Clip em trai tặng chai tiền tiết kiệm trong đám hỏi, cô dâu nghẹn ngào

Đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc dễ thương của người em trai dành cho chị gái trong lễ hỏi. Theo đó, toàn bộ số tiền tiết kiệm được em cẩn thận bỏ vào một chai nhựa lớn gắn chiếc nơ màu hồng để làm quà tặng cô dâu trong ngày trọng đại.



Chị Sương xúc động nhận chai nhựa đựng tiền tiết kiệm của Gia Phúc trong lễ ăn hỏi ẢNH: NVCC

Không nói nhiều, cậu bé chỉ lặng lẽ bước lên trao món quà. Hành động giản dị nhưng chân thành ấy khiến cô dâu và những người có mặt không khỏi xúc động. Đón nhận tấm lòng của em, cô dâu nghẹn ngào ôm chầm lấy em trai như một lời cảm ơn chân thành. Đoạn clip nhận được nhiều bình luận tích cực, ai nấy đều cho rằng giá trị món quà không nằm ở số tiền mà nằm ở tấm lòng của em trai dành cho chị gái.

Món quà được chị Sương nâng niu và cất giữ cẩn thận ẢNH: NVCC

Lễ ăn hỏi của cô dâu Tuyết Sương (27 tuổi), quê ở Lâm Đồng diễn ra vào ngày 26.4. Được biết, cậu bé trong clip là Gia Phúc (học lớp 4), em họ của chị Sương.

Chị Sương chia sẻ rất bất ngờ và xúc động với món quà được dành dụm suốt 2 năm của Phúc. Trước đó, cậu bé có bật mí sẽ có món quà nhưng chị không nghĩ là toàn bộ số tiền tiết kiệm đựng trong chai của em.

Clip em trai tặng tiền tiết kiệm cho chị gái nhận được nhiều lượt xem trên mạng xã hội

Món quà của Phúc vẫn được chị Sương nâng niu, giữ gìn làm kỷ niệm như điều đặc biệt trong ngày hạnh phúc. Dù là chị em họ nhưng hai người có mối quan hệ thân thiết, chơi với nhau từ khi Phúc còn nhỏ. Hiện chị Sương sống ở phường Bình Dương (TP.HCM), Gia Phúc ở xã Hóc Môn nhưng hai chị em vẫn thỉnh thoảng gặp nhau.

"Phúc là em bé siêu ngoan, hiểu chuyện và sống tình cảm với cả nhà. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người đã yêu thương em mình và gửi lời chúc đến vợ chồng mình. Sau đám hỏi, cả nhà mình ai cũng xem lại khoảnh khắc xúc động đó", chị Sương bày tỏ.

Trong mắt em, chị lúc nào cũng "đẹp nhất, nấu ăn ngon nhất nhà". Những việc nhỏ nhặt hằng ngày như bật quạt, kéo quạt lại gần vì sợ chị nóng hay hỏi han chị đã ăn uống gì chưa đều được Phúc để ý.

Có lần nghe chị nói thèm gà rán nhưng chưa có tiền, cậu bé hồn nhiên đề nghị ba mẹ đập heo để lấy tiền mua cho chị. Không chỉ vậy, Phúc còn thường xuyên nhắn tin tâm sự, kể cho chị nghe đủ chuyện. Chính những hành động tưởng chừng giản dị ấy lại thể hiện rõ sự tinh tế của em trai, khiến chị luôn cảm thấy được quan tâm, yêu thương trong cuộc sống hằng ngày.