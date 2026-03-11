Cẩn thận với trend 'ăn hoa như ăn rau'

Tò mò theo trend "ăn hoa như ăn rau"

Những video của trend "ăn hoa như ăn rau" ghi lại cảnh người trẻ hái hoa ngoài vườn, ngoài công viên rồi đem về chế biến thành salad, trà, hoặc đơn giản là "ăn thử cho biết vị" đang thu hút đông đảo lượt xem trên mạng xã hội.

Từ hoa giấy, hoa dâm bụt, hoa thiên lý đến cả những loài hoa lạ ít người biết tên… đã trở thành "nguyên liệu" trong các video với thông điệp: "Hoa cũng ăn được như rau".

Hoa vạn thọ ăn với cháo lòng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyễn Trọng Phúc, sinh viên một trường cao đẳng ở P.An Nhơn, TP.HCM (trước là P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM), cho biết vì thấy trên TikTok có người làm salad hoa dâm bụt nhìn rất bắt mắt và "ăn một cách ngon lành" nên thử làm theo. "Lúc đầu cũng hơi ngại nhưng thấy nhiều người ăn nên nghĩ chắc không sao", Phúc kể và nói thêm: "Mình trộn hoa với rau xà lách, cà chua và một ít nước sốt mayonnaise".

Tương tự, chị Trần Huyền Minh (32 tuổi, ngụ ở đường Hồ Học Lãm, P.An Lạc, TP.HCM; trước là P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM), cho hay đã từng tham gia trend này sau khi xem một video hướng dẫn pha trà từ hoa giấy.

"Trong video, họ nói hoa giấy giúp thanh nhiệt. Tôi hái vài bông trong chậu ở ban công rồi pha trà. Uống thì không thấy ngon, hơi đắng", chị Minh nói.

Những câu chuyện như vậy ngày càng phổ biến khi các nội dung "ẩm thực từ hoa" lan rộng trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội đang có trend "ăn hoa như ăn rau" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo chuyên gia ẩm thực Đỗ Hồng Vinh, làm việc tại nhà hàng ở số 216 Võ Văn Ngân (P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM), việc sử dụng hoa làm thực phẩm không phải là điều mới. Trong ẩm thực Việt Nam từ lâu đã có nhiều món ăn quen thuộc từ hoa như: hoa thiên lý xào thịt bò, bông điên điển nấu canh chua, hoa chuối bào ăn gỏi hay hoa atiso nấu nước…

"Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chỗ những loại hoa này đã được sử dụng lâu đời, có nghiên cứu và kinh nghiệm dân gian rõ ràng. Trong khi đó, trào lưu trên mạng xã hội lại mở rộng sang rất nhiều loài hoa khác mà người dùng chưa chắc đã hiểu rõ. Và nếu người dùng không hiểu rõ đặc tính từng loài hoa thì khi tham gia trend "ăn hoa như ăn rau" sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe", ông Vinh nói.

"Nhiều người tại nhà hàng thấy tôi làm món gỏi bông điên điển thì hỏi thêm liệu hoa hồng ăn được không, hoa giấy ăn được không, hoa ngoài công viên có ăn được không… Điều này cho thấy nhiều người đang khá mơ hồ về việc phân biệt hoa ăn được và không ăn được. Ngay cả những loài hoa có thể ăn được cũng không phải lúc nào cũng an toàn", ông Vinh kể thêm.

Không khó để tìm thấy những video kiểu "ăn thử tất cả các loại hoa trong vườn" trên mạng xã hội. Trong một video thu hút hơn 63.000 lượt xem, một người trẻ lần lượt hái nhiều loại hoa khác nhau rồi nếm thử, kèm theo nhận xét về mùi vị.

Theo ông Vinh, những nội dung như vậy dễ tạo ra hiệu ứng bắt chước. Ông Vinh cho rằng khi một video lan truyền mạnh, nhiều người xem có xu hướng nghĩ rằng hành động đó là bình thường và an toàn. Nhưng thực tế không phải ai cũng có kiến thức để phân biệt đâu là loài hoa có thể ăn.

