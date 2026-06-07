Cha tái hôn ở tuổi 50, con gái tự tay mua quà cưới chúc phúc

Trong clip, cô gái thoải mái chia sẻ niềm vui khi chứng kiến cha tìm được bến đỗ mới sau nhiều năm ly hôn. Thay vì có sự khoảng cách trong mối quan hệ mẹ kế con chồng, cô gái lại dành sự yêu thương, tôn trọng với vợ mới của cha. Trước ngày cha tái hôn, cô tự tay chọn mua trang sức quà cưới cho cha và mẹ kế. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ khi thấy cô gái nói về mẹ kế bằng những lời thân mật, gần gũi.



Ông Sơn mang sính lễ đến nhà gái hỏi cưới ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Đào Ngọc Thiền Tâm (24 tuổi, quê Tây Ninh) cho biết ba mẹ ly hôn khi chị đang học lớp 10. Đầu năm nay, ba chị là ông Đào Thái Sơn (50 tuổi) thông báo sẽ tổ chức đám cưới với người phụ nữ ông yêu thương, chị rất ngạc nhiên và vui mừng.

Mẹ kế là người Khmer nên đám cưới mang đến cho chị nhiều trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ. Trong những ngày về quê nhà của mẹ kế dự hôn lễ, chị ấn tượng với sự hiếu khách, thân thiện của bà con địa phương cũng như những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer.

Đám cưới của người Khmer có nhiều phong tục độc đáo ẢNH: NVCC

Để chúc phúc cho cha và mẹ kế, chị tự tay chọn mua trang sức làm quà cưới. Với chị, đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời chúc cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn của hai người.

"Mẹ kế rất yêu thương mình và em gái. Hiện tại, mình có suy nghĩ cởi mở hơn trước, luôn trân trọng những điều tích cực và ưu tiên những gì mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bản thân cũng như những người thân trong gia đình", chị Tâm chia sẻ.

Dân mạng chúc phúc cho vợ chồng ông Sơn ẢNH: NVCC

Ông Sơn là giáo viên, đồng thời có nhiều năm nghiên cứu về văn học. Trong quá trình tìm hiểu văn hóa Khmer tại Tây Ninh, ông gặp không ít trở ngại do hạn chế về ngôn ngữ địa phương nên cần có người phiên dịch.

Cơ duyên đến khi ông quen biết người vợ hiện tại của mình. Mẹ kế của chị Tâm là người Khmer, đang công tác tại một đài truyền hình địa phương. Trước đây, bà từng thực hiện một cuộc phỏng vấn liên quan đến công việc nghiên cứu của ông Sơn. Từ những lần gặp gỡ, trao đổi, cả hai dần có cơ hội tìm hiểu, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống.

Chị Tâm (áo đỏ bên phải) trong đám cưới của cha ẢNH: NVCC

Ông Sơn mặc trang phục truyền thống của người Khmer trong đám cưới ẢNH: NVCC

Cũng theo chị Tâm, ban đầu chị tôn trọng mối quan hệ của cha nhưng chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với người thương của cha do sinh sống và làm việc ở TP.HCM.

Khoảng 1 năm trở lại đây, chị dần cảm nhận được sự chân thành của mẹ kế thông qua cách đối xử với các thành viên trong gia đình. Bà luôn quan tâm, chăm sóc ông bà nội, đồng hành cùng cha trong cuộc sống. Điều đáng quý là mẹ đẻ của chị Tâm cũng vui mừng, chúc phúc khi nghe tin chồng cũ tái hôn.

Chị Tâm cũng ngạc nhiên với nhiều phong tục trong đám cưới của cha ẢNH: NVCC

"Trong bất kỳ mối quan hệ nào, cách đối xử với nhau là điều dễ dàng nhận ra nhất để biết một người có thật lòng hay không. Chính sự chân thành và tình cảm mà cô dành cho gia đình đã khiến mình ngày càng quý mến và trân trọng cô hơn", chị Tâm chia sẻ.