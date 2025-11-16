Gen Z rủ ba mẹ đi chụp photobooth - trend siêu đáng yêu

Những điều đơn giản nhưng giúp cả nhà gắn kết hơn

Tống Hà Linh, sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội, chia sẻ: "Mình đã từng đi chụp rất nhiều lần với bạn bè, nhưng nhận ra bố mẹ hiếm khi xuất hiện trong những bức ảnh đời thường của mình. Vì thế mình rất muốn rủ bố mẹ đi chụp photobooth để lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ, tự nhiên bên nhau. Mình tin rằng đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ hơn bất kỳ tấm ảnh chỉn chu nào, bởi nó thể hiện tình cảm một cách giản dị và thật nhất".

Trước buổi chụp, Linh kể bố cô vốn là người không thích chụp ảnh. "Bố bảo không thích chụp, nhưng vẫn lặng lẽ thay áo, lấy xe đưa đi vì mẹ con mình lèo nhèo. Mình nhìn mà thương lắm, vừa buồn cười, vừa thấy bố đáng yêu", Linh kể.

Tuy nhiên không khí càng thêm vui khi cả nhà bắt đầu tạo dáng. "Bố cứ ngại ngùng mãi, đến lúc chuẩn bị bấm máy thì hốt hoảng kêu: "Thôi, thôi, bố không đội cái con thỏ đâu". Mình cười: "Con có bắt bố đội đâu". Có vậy thôi mà giúp cả nhà cùng cười vui", Linh nhớ lại.

"Khi cầm tấm ảnh nhỏ xinh trên tay, mình ngắm rất lâu, thấy vui lắm. Với mình, tấm ảnh ấy không chỉ lưu giữ hình ảnh mà còn giữ trọn cảm xúc của ngày hôm đó, đôi khi những điều giản dị như thế lại khiến mình thấy yêu và trân trọng thời gian bên bố mẹ hơn", Linh nói.

“Rủ ba mẹ đi chụp photobooth” đang trở thành cách thể hiện tình cảm và sự gắn kết gia đình theo phong cách rất gen Z ẢNH: NVCC

Ông Tống Đức Chiến, bố của Hà Linh, bật cười nhớ lại: "Ban đầu tôi hơi ngại, vì nghĩ đó là trò của tụi nhỏ, nhưng khi vào chụp rồi thì lại vui bất ngờ, cảm giác như mình cũng trẻ ra vài tuổi".

Mẹ của Linh, bà Hà Thị Thanh Hải, nói thêm: "Tôi thấy hạnh phúc vì con muốn chia sẻ với mình những điều con thích, những niềm vui nhỏ như vậy khiến cả nhà gần nhau hơn, dễ hiểu nhau hơn".

Giữ trọn cảm xúc giữa bố mẹ và con cái

Cùng chung lý do, Trần Thị Thu Thảo (ngụ P.Long Biên, trước là P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Hà Nội) đã chọn photobooth làm "phông nền" đặc biệt trong ngày sinh nhật của mình. "Mình có sở thích đi chụp photobooth vào những dịp đặc biệt, nên đã chọn chụp cùng gia đình vào đúng ngày sinh nhật, khi cả nhà đều có mặt đầy đủ. Bố mẹ mình thích thử điều mới, nên việc này lại càng đơn giản và thú vị", Thảo nói.

Thảo kể khi nhận được tấm ảnh, cô cảm thấy vừa vui vừa xúc động: "Bố mẹ mình đều có tuổi, anh trai thì lần đầu chụp photobooth, vậy mà ai cũng cố gắng tạo dáng thật vui, có những khoảnh khắc rất ngộ nghĩnh, nhưng nhìn lại thì thấy đó là hình ảnh đáng yêu nhất của gia đình".

Gia đình của Thảo lần đầu cùng nhau chụp photobooth, ai cũng có chút bỡ ngỡ nhưng đầy vui vẻ ẢNH: NVCC

Với Nguyễn Bùi Việt Hà, sinh viên Trường ĐH Swinburne Việt Nam, buổi chụp hình với ba mẹ lại bắt đầu rất tình cờ. "Lúc đó cả nhà đang đi chơi trong trung tâm thương mại, mình thấy tiệm photobooth nên rủ ba mẹ chụp thử. Mình chỉ nghĩ đơn giản là muốn lưu giữ thêm vài khoảnh khắc bên gia đình, vì dạo này ai cũng bận rộn, ít khi chụp chung", Hà kể.

"Ảnh điện thoại thì dễ chụp, nhưng ảnh in ra khiến mọi thứ thật hơn, gần gũi hơn. Chỉ vài phút thôi mà lưu được cảm xúc rất thật", Hà nói.

Bà Bùi Thị Hương Thu, mẹ của Hà, cũng đồng tình: "Tôi thấy vui và ấm lòng, quan trọng là cả nhà có thời gian vui vẻ và thư giãn bên nhau, một kỷ niệm nhỏ mà đáng giá".

Còn Vũ Mai Phương, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, thì xem việc chụp photobooth cùng người thân là một mục tiêu đáng yêu. "Năm ngoái mình đặt mục tiêu chụp photobooth với tất cả người mình yêu quý ở nhiều tiệm khác nhau, và giờ thì mình đã làm được", Phương kể.

Bố mẹ Hà Linh chỉnh lại trang phục để cả nhà cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đầy yêu thương ẢNH: NVCC

Phương nhớ lại lần đầu tiên rủ mẹ đi chụp: "Lúc đó là kỳ nghỉ hè, photobooth mới mở ở TP.Vũng Tàu (cũ). Mình rủ mẹ đi chơi dạo phố rồi tiện ghé vào chụp, ban đầu mẹ ngại lắm, cứ bảo đứng ngoài cầm đồ cho mình thôi, mình phải năn nỉ mãi mới chịu vào".

Một lần khác, khi bố rủ đi cà phê sáng, Phương có cơ hội để rủ bố vào photobooth mới khai trương: "Hai bố con mình phải đợi cả tiếng mới đến lượt, nhưng vẫn kiên nhẫn, lúc chụp xong nhiều người khen hai bố con dễ thương, mình thấy vui lắm".

Phương cho biết photobooth thường in được hai tấm ảnh. "Mình giữ một tấm, tặng lại bố mẹ một tấm, mỗi lần nhìn thấy, ai cũng cười", Phương nói.

Photobooth không chỉ lưu lại hình ảnh mà còn giữ trọn cảm xúc giữa bố mẹ và con cái, chỉ vài phút trong khung hình nhỏ, nhưng đủ để lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp, giản dị và đáng quý của tình cảm gia đình.