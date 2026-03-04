Hàng nghìn thanh niên nhập ngũ, tân binh xúc động hứa quyết tâm trưởng thành

Hơn 4.600 tân binh Đà Nẵng nhập ngũ
Ngày 4.3, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn hơn 4.600 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Đây là đợt giao, nhận quân đầu tiên sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hợp nhất; đồng thời là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền 2 cấp.
Tại điểm giao nhận quân số 1 - Bộ Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Cẩm Lệ, có thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng dự lễ, động viên và tặng hoa các tân binh trước giờ lên đường.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, nhấn mạnh: "Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mỗi công dân". Ông Thắng cho biết, qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ thanh niên Quảng Nam - Đà Nẵng đã hăng hái tòng quân, chiến đấu anh dũng, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của quê hương và dân tộc. Truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường ấy đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối.
Chất lượng thanh niên nhập ngũ tiếp tục được nâng cao về sức khỏe, trình độ học vấn, nhận thức chính trị và ý thức kỷ luật. Trong số thanh niên lên đường năm nay, tỷ lệ có trình độ cao đẳng, đại học đạt 17,9%; nhiều trường hợp là đoàn viên, đảng viên trẻ; có anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.
Cảm xúc của tân binh giữa rừng cờ đỏ trong lễ giao nhận quân tại thành phố Đà Nẵng
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy định; trước ngày giao nhận quân, 100% công dân được tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên tinh thần.
"Môi trường quân đội sẽ giúp tôi trưởng thành hơn"
Từ sáng sớm, tại Quảng trường 29 Tháng 3 (phường Hòa Cường), không khí lễ giao nhận quân thực sự sôi động giữa rực rỡ cờ hoa. Từng dòng người đổ về tiễn con em lên đường, nhiều cái ôm thật chặt, những lời dặn dò xen lẫn nụ cười và cả những giọt nước mắt tự hào.
Giây phút chia tay đầy tự hào trước giờ tân binh Đà Nẵng lên đường nhập ngũ
Tân binh Đỗ Ngọc Đài (phường Hòa Cường) chia sẻ: "Em có chút lưu luyến khi phải xa gia đình một thời gian nhưng được thực hiện nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự của tuổi trẻ. Em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ để ba mẹ yên tâm".
Trong hàng ngũ lên đường sáng 4.3, tân binh Nguyễn Minh Tuấn (22 tuổi, phường Thanh Khê) bày tỏ: "Được khoác trên mình màu áo lính là niềm tự hào lớn lao. Tôi hiểu phía trước sẽ có nhiều thử thách nhưng tôi tin môi trường quân đội sẽ giúp tôi trưởng thành, bản lĩnh và kỷ luật hơn. Tôi sẽ nỗ lực học tập, huấn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của gia đình".
