hai bên cách nhau 200 km nên trước đám hỏi, anh đã cùng vợ xuống Lâm Đồng chuẩn bị, tránh tráp lễ hư hỏng.

Dân mạng bày tỏ sự thích thú với những tráp lễ vật nhà trai mang sang nhà gái ẢNH: NVCC

"Hai bên gia đình đều yêu thương và ủng hộ mọi ý tưởng của con cái nên đồng ý để thực hiện tráp lễ độc đáo. Lễ vật gồm có 2 tráp rồng phượng, 3 tráp ngựa, gà, voi…", chị Trinh chia sẻ.

Vợ chồng chị Trinh cùng nhau tạo hình các linh vật từ xốp, tỉa, gọt, tạo màu và gắn lên sính lễ. "Bộ sính lễ được tụi mình chuẩn bị với tất cả sự trân trọng và tâm huyết. Từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn gửi gắm lời chúc cuộc sống hôn nhân viên mãn, sung túc và bền lâu", cô dâu bày tỏ.

Voi chín cựa theo cách tạo hình của anh Tiến ẢNH: NVCC

Đám hỏi diễn ra cách đây ít ngày với không khí rộn ràng, họ hàng hai bên, khách mời dành cho đôi trẻ những lời chúc phúc tốt đẹp, nghi thức trao nhận sính lễ diễn ra trong không khí vui tươi. Nhiều người còn hỏi vợ chồng chị Trinh cách làm tráp lễ để tham khảo, áp dụng vào ngày trọng đại của mình.

Chị Trinh và anh Tiến quen nhau khi cả hai học tập ở TP.HCM, cặp đôi có 4 năm yêu nhau trước khi nên duyên vợ chồng. Cả hai có thời gian tìm hiểu lâu dài, khi thấy sự đồng điệu về mọi mặt, họ quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân.

Không khí đám hỏi diễn ra vui vẻ, sôi nổi ẢNH: NVCC

"May mắn tụi mình quen nhau 4 năm nhưng chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay giận dỗi quá lâu. Anh là người lành tính, luôn nhường nhịn và chăm sóc mình chu đáo", chị Trinh chia sẻ.

Chú rể Khắc Tiến bày tỏ niềm hạnh phúc khi ngày vui diễn ra thành công, có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. "Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình hai bên, họ hàng, bạn bè và tất cả những người đã dành thời gian đến chung vui với mình. Dù khá vất vả nhưng khi nhìn thấy không khí vui vẻ và nhận được sự yêu mến của mọi người, mình cảm thấy mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng", anh Tiến nói.