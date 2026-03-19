Độc lạ dịch vụ hóa thân thành siêu nhân đi ‘quẩy’ đám cưới

Dịch vụ lạ làm khách cười nghiêng ngả

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những đoạn video ghi lại cảnh tại các tiệc cưới: khi khách mời còn đang trò chuyện, bất ngờ một nhóm người mặc đồ siêu nhân, chú hề hay nhân vật hoạt hình xuất hiện, nhảy múa tưng bừng, khiến không khí trở nên náo nhiệt và đầy tiếng cười.

Nhóm của Hải hóa trang thành những nhân vật hài hước trong một đám cưới ẢNH: NVCC

Đằng sau các màn xuất hiện “không báo trước” này là những bạn trẻ làm công việc hóa trang nhảy đám cưới, hay còn được gọi vui là “quẩy đám cưới”. Nguyễn Ngọc Hải (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long), cho biết cơ duyên đến với công việc này khá tình cờ.

“Công việc chính của mình là trang điểm và cho thuê đội bê tráp. Lúc đầu chỉ tham gia biểu diễn trong đám cưới bạn bè, hoạt náo cho vui. Sau đó thấy mọi người phản hồi tốt, không khí vui hơn hẳn nên mình và nhóm bạn quyết định làm chuyên nghiệp hơn”, Hải kể.

Từ những buổi diễn tự phát, nhóm của Hải dần xây dựng thành một dịch vụ có tổ chức. Mỗi thành viên đảm nhận một vai khác nhau, từ siêu nhân, chú hề đến các nhân vật hoạt hình hoặc những concept “lầy lội” theo xu hướng. Theo Hải điều quan trọng là chỉ cần quẩy hết mình và khiến khách cười nghiêng ngả.

“Tuy có nhiều lúc 'quẩy' ngẫu hứng, nhưng tụi mình cũng cần chuẩn bị trước. Một buổi diễn bắt đầu từ việc nhận thông tin, lên ý tưởng, thuê trang phục, đạo cụ rồi đến sớm để chuẩn bị. Khi vào tiệc, tụi mình sẽ xuất hiện ở nhiều thời điểm như đón khách, giữa tiệc để khuấy động không khí, chơi game, giao lưu… thời gian khoảng 3 tiếng, có khi hơn”, Hải chia sẻ.

Hải cho biết công việc phụ này chủ yếu mang lại niềm vui ẢNH: NVCC

Theo Hải, điểm khác biệt lớn nhất của công việc này nằm ở sự tương tác và yếu tố bất ngờ. “Không giống múa nhảy truyền thống, tụi mình ‘quẩy’ cùng khách mời. Có khi gặp khách quá nhiệt tình, tham gia ngoài kịch bản luôn, làm không khí càng vui hơn”, Hải nói.

Làm vì đam mê, mang lại tiếng cười là chính

Cũng tham gia công việc này được vài tháng, Nguyễn Trần Ngọc My (20 tuổi, ngụ Vĩnh Long, trước đây là Bến Tre), cho biết ban đầu nhóm chỉ đi diễn trong đám cưới người quen, sau đó đăng clip lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được sự quan tâm.

Cẩm Tiên hóa thân thành người nhện đi "quẩy" đám cưới ẢNH: NVCC

“Không nghĩ lại được chú ý nhiều như vậy, rồi dần dần có người liên hệ thuê nên mình bén duyên với nghề”, My kể. Theo cô, đa số khách hàng tìm đến dịch vụ này để tạo không khí vui vẻ, giúp buổi tiệc trở nên sôi động hơn.

My cho biết nhóm chủ yếu nhận diễn tại các tỉnh miền Tây, thường tranh thủ đi diễn vào buổi tối sau giờ làm.

Cùng nhóm với My, Trần Thị Cẩm Tiên (18 tuổi) cũng cho biết “quẩy đám cưới” chỉ là nghề phụ bên cạnh công việc trang điểm. “Có khi tiền công chỉ đủ trả tiền xe và thuê trang phục. Nhưng đổi lại là những trải nghiệm rất vui, làm mà cứ như đang chơi vậy”, Tiên nói.

My (trái) và Tiên thường tranh thủ đi biểu diễn ở đám cưới sau khi hoàn thành công việc chính ẢNH: TIÊN CUNG CẤP

Đằng sau những chiếc mặt nạ, bộ trang phục hài hước là những bạn trẻ năng động, coi công việc này như một cách để giải tỏa năng lượng và mang lại những tràng cười, không khí náo nhiệt.

Hải cho biết mức thu nhập sau mỗi buổi biểu diễn dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng một người, tùy vào quy mô và số lượng thành viên tham gia. “Thu nhập không nhiều nhưng phù hợp vì tụi mình làm thêm sau giờ làm chính, lại tận dụng được kỹ năng sẵn có và đặc biệt là rất vui”, Hải cho biết.

Trân chi 5 triệu đồng để thuê nhóm "quẩy đám cưới" vào tháng 10 năm ngoái ẢNH: NVCC

Từng thuê một nhóm cosplay đến hoạt náo trong đám cưới của mình, Nguyễn Huế Trân (22 tuổi, ngụ xã Mỏ Cày Bắc, Vĩnh Long), cho biết rất hài lòng. “Mọi người hóa trang hài hước, nhảy rất nhiệt tình, tương tác với khách đến mức ai cũng tưởng là bạn mình. Không khí rất vui, bạn bè mình cũng nhập cuộc luôn”, Trân chia sẻ. Với chi phí khoảng 5 triệu đồng, Trân cho rằng đây là lựa chọn xứng đáng để tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ và vui vẻ.