Chú rể Việt cưới cô dâu Đức xinh như búp bê, cả xóm kéo đến chúc phúc

Trong ngày trọng đại, cô dâu Đức xuất hiện nổi bật với chiếc váy cưới bồng bềnh, tay cầm bó hoa nhẹ nhàng. Ngay khi bước vào khu vực tổ chức lễ thành hôn, cô được nhiều người lớn tuổi trong xóm đến chào hỏi, trò chuyện thân mật. Hai cụ bà cao tuổi nắm tay nhau tiến lại gần cô dâu, nở nụ cười rạng rỡ như để gửi lời chúc phúc đến đôi trẻ.



Trước sự quan tâm của mọi người, cô dâu không giấu được sự vui vẻ và xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, cô vẫn thoải mái giao lưu trò chuyện cùng bà con.



Nhân vật chính trong câu chuyện trên là chú rể Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi), quê ở xã Như Quỳnh, Hưng Yên và cô dâu là Jennifer Gleiser (25 tuổi), quốc tịch Đức.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Xuân Trường cho biết đám cưới vừa được tổ chức vào cuối tháng 2 tại nhà trai. Khách mời tham dự nhiệt tình, các cụ bà vui mừng, phấn khởi khen cô dâu xinh như búp bê.

Lúc đầu, mẹ của cô dâu dự định sẽ bay từ Đức sang Việt Nam để tham dự đám cưới của con gái. Tuy nhiên, do phát sinh việc đột xuất vào phút cuối nên bà đành ở lại. Trong khi đó, ba của cô dâu vì chưa từng đi máy bay nên cảm thấy lo lắng, cuối cùng cũng bỏ lỡ dịp đặc biệt này.

Nhiều cụ bà ngạc nhiên với nhan sắc của cô dâu ẢNH: NVCC

Cô dâu được mẹ chồng trao cái ôm đầy tình cảm và ánh mắt trìu mến ẢNH: NVCC

Anh Xuân Trường qua Đức làm việc từ năm 2017. Năm 2021 anh và cô dâu quen nhau, nói chuyện qua mạng xã hội trước khi gặp trực tiếp và chính thức yêu nhau. Với anh Trường, cô dâu là người hiểu chuyện, biết quan tâm đến người khác. "Cô ấy không bao giờ quan trọng chuyện chồng giàu có hay nghèo khổ. Niềm hạnh phúc của vợ là cả cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ", chú rể bày tỏ.

Cặp đôi luôn thấu hiểu, yêu thương nhau ẢNH: NVCC

"Mình thấy vui và bất ngờ với phong tục cưới hỏi ở Việt Nam. Mình được chồng giải thích các nghi lễ trong ngày này, ở Đức đám cưới chỉ có ít người thân bạn bè đến chung vui, không đông người đến dự như ở Việt Nam", chị Jennifer Gleiser chia sẻ.

Áo dài do chính chị Jennifer Gleiser chọn trong ngày trọng đại ẢNH: NVCC