"Điều đáng lo là nhiều video không kèm theo cảnh báo hay thông tin khoa học. Chỉ cần vài giây clip nhưng có thể khiến người khác làm theo mà không lường trước rủi ro", ông Vinh nói.

Không phải loài hoa nào cũng có thể ăn, và không phải cách ăn nào cũng an toàn ẢNH MINH HỌA: THANH NAM





Không thể thấy hoa đẹp là hái ăn

Theo bác sĩ Hoàng Minh Tiến, Phòng khám Đa khoa Vạn Phúc 2 (P.Hòa Lợi, TP.HCM; trước là P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), một số loài hoa chứa độc tố tự nhiên có thể gây ngộ độc nếu ăn phải. Bác sĩ Tiến nói: "Có những loài hoa nhìn rất đẹp nhưng lại chứa độc tố. Ví dụ hoa trúc đào, hoa loa kèn đỏ hay hoa sứ… đều có các hoạt chất có thể ảnh hưởng sức khỏe nếu ăn phải. Hay các loài hoa được trồng trong công viên, ven đường hoặc trong chậu cảnh… thường được phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng. Nếu hái những loài hoa ấy đem về ăn trực tiếp mà không biết nguồn gốc thì nguy cơ nhiễm hóa chất là rất cao".

Cũng theo bác sĩ Tiến, có những người cơ địa nhạy cảm với phấn hoa, khi ăn trực tiếp hoa tươi có thể bị dị ứng, nổi mẩn.

Dù trend này đã và đang tiếp tục lan rộng, nhưng cũng có không ít người trẻ cho biết họ khá thận trọng. Đặng Thị Bảo Yến (26 tuổi, ở đường Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nói rằng từng định thử làm trà hoa vì thấy "rất chill".

"Nhưng sau khi đọc một số cảnh báo, tôi quyết định chỉ mua những loại đã được bán sẵn như trà hoa cúc hoặc hoa atiso. Những loại hoa ngoài vườn thì tôi không dám thử nữa", Yến nói và cho rằng: "Không nên chạy theo trào lưu. Ẩm thực sáng tạo thì tốt nhưng cũng phải có kiến thức. Không thể thấy hoa đẹp là hái ăn".

Có những loài hoa nhìn rất đẹp nhưng lại chứa độc tố ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Theo ông Đỗ Hồng Vinh, nếu muốn sử dụng hoa trong ẩm thực, nên tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản như: "Chỉ ăn những loại hoa đã được xác định an toàn. Các loại hoa quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam như hoa thiên lý, bông điên điển, hoa chuối, hoa atiso… đã được sử dụng từ lâu nên tương đối an toàn khi chế biến đúng cách. Tránh hái hoa ở nơi công cộng hoặc ven đường đem về ăn, bởi những khu vực này thường có nhiều bụi bẩn và hóa chất".

Ông Vinh cũng lưu ý không nên ăn hoa lạ khi chưa biết rõ tên và đặc tính. Và cần phải chế biến đúng cách với những loài hoa ăn được. Theo đó, phải rửa kỹ, ngâm nước muối hoặc nấu chín để giảm nguy cơ vi khuẩn và ký sinh trùng. Nếu sau khi ăn có dấu hiệu như đau bụng, buồn nôn, nổi mẩn hoặc khó thở, cần đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Chị Nguyễn Thị Huyền Diệu (31 tuổi, ngụ ở đường Cộng Hòa, P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM; trước đây là P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết có nhiều trend về ẩm thực trên mạng xã hội, tuy nhiên trong số đó có không ít trend lan truyền những hành vi thiếu kiểm chứng.

"Thiết nghĩ, những thứ liên quan đến sức khỏe, cần kiểm chứng từ nguồn đáng tin cậy trước khi làm theo. Bởi lẽ không phải nội dung nào nhiều lượt xem cũng đúng hoặc an toàn. Tôi có biết trào lưu "ăn hoa như ăn rau" vì xem nhiều trên mạng xã hội nhưng không làm theo, vì tôi nghĩ cần cẩn trọng để bảo vệ sức khỏe", chị Diệu nói.