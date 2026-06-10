Cô dâu dùng 200 kg rau củ trang trí đám hỏi: 'Đây là nghề nuôi tôi khôn lớn'

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại những hình ảnh độc đáo tại một đám hỏi được trang trí hoàn toàn bằng rau củ, trái cây. Từ cổng hoa, phông nền chụp ảnh đến bàn gia tiên đều được "khoác áo mới" bằng nhiều loại nông sản quen thuộc, tạo nên không gian vừa bắt mắt vừa khác biệt. Ít ai biết, phía sau cách trang trí đặc biệt ấy là niềm tự hào của cô dâu đối với nghề buôn bán rau củ mà mẹ cô đã gắn bó suốt hàng chục năm.



Chiếc cổng ngập tràn sắc xanh vàng từ các loại hoa, rau củ ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Phạm Ngọc Trinh (26 tuổi, ở xã Phước Mỹ Trung, Vĩnh Long) cho biết đám hỏi được tổ chức vào ngày 6.6 và đám cưới dự định sẽ diễn ra vào năm 2027. Nghề của mẹ chị Trinh là buôn bán rau củ, đó cũng là công việc mẹ gắn bó hàng chục năm để nuôi chị khôn lớn, học hành đầy đủ. Chị luôn tự hào và biết ơn về công việc cũng như sự hy sinh, gắn bó thầm lặng đó nên nảy ra ý tưởng trang trí rau củ trong đám hỏi như một cách tri ân và tôn vinh nghề của mẹ.

Cô dâu tự hào về nghề buôn bán rau củ của mẹ ẢNH: NVCC

"Mình đã sử dụng khoảng 200 kg rau củ tươi để trang trí tại đám hỏi với số tiền khoảng 5 triệu đồng. Ngoài ra mình còn mua thêm khoảng 3 triệu đồng trái cây để không gian trở nên bắt mắt, chỉn chu hơn", cô dâu Ngọc Trinh cho hay.

Mẹ của chị Trinh buôn bán nhiều năm nên khi con gái cần số lượng rau củ lớn, bà gọi điện cho các mối quen và đặt xe giao đến tận nhà. Việc mua nguyên liệu không có nhiều khó khăn, chị chi thêm khoảng 15 triệu đồng cho đơn vị thi công trang trí. Ngoài ra, để tăng nét mộc mạc và gợi nhớ ký ức gia đình chị và chồng còn mượn máy may, radio, đồng hồ… trang trí thêm.

Ai nấy đều thích thú với ý tưởng trang trí của cô dâu ẢNH: NVCC

"Sau bữa tiệc tại đám hỏi, toàn bộ rau củ, trái cây mình đều chia cho khách mời mang về. Ai nấy đều cho rằng, đám hỏi có không gian ấn tượng, đồ trang trí có thể sử dụng, chế biến các món ăn thay vì bỏ đi lãng phí", chị Ngọc Trinh nói.

Chị và chồng là anh Nguyễn Minh Luân (33 tuổi) nên duyên theo cách đặc biệt. Hai người ở gần nhà nhau, chính mẹ chồng là người làm mai, giới thiệu con trai cho chị Trinh. Sau thời gian nói chuyện, tìm hiểu và yêu nhau, họ quyết định về chung một nhà trong sự ủng hộ, chúc mừng của gia đình, người thân và bạn bè.

Các loại rau củ như cà tím, khổ qua, cải thảo, bông hẹ, súp lơ, cà chua, ớt chuông... được dùng để trang trí ẢNH: NVCC

Bàn gia tiên được bày biện các loại rau củ khác nhau ẢNH: NVCC

Chú rể cho biết anh hoàn toàn ủng hộ khi nghe vợ chia sẻ ý tưởng sử dụng rau củ quả để trang trí lễ ăn hỏi. Trong suốt quá trình chuẩn bị, anh luôn đồng hành, hỗ trợ vợ và gia đình với mong muốn góp phần tạo nên một không gian ý nghĩa, và trọn vẹn nhất.

"Với mình, vợ là người rất tinh tế, sống nề nếp. Cô ấy chú trọng mọi thứ xung quanh từ những việc nhỏ nhặt, trang phục hằng ngày tới lớn ăn tiếng nói luôn tươm tất, đàng hoàng. Trong mắt mình, cô ấy là người tuyệt vời", anh Luân bày tỏ.

Mọi người thích thú cầm rau củ chụp hình ẢNH: NVCC