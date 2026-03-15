Vì sao trend trò chuyện với bản thân 10 năm trước 'gây sốt' mạng?

Trò chuyện với chính mình ở 10 năm trước

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện một trào lưu thú vị mang tên “trò chuyện với chính bản thân 10 năm trước”.

Trong các video ngắn, người tham gia thường đóng hai vai: phiên bản của mình ở quá khứ (năm 2016) và phiên bản hiện tại, cùng đối thoại với nhau thông qua những câu hỏi – đáp. Cuộc trò chuyện xoay quanh những điều từng mơ ước, những lựa chọn trong cuộc sống và cả những thay đổi sau nhiều năm trưởng thành.

Một số người chia sẻ rằng khi thực hiện video, họ nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. Có thể không đạt được tất cả những gì từng mơ ước, nhưng mỗi chặng đường đã đi qua đều mang lại những trải nghiệm và bài học riêng.

Trần Thị Thúy Vy (24 tuổi, MC song ngữ làm việc tại TP.HCM), cho biết khi thấy trend này điều đầu tiên cô nghĩ đến là sự biết ơn dành cho phiên bản của mình trong quá khứ.

“10 năm trước mình vẫn là một cô gái còn nhiều hoài nghi về bản thân, đôi khi cũng không chắc mình có đủ khả năng để bước ra ngoài và làm những điều mình mong muốn hay không. Nhưng khi nhìn lại hành trình đến hiện tại, mình nhận ra rằng dù có nhiều thử thách, nhiều lúc không dễ dàng, nhưng mình đã không bỏ cuộc”, Vy chia sẻ.

Vì vậy, khi hưởng ứng trào lưu này, với Vy đó giống như một cuộc trò chuyện rất riêng để nhắn gửi tới bản thân của ngày xưa rằng, mọi thứ rồi sẽ ổn, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng và tin vào bản thân. “Nó là một cách để mình nhìn lại hành trình trưởng thành của bản thân với sự trân trọng”, Vy nói.

Vy cũng cho biết điều khiến cô xúc động nhất khi tưởng tượng cuộc đối thoại với bản thân 10 năm trước là nhận ra phiên bản của ngày xưa thực ra dũng cảm hơn mình từng nghĩ.

“Lúc đó mình có rất nhiều nỗi sợ: sợ sai, sợ thất bại, sợ mình không đủ tốt. Nhưng dù vậy, mình vẫn thử nhiều thứ, vẫn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân”, Vy tâm sự.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Vy cho rằng cuộc sống hiện tại khác khá nhiều so với những gì từng tưởng tượng khi còn nhỏ.

“10 năm trước mình từng nghĩ cuộc sống sẽ diễn ra khá rõ ràng: học tập, đi làm, rồi từng bước đạt được những mục tiêu cụ thể mà mình đặt ra. Nhưng khi bước vào thực tế, mình nhận ra cuộc sống có rất nhiều điều không đi đúng theo kế hoạch ban đầu. Có những bước ngoặt mình không ngờ tới, và cũng có những thử thách khiến mình phải trưởng thành nhanh hơn", Vy nói.

Một cách để nhìn lại hành trình đã đi qua

Không chỉ Vy, nhiều người trẻ khi thử thực hiện trào lưu này cũng bất ngờ nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều hơn mình tưởng. Trương Thế Hùng (26 tuổi, ngụ Hà Nội), cho biết ban đầu chỉ làm video theo trend vì thấy thú vị.

“Ban đầu mình thấy trend này trên TikTok thấy hay hay nên làm thử. Nhưng lúc ngồi nghĩ nếu gặp lại mình 10 năm trước thì sẽ nói gì thì thấy cũng có nhiều thứ muốn kể. Kiểu như ngồi nhìn lại chặng đường của mình suốt 10 năm qua”, Hùng chia sẻ.

Trong cuộc đối thoại ấy, điều khiến Hùng bất ngờ và xúc động nhất là liên quan đến câu chuyện tình cảm.

“Hồi đó cô ấy học lớp dưới, tụi mình quen nhau cũng rất bình thường. Không nghĩ rằng hiện tại tụi mình vẫn còn bên nhau, cùng đồng hành trải qua rất nhiều chuyện. Nếu nói với mình của 10 năm trước là 10 năm sau tụi mình vẫn còn bên nhau thì chắc lúc đó mình cũng không dám tin”, Hùng nói.

So với những gì từng nghĩ khi còn trẻ, cuộc sống hiện tại của Hùng cũng có nhiều thay đổi. “Hồi đó mình nghĩ học giỏi rồi sau này sẽ có cuộc sống ổn. Mình từng có ước mơ trở thành công an, nhưng bây giờ đang làm văn phòng, cuộc sống cũng bình thường thôi. Vẫn đang loay hoay tìm cách kiếm tiền nhiều hơn, làm sao khá lên chút. Nhưng mình vui vì vẫn đang cố gắng mỗi ngày”, Hùng bộc bạch.

Với Nguyễn Thị Thân, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội), thì điều khiến cô bất ngờ nhất khi thực hiện trend này là nhận ra nhiều điều mình đang có hôm nay từng là ước mơ của ngày trước.

“Mình được đi học và làm điều mình thích thay vì cuộc sống làm công việc chân tay từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối và lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Thật ra mình vẫn nghĩ công việc như vậy không có gì là xấu hổ cả. Nhưng được đi học ĐH vẫn tốt hơn. Hiện tại, khi tiếp xúc với nhiều người giỏi giang, mình chưa thấy mình đã là ai cả. Nhưng ở quá khứ, việc được học ở một nơi xa lạ, hoạt động ngoại khóa năng nổ và được nhiều người yêu quý là điều mình nghĩ phải có phép màu. Hóa ra những khó khăn có thể xảy đến không khủng khiếp như tưởng tượng của mình ngày đó. Vì thế mình cũng tin vào mục tiêu đang theo đuổi hơn và giới hạn là do mình đặt ra”, Thân chia sẻ.