Hàng nghìn thanh niên nhập ngũ, tân binh xúc động hứa quyết tâm trưởng thành

Hơn 4.600 tân binh Đà Nẵng nhập ngũ

Ngày 4.3, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn hơn 4.600 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Đây là đợt giao, nhận quân đầu tiên sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hợp nhất; đồng thời là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Tại điểm giao nhận quân số 1 - Bộ Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Cẩm Lệ, có thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng dự lễ, động viên và tặng hoa các tân binh trước giờ lên đường.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền (ở giữa), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 và Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng (bên trái) dự lễ tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ ẢNH: H.Đ

Tân binh Đà Nẵng rạng rỡ trước giờ lên đường nhập ngũ ẢNH: H.Đ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, nhấn mạnh: "Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mỗi công dân". Ông Thắng cho biết, qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ thanh niên Quảng Nam - Đà Nẵng đã hăng hái tòng quân, chiến đấu anh dũng, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của quê hương và dân tộc. Truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường ấy đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối.

Chất lượng thanh niên nhập ngũ tiếp tục được nâng cao về sức khỏe, trình độ học vấn, nhận thức chính trị và ý thức kỷ luật. Trong số thanh niên lên đường năm nay, tỷ lệ có trình độ cao đẳng, đại học đạt 17,9%; nhiều trường hợp là đoàn viên, đảng viên trẻ; có anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Cảm xúc của tân binh giữa rừng cờ đỏ trong lễ giao nhận quân tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: H.Đ

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy định; trước ngày giao nhận quân, 100% công dân được tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên tinh thần.

Thanh niên Đà Nẵng mang theo lời hứa với gia đình, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ẢNH: H.Đ