Thời sự

Bác sĩ 'hóa thợ khóa' cứu bé trai 5 tuổi kẹt ngón tay vào ổ khóa

Duy Tính
Duy Tính
19/12/2025 12:20 GMT+7

Bé trai 5 tuổi bị kẹt ngón tay vào ổ khóa tròn, bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM phải 'hóa thợ khóa' để cứu ngón tay cho bé an toàn.

Ngày 19.12, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận nam bệnh nhi N.M.T (5 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng bị kẹt ngón tay cái vào ổ khóa tròn (khóa tay nắm tròn hay còn gọi khóa nắm đấm).

Cụ thể, lúc 17 giờ 45 phút ngày 18.12, bệnh nhi chơi tại nhà rồi tự đưa tay vào ổ khóa tròn và bị kẹt ngón tay cái (bàn tay trái) vào ổ khóa. Lúc 18 giờ 45 phút, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cùng với ổ khóa đang kẹt ngón tay cái.

Bé trai kẹt ngón tay vào ổ khóa tròn, bác sĩ 'hóa' thành thợ sửa khóa - Ảnh 1.

Bé trai 5 tuổi nhập viện trong tình trạng ngón tay cái bàn tay trái dính chặt vào ổ khóa tay nắm tròn

ẢNH: BV

Sau khi đánh giá tình trạng, ê kíp mổ bao gồm bác sĩ chỉnh hình nhi Đậu Thế Canh, bác sĩ gây mê Bùi Thị Nguyên Ái cùng kỹ thuật viên gây mê, các điều dưỡng dụng cụ phòng mổ đã phối hợp nhịp nhàng.

Đặc biệt, sau khi bệnh nhi được gây mê, bác sĩ Thế Canh và điều dưỡng dụng cụ trở thành 'thợ khóa' để lấy ổ khóa tròn ra khỏi ngón cái tay trái của bé. May mắn ngón tay cái của bé chỉ bị dập phần mềm, không gãy xương, không tổn thương gân và ngón cái đã được cứu sống.

PGS-TS Võ Quang Đình Nam, Trưởng khoa Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cảnh báo các bậc phụ huynh kiểm tra vật dụng trong gia đình. Bảo mẫu ở các trường mẫu giáo, các trường học cần giám sát trẻ cũng như kiểm tra các trang thiết bị, để tránh những trường hợp rủi ro tương tự. Theo bác sĩ, trẻ nhỏ hiếu động, tò mò, nghịch ngợm nên dễ xảy ra những rủi ro tiềm ẩn.

Bé trai kẹt ngón tay vào ổ khóa tròn, bác sĩ 'hóa' thành thợ sửa khóa - Ảnh 2.

Các y bác sĩ trở thành "thợ sửa khóa" bất đắc dĩ

ẢNH: BV

Bác sĩ Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết thêm, bệnh viện từng tiếp nhận những trường hợp bị kẹt ngón tay vào kẹt cửa, bù lon, nhẫn, máy ép…

Vì vậy, theo bác sĩ Khánh, các gia đình, nhà trường cần:

  • Kiểm tra ổ khóa, bản lề, sửa chữa, thay thế ổ khóa khi bị kẹt, lỏng.
  • Đóng/mở cửa nhẹ nhàng, tránh dùng lực mạnh.
  • Không để trẻ em nghịch ổ khóa.
  • Giám sát, tập huấn cũng như hướng dẫn, dạy dỗ các bé về các nguy cơ kẹt tay và ổ khóa, khe cửa, thang máy…

