Đám cưới ‘nặng ký’ nhất Cà Mau: Hơn 315 kg rau củ quả phủ kín bữa tiệc

Quỳnh Quỳnh
Quỳnh Quỳnh
13/04/2026 15:00 GMT+7

Đám cưới rau củ Cà Mau: Thay vì dùng hoa tươi như thông thường, một cô dâu ở Cà Mau đã chi 13 triệu đồng mua hơn 315 kg rau, củ, quả để trang trí đám cưới. Ý tưởng độc đáo không chỉ gây ấn tượng bởi sự khác biệt mà còn mang dấu ấn riêng gắn với ngành học và câu chuyện gia đình của cô dâu.

Những ngày qua, hình ảnh đám cưới rau củ Cà Mau nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhân vật chính là Lê Thúy Vi (26 tuổi, quê ở xã Đá Bạc, Cà Mau).

Thúy Vi tốt nghiệp kỹ sư ngành bảo vệ thực vật, Trường Nông nghiệp - Đại học Cần Thơ, hiện làm nhân viên kinh doanh cho một công ty phân bón tại TP.HCM. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ nhiều năm buôn bán rau củ, cô đã nảy ra ý tưởng tổ chức một đám cưới mang đậm dấu ấn cá nhân.

"Em muốn đám cưới của mình không chỉ đẹp mà còn gắn với ngành học và những gì thân thuộc nhất", cô chia sẻ.

Đám cưới rau củ Cà Mau: Không gian cưới từ hơn 300 kg rau củ

Thúy Vi chia sẻ, tổng chi phí cho phần rau củ trang trí khoảng 13 triệu đồng, chưa bao gồm công trang trí. Mức giá này khiến nhiều người bất ngờ bởi khối lượng rau củ sử dụng lên tới hơn 315 kg.

Cổng cưới được trang trí bằng hàng trăm kg rau củ với màu sắc bắt mắt

Không gian cưới mang đậm phong cách miệt vườn miền Tây

Cô dâu lựa chọn hơn 20 loại rau, củ, quả khác nhau như bắp cải, súp lơ, củ cải trắng, đậu bắp, ớt sừng, khóm… cùng một số loại ít phổ biến như cà rốt mini, củ cải đường để tạo điểm nhấn cho không gian cưới.

Theo cô dâu, tiêu chí lựa chọn khá đơn giản: "Em ưu tiên những loại lâu héo, dễ vận chuyển và có màu sắc đẹp để khi lên hình được hài hòa".

Dù số lượng lớn, quá trình chuẩn bị không quá khó khăn. Khâu vận chuyển là thử thách lớn nhất, nhưng đã được gia đình hỗ trợ.

Người thân cùng tham gia chuẩn bị các chi tiết trang trí

Bó hoa cưới kết hợp giữa hoa rum và bông lúa

Điều khiến Thúy Vi nhớ nhất là quá trình chuẩn bị cùng người thân. "Em nhớ nhất là lúc đi tìm những loại rau củ lạ ở Cà Mau khá khó. Người thân phải đi xa để chặt lá dừa, lấy đủng đỉnh, còn ba em thì đi nhiều nơi mới tìm được bó lúa để làm hoa cưới", cô kể.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại góp phần tạo nên một đám cưới đậm chất miền Tây, gần gũi và giàu cảm xúc.

Những loại rau, củ, quả quen thuộc được cô dâu lựa chọn

Không gian cưới độc đáo cũng khiến nhiều khách mời bất ngờ. "Ai cũng khen, đặc biệt là phía nhà trai từ TP.HCM. Bạn bè các tỉnh miền Tây đến đều rất thích chụp hình", Thúy Vi nói.

Sau khi hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, cô dâu cho biết cảm thấy vui vì nhận được nhiều sự quan tâm, dù vẫn còn một vài điều chưa trọn vẹn.

315 kg rau củ sau đám cưới đi đâu?

Bên cạnh ý tưởng độc lạ, nhiều người cũng tò mò về số lượng lớn rau củ sau khi buổi lễ kết thúc. Chia sẻ về điều này, Thúy Vi cho biết: "Bà con hàng xóm gần đó đến lấy một ít, còn lại mẹ em chia cho mọi người ở xa hơn".

Cách xử lý giản dị này không chỉ tránh lãng phí mà còn mang lại niềm vui nhỏ cho những người xung quanh, đúng với tinh thần gần gũi của đám cưới miền Tây.

Với Thúy Vi, điều quan trọng nhất trong một đám cưới không phải là sự cầu kỳ, mà là dấu ấn cá nhân. "Em nghĩ mỗi người đều có thể tạo nên một đám cưới mang dấu ấn riêng. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần xuất phát từ những gì gần gũi với mình là đã đủ ý nghĩa rồi".

