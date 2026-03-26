Thời sự

Nhẫn cưới mắc vào cửa xe, tài xế ở TP.HCM nguy cơ mất ngón tay

Duy Tính
Duy Tính
26/03/2026 14:00 GMT+7

Ngón tay đeo nhẫn cưới của tài xế bị kẹt ở cánh cửa xe tải và tổn thương nặng, nguy cơ phải cắt bỏ ngón tay.

Ngày 26.3, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 TP.HCM, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận nam bệnh nhân L.H.N (38 tuổi, ở phường An Lạc, TP.HCM) trong tình trạng ngón áp út bàn tay trái tổn thương nặng do sự cố chiếc nhẫn cưới kẹt ở cánh cửa xe tải.

Bệnh nhân cho biết mình là tài xế. Ngày 22.3, trong khi làm việc anh nhảy xuống phía cửa sau xe tải. Ngón tay đeo chiếc nhẫn cưới vướng vào khe cửa xe, bị kẹt lại, trong khi cơ thể rơi xuống treo lơ lửng. Anh giật mạnh theo phản xạ, hậu quả là chiếc nhẫn tuột ra kéo theo da thịt, mạch máu, lòi xương và làm gãy xương ngón tay. Anh vào cấp cứu tại một bệnh viện và được khâu lại.

Nam thanh niên mất ngón tay vì nhẫn cưới bị kẹt khi nhảy khỏi xe tải - Ảnh 1.

Sau tai nạn, ngón tay đeo nhẫn cưới của bệnh nhân bị hoại tử toàn bộ

ẢNH: B.S

Ngày 26.3, ngón tay đeo nhẫn cưới tím đen hoàn toàn và có mùi hôi nên anh đến cấp cứu tại Bệnh viện Gia An 115. Theo đánh giá của các bác sĩ, ngón tay đeo nhẫn cưới của bệnh nhân đã hoại tử hoàn toàn, và nguy cơ phải cắt bỏ ngón tay này.

Để phòng ngừa tai nạn tương tự, bác sĩ Nhật Tuệ khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp an toàn.

Theo đó, tránh đeo nhẫn hoặc trang sức khi làm việc hoặc vận động mạnh, đặc biệt khi tiếp xúc với máy móc, xe cộ, hoặc các tình huống có nguy cơ vướng mắc. Nhẫn có thể mắc kẹt, gây kéo giật và tổn thương nghiêm trọng.

Cẩn trọng khi leo trèo hoặc nhảy xuống từ cao, nếu phải thực hiện, nên tháo trang sức để tránh nguy cơ vướng mắc.

Tăng cường tuyên truyền, đào tạo an toàn lao động giúp người lao động nhận thức rõ các rủi ro từ trang sức, cách phòng tránh tai nạn.

Trang bị bảo hộ phù hợp như găng tay bảo hộ có thể giảm nguy cơ vướng mắc hoặc tổn thương khi làm việc.

Tin liên quan

Bác sĩ 'hóa thợ khóa' cứu bé trai 5 tuổi kẹt ngón tay vào ổ khóa

Bác sĩ 'hóa thợ khóa' cứu bé trai 5 tuổi kẹt ngón tay vào ổ khóa

Bé trai 5 tuổi bị kẹt ngón tay vào ổ khóa tròn, bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM phải 'hóa thợ khóa' để cứu ngón tay cho bé an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

Đeo nhẫn Trang sức Bệnh viện Gia An 115 cấp cứu Hoại tử
