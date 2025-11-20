Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hình