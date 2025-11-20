Hình ảnh Mỹ Tâm cách đây 23 năm gây chú ý

Trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cũ, được nhiều khán giả quan tâm. Bức ảnh được thực hiện năm 2002, ghi lại khoảnh khắc gợi cảm của giọng ca Đừng hỏi em. Kèm theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ thêm hình ảnh của hiện tại với cách tạo dáng tương tự, đồng thời bày tỏ: “23 năm trước và bây giờ, hẹn gặp khán giả tại liveshow See the light”.

Nhan sắc "lão hóa ngược" của Mỹ Tâm sau 23 năm ẢNH: FBNV

Khoảnh khắc này thu hút gần 10.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều khán giả trầm trồ vì sau 23 năm, Mỹ Tâm được nhận xét ngày càng trẻ trung, rạng rỡ hơn. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn có dịp ôn lại những kỷ niệm gắn với giọng ca sinh năm 1981. Ngoài ra, một bộ phận khán giả bày tỏ sự hào hứng trước đêm nhạc sắp tới của nữ ca sĩ.

Một tài khoản bình luận: “Năm 2002 mình mới 15 tuổi và học lớp 10. Năm nay con trai mình đã 14 tuổi rồi mà sao thần tượng của mình vẫn trẻ đẹp như xưa”. Người xem khác còn nhận định nữ ca sĩ “lão hóa ngược” khi nhan sắc ngày càng trẻ trung, xinh đẹp dù đã ngoài 40: “Nhìn Mỹ Tâm vẫn trẻ đẹp như ngày nào, không những vậy mà nét đẹp bây giờ còn duyên dáng, mặn mà hơn”. “Sao chị ngày càng trẻ trung vậy, thời gian bỏ quên chị rồi”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Ca sĩ Mỹ Tâm ở tuổi ngoài 40

Ca sĩ Mỹ Tâm tích cực chuẩn bị cho Live concert 2025: See the light quy tụ hơn 40.000 khán giả ẢNH: FBNV

Hiện tại, dù đã ngoài 40 tuổi song Mỹ Tâm vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trước đó, loạt ảnh cô làm giám khảo tại Vietnam Idol hay khoảnh khắc “họa mi tóc nâu” diện áo dài trắng hát ở đại lễ 2.9 cũng được chia sẻ rộng rãi. Nữ ca sĩ từng nói vui ngoài việc giữ tinh thần lạc quan, bí quyết giúp cô duy trì sắc vóc chính là "mỹ phẩm độc" do mình tự chế - "độc đáo, độc thân”.

Hiện tại, Mỹ Tâm đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện Live concert 2025: See the light được tổ chức với quy mô hơn 40.000 khán giả. Theo tiết lộ, các tiết mục trong chương trình được dàn dựng xuyên suốt, là cách ban tổ chức kể lại hành trình 20 năm sự nghiệp của giọng ca Đừng hỏi em bằng ngôn ngữ âm nhạc. Gần đây, Mỹ Tâm còn đón tin vui khi được tạp chí Tatler Asia vinh danh trong danh sách Tatler Most Influential 2025 - những gương mặt tạo nên sức ảnh hưởng mang tầm toàn cầu.

Suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm chia sẻ tình yêu khán giả là động lực để cô cố gắng làm mới mình. Cô từng tâm sự: “Sự xuất hiện của tôi mang lại niềm vui, sự chú ý thì đó là một quá trình mà tôi xây dựng sự uy tín, tên tuổi của bản thân… Tôi luôn cố gắng làm cho những ai đến với mình đều cảm thấy họ được trân trọng”.