Long Đẹp Trai tiết lộ cuộc sống sau khi tái hôn

Ở tuổi 50, Long Đẹp Trai vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật. Gần đây, anh gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Tài của nhà sản xuất Mỹ Tâm. Trong phim, nam nghệ sĩ thủ vai chú Tư, mang đến nhiều mảng miếng hài hước cho người xem.

Trăn trở của Long Đẹp Trai

Long Đẹp Trai cân nhắc vai diễn, kịch bản khi nhận lời tham gia một dự án Ảnh: T.A

Chia sẻ với chúng tôi, Long Đẹp Trai nói bản thân vẫn có những tiêu chí riêng khi lựa chọn vai diễn. Được mời tham gia một dự án, anh không ngại đến casting, ngỏ ý đọc kịch bản nhằm thể hiện sự tôn trọng với nhà sản xuất. Song khi trao đổi, nếu thấy đây là một kịch bản không an toàn, anh chọn từ chối khéo. Bởi theo diễn viên 7X, việc góp mặt trong một tác phẩm thiếu chất lượng sẽ ảnh hưởng đến chặng đường làm nghề của bản thân. Anh cho rằng “sự đánh giá của anh em, đồng nghiệp rất quan trọng”.

Về chuyện cát sê, Long Đẹp Trai cho rằng mỗi người đều có một mức giá riêng, tùy thuộc vào tiêu chí của bản thân. Song với nam nghệ sĩ, nếu đó là một dự án hay, một vai diễn mới mẻ nhưng kinh phí không nhiều, anh vẫn có thể nhận lời. Bởi điều quan trọng nhất đối với Long Đẹp Trai là khâu kịch bản.

“Thà tiền ít nhưng mình “sướng” khi lột tả được nhân vật, khiến khán giả cảm thấy hài lòng. Chứ bây giờ tiền không có, mà phim cũng không tốt luôn thì nó khác”, anh chia sẻ.

Nam nghệ sĩ không giấu được xúc động khi nhắc về đàn anh Hữu Lộc Ảnh: T.A

Long Đẹp Trai luôn dành sự trân trọng cho công việc. Đây cũng là nguồn động lực để anh hoàn thành tốt các dự án mình tham gia. Còn về việc trở lại làm quản lý sân khấu như trước, nam nghệ sĩ bộc bạch: “Ở nhà, tôi vẫn có bàn thờ Tổ, đồng thời thờ 3 diễn viên từng kề vai sát cánh với mình gồm nghệ sĩ Kim Ngọc, nghệ sĩ Chí Tài, nghệ sĩ Hữu Lộc. Tôi vẫn xin thắng một dự án nào đó để có tiền, vì nếu có tiền sẽ làm lại sân khấu. Còn nếu không làm sân khấu, tôi vẫn đầu tư một dự án khác với mong muốn đó là một bộ phim của công ty Nụ Cười Mới”.

Sau khi tái hôn, Long Đẹp Trai khá kín tiếng. Chia sẻ với chúng tôi, nam diễn viên cho biết khi có chồng là nghệ sĩ, vợ cũng đã có sự thấu hiểu cho tính chất công việc của anh. Về phần mình, diễn viên 7X chọn rõ ràng về mọi thứ nhằm tạo sự tin tưởng cho hậu phương.

Anh kể thêm: “Tôi luôn cố gắng dàn xếp mọi thứ, thậm chí ở nhà có một cái bảng viết hết lịch trình nên vợ cũng nắm được. Tôi phải tạo cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối bằng việc làm gì cũng phải rõ ràng, vì một lần bất tín thì vạn lần bất tin. Hay khi nói chuyện, tôi gọi video call để vợ biết mình đang ở đâu, làm gì, xung quanh có những ai. Trước hết mình phải có sự chân thành”, anh nêu quan điểm.

Long Đẹp Trai tích cực tham gia các hoạt động quảng bá phim điện ảnh Tài Ảnh: NSX

Với những cảnh tình cảm, Long Đẹp Trai chọn nói chuyện trước với vợ. Sau khi thực hiện phân đoạn này, anh về kể lại cho người bạn đời nghe. Lý giải về điều này, sao nam 7X bộc bạch: “Để sau này vợ có xem phim cũng thấy những điều tôi nói là đúng, không ngỡ ngàng vì đã biết trước. Đây là vấn đề tế nhị nhưng ai là vợ, là chồng của nghệ sĩ thì cũng chấp nhận. Dĩ nhiên phân cảnh đó phải cần thiết thì mình mới làm, chứ không theo kiểu tạo ồn ào”.

Là người của công chúng, Long Đẹp Trai quen dần với việc phải chịu những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Khi đó, anh chọn im lặng, chỉ lên tiếng khi có người đụng chạm đến nghề nghiệp của mình.

“Những lúc như vậy tôi chỉ biết an ủi, khuyên vợ đừng xem, vì người của công chúng gần như làm dâu trăm họ. 100 người, chỉ mong 50 người thích mình đã là hạnh phúc rồi, chứ bắt tuyệt đối thì sẽ khó. Mỗi người có một đời sống riêng, bàn tay có ngón dài ngón ngắn, người ta đâu ở chung với mình thì họ đâu biết”, anh tâm tình.