Nên duyên nhờ mai mối, cặp đôi 70 tuổi tổ chức đám cưới vàng sau nửa thế kỷ

Hình ảnh đám cưới vàng của cặp vợ chồng nhận nhiều lượt "thả tim" sau khi đăng tải lên mạng xã hội. Ai nấy đều ngưỡng mộ tình cảm của ông bà. Chia sẻ với Thanh Niên, chị Hà Chu (27 tuổi, ở Hà Nội) cho biết ông bà nội của chị là ông Chu Đình Thiệu và bà Chu Thị Tũn (đều 70 tuổi).

Cách đây không lâu, đại gia đình cùng tụ tập tại căn nhà 3 gian của ông bà. Chị và các thành viên trong gia đình nghĩ đến việc tổ chức buổi tái hiện đám cưới nhỏ của ông bà.

Sau đó, đám cưới vàng được tổ chức tại sân nhà ông bà, chị Hà và em trai là người dẫn dắt câu chuyện trong suốt buổi lễ. Đám cưới diễn ra với đầy đủ nghi thức của đám cưới hiện đại. Các con trai, con rể đảm nhận vai trò phù rể đứng cạnh ông, trong khi các con gái, con dâu dìu bà từ trong nhà tiến ra sân khấu. Ông đứng chờ sẵn trên lễ đài, trao bó hoa cho bà trong tiếng vỗ tay và chúc mừng của người thân.

"Ông bà tiến hành trao nhẫn cưới cho nhau, cùng dắt tay vào làm lễ gia tiên như ngày đầu nên duyên vợ chồng. Đại gia đình quây quần cắt bánh, nâng ly chúc mừng hạnh phúc bền lâu của đôi vợ chồng gắn bó suốt nửa thế kỷ", chị Hà Chu nói.

Ông Thiệu bày tỏ: "Lúc đầu khi nghe con cháu đề xuất tổ chức lễ kỷ niệm tôi cũng ngại nhưng vì ai cũng hào hứng nên tôi đồng ý tham gia. Thực tế tôi rất vui và hạnh phúc khi thấy con cháu tập trung đông đủ, quan tâm đến cha mẹ, ông bà".

Với chị Hà Chu, ông là người khá nóng tính nhưng rất tình cảm. Lúc nào ông không thấy bà lại hỏi bà đi đâu rồi hay trong bữa ăn rất hay để ý gắp thức ăn cho bà. Đến giờ ăn nếu thấy bà vẫn đang dọn dẹp ông liền nói để các con làm nốt để bà vào ăn cơm cho đúng bữa.

Người cháu cho biết ông bà không thể hiện tình cảm phô trương nhưng luôn yêu thương và đặt gia đình lên hàng đầu. Sự quan tâm của ông bà thể hiện qua những điều rất đỗi bình dị trong cuộc sống thường ngày. Mỗi tối, ông bà thường ghé thăm nhà các con cháu ở gần, hễ thấy thiếu mặt người nào, ông bà lại hỏi han xem đi đâu, đã ăn uống gì chưa.

"Đó không phải điều gì quá lớn lao, nhưng chính sự quan tâm, đồng hành và cách ông bà luôn nghĩ cho nhau, cho con cháu suốt mấy chục năm qua là điều khiến chúng mình học hỏi và noi theo", người cháu chia sẻ.

Năm 1976, ông Thiệu và bà Tũn nên duyên vợ chồng qua sự mai mối của người quen. Suốt 50 năm qua, họ vun đắp tình cảm và cùng nhau nuôi dạy con cái. Ông bà có 4 người con, gồm 2 trai và 2 gái. Hiện cả hai sống riêng trong căn nhà ba gian truyền thống. Hai gia đình con trai đều ở gần, chỉ cách vài bước chân nên thường xuyên qua lại, chăm sóc và quây quần bên ông bà. Một người con gái lấy chồng và sinh sống cùng xã còn gia đình con gái út ở định cư nước ngoài.

Trong lễ kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ, con út không về kịp nhưng vẫn tham dự từ xa thông qua cuộc gọi trực tuyến được kết nối với camera đặt tại sân nhà. Họ cùng theo dõi và gửi lời chúc mừng đến đấng sinh thành trong ngày đặc biệt.