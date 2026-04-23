Nghẹn ngào đám cưới cô dâu mồ côi: 'Bố mẹ yên tâm, em bé đã trưởng thành'

Phạm Đức
23/04/2026 17:22 GMT+7

Cô dâu Kim Ngân, người mồ côi cả bố lẫn mẹ từ năm 6 tuổi, đã có một đám cưới ấm áp bên ông bà nội. Hình ảnh hai chiếc ghế trống được đặt trang trọng trong tiệc cưới cùng những dòng nhắn gửi xúc động đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Ngày 23.4, mạng xã hội lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh trong đám cưới của cô dâu Đào Thị Kim Ngân (25 tuổi) và chú rể Đoàn Quyết Chiến (27 tuổi), cùng quê Hà Tĩnh. Giữa không khí rộn ràng của ngày vui, khoảnh khắc cô dâu lặng lẽ dành vị trí trang trọng cho hai người thân yêu nhất đã quá cố, khiến khách mời và cộng đồng mạng nghẹn ngào.

Hai chiếc ghế và lá thư tay dành cho bố mẹ quá cố được cô dâu đặt ở vị trí trang trọng trong đám cưới

Tại tiệc cưới, Kim Ngân đã đặt 2 chiếc ghế trống, trên đó là những lá thư tay gửi đến người bố và người mẹ đã khuất của mình. 

Với bố, Kim Ngân viết: "Gửi bố yêu dấu! Cuối cùng ngày này cũng đến - ngày em bé của bố bước lên xe hoa. Anh ấy là người mà con tin bố mẹ sẽ hài lòng khi gửi gắm. Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Cả nhà thương bố".

Gửi mẹ, cô dâu trẻ nhắn nhủ đầy tin yêu: "Hôm nay em bé đi lấy chồng. Con tin mẹ luôn hiện diện trong mọi chặng đường con lớn lên, kể cả hôm nay và mãi về sau. Bố mẹ hãy yên tâm, chúng con sẽ nắm tay nhau thật lâu và sống hạnh phúc. Thương nhớ mẹ!".

Kim Ngân hạnh phúc nắm tay chồng trong đám cưới hồi tháng 2

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Kim Ngân cho biết, cô quê ở xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh). Bi kịch ập đến khi Ngân mới 5 tuổi, bố qua đời vì bạo bệnh. Chỉ một năm sau, người mẹ cũng rời bỏ thế gian vì quá đau buồn. Từ năm 6 tuổi, Ngân lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội là ông Đào Văn Chắt (75 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hoa (70 tuổi).

"Hãy yêu thương cục vàng của ông bà"

Suốt 19 năm qua, ông bà nội vừa là cha, vừa là mẹ, chắt chiu từng đồng nuôi Ngân ăn học. Không phụ công ơn ấy, Ngân nỗ lực trở thành giáo viên tại TP.Vinh cũ (tỉnh Nghệ An). Cô gặp anh Quyết Chiến trong một chuyến thiện nguyện vào năm 2025. Khi công việc ổn định, họ quyết định kết hôn vào tháng 2 vừa qua.

Kim Ngân mồ côi bố mẹ từ nhỏ, được ông bà nội nuôi khôn lớn

Ngày cháu gái về nhà chồng, ông bà nội không chỉ chuẩn bị chu đáo, sửa sang nhà cửa mà còn khiến tất cả xúc động khi dặn dò chú rể: "Hãy yêu thương cục vàng của ông bà".

"Tôi ôm chầm lấy ông bà rồi bật khóc. Ông bà mắt đỏ hoe, cũng khóc rất nhiều trong ngày vui của tôi", Kim Ngân xúc động nhớ lại.

Ông nội cô dâu khiến nhiều người xúc động khi giao cháu gái cho chú rể trong lễ cưới

Chị Nguyễn Thị Sâm, Bí thư Đoàn xã Sơn Kim 1, cho hay dù hoàn cảnh thiệt thòi nhưng Kim Ngân luôn nỗ lực vươn lên. Làm việc xa quê, Kim Ngân vẫn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho quê hương.

Khoảnh khắc người bố dặn con rể trong đám cưới, ví con gái như 'bình rượu mơ' với câu nói vừa sâu sắc vừa hóm hỉnh khiến nhiều người xúc động.

