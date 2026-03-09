Cuộc sống của ca sĩ Mỹ Tâm ở tuổi 45

Ngoài ca hát, Mỹ Tâm gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Tài, ra rạp hồi 6.3. Trong dự án này, cô vừa tham gia vai Út Lanh, vừa đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Hiện tại, tác phẩm đang dẫn đầu doanh thu trong ngày tại phòng vé, thu về hơn 50 tỉ đồng sau vài ngày công chiếu. Với sức hút hiện tại, nhiều người dự đoán việc dự án cán mốc 100 tỉ đồng là điều khả thi.

Tạo hình của Mỹ Tâm trong phim điện ảnh Tài Ảnh: NSX

Chia sẻ với chúng tôi, Mỹ Tâm cho biết khi làm một dự án, cô chọn thực hiện với tâm thế hết mình, tìm kiếm năng lượng tích cực trong công việc thay vì đặt tâm thế thắng thua. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ chọn tin vào bản thân và những cộng sự. “Việc một bộ phim ra mắt, mình phải cảm nhận giá trị nó mang lại như thế nào. Tôi nghĩ đó là thành công đầu tiên của mình rồi và mình không có gì hối hận”, cô chia sẻ.

Sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong dự án này được nhiều người quan tâm. Trong vai trò nhà sản xuất, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ cô luôn muốn đáp ứng được những điều đạo diễn mong muốn, nhưng phải xem xét ở tính khả thi và phù hợp với ngân sách cho phép. Trước tin đồn cho rằng Mỹ Tâm làm việc theo kiểu “thuận thì sống, nghịch thì chết”, nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận. Cô nói vui: “Đúng là tiếng lành đồn xa. Mọi người đồn tôi nhiều quá. Tôi hay nói rằng tôi là người rất bình thường, nhưng cái bình thường đó đến mức mọi người không tin, nên nó trở thành bất thường. Tôi chỉ có một nguyên lý sống và làm việc, đúng là đúng, sai là sai. Mình cứ theo con đường đó thì tự nhiên tất cả mọi thứ đều rạch ròi”.

Mỹ Tâm dành lời khen ngợi cho Mai Tài Phến khi anh thử sức ở vai trò đạo diễn Ảnh: FBNV

Nói về sự thấu hiểu Mai Tài Phến trong công việc, Mỹ Tâm cho biết cả hai là người nhạy bén, nhạy cảm. Do đó, đôi khi một sự việc xảy ra sẽ khiến họ tranh cãi song cũng có lúc không cần nói nhưng sẽ hiểu. “Tôi tin vào năng lực, sự cố gắng và nhiều thứ từ Mai Tài Phến. Ngoài ra, tôi còn tin vào bản thân mình nữa. Đến khi làm rồi, tôi thấy Phến còn hơn cái mình mong đợi. Khi bạn được vùng vẫy đúng với con đường, những gì bạn ấy làm khiến tôi ngạc nhiên”, cô chia sẻ.

Nói về yếu tố tạo nên sự gắn kết với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm nhận xét nam diễn viên Đất rừng phương Nam là người trưởng thành, biết nâng cấp bản thân. Chính điều đó khiến nữ ca sĩ thêm tôn trọng anh. Mỹ Tâm chia sẻ thêm chính sự chân thành là yếu tố giúp cả hai duy trì mối quan hệ trong suốt quãng thời gian dài. "Nếu có thời gian chia sẻ, chúng tôi chọn nói về cuộc sống xung quanh và những vấn đề có thể học hỏi nhau thêm", cô cho hay.

Mỹ Tâm sau ánh hào quang

Loạt ảnh đời thường giản dị của ca sĩ Mỹ Tâm Ảnh: FBNV

Về tâm thế trước những lời khen chê, Mỹ Tâm cho biết những điều thấy đúng thì cô đón nhận và sửa đổi. Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nữ ca sĩ chọn cách đối đáp mọi thứ bằng sự tử tế. Cô khẳng định: “Tôi không phải là người sống trong những lời khen hay luôn đi tìm lời chê bai. Cái gì đến thì tôi đón nhận nhưng không phải để mình sống ở một thế giới khác mà luôn sống cho hiện tại và tốt hơn mỗi ngày”.

Mỹ Tâm chọn cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Khi có dự án, cô hết mình, chỉn chu. Còn thời gian rảnh, giọng ca Đừng hỏi em trở về với thú vui làm vườn. “Sau những dự án, tôi nghĩ mình dành thời gian để nghỉ ngơi. Do tôi mong muốn điều đó trong cuộc sống nên sắp xếp được. Ngày nào rảnh là tôi ra vườn, để cân bằng lại. Đến khi tôi chia sẻ với khán giả, không phải tôi khoe mà vì tôi cảm thấy vui với điều đó nên trong tâm thôi thúc mình đăng tải. Những điều đó đến một cách bình thường đối với tôi”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Mỹ Tâm nói trong năm 2025, cô tất bật với nhiều dự án nhưng thấy bản thân “khỏe hơn trước”, không bệnh vặt. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung. Thậm chí, cư dân mạng còn nhận xét cô “lão hóa ngược” khi ngoại hình ngày càng rạng rỡ. Ngoài việc chăm chút bản thân, Mỹ Tâm cho rằng việc giữ tinh thần lạc quan là điều quan trọng. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Khi thân thể chúng ta đau, không có nghĩa là tâm chúng ta đau. Khi mà tâm đau, lúc đó mình sẽ mệt mỏi”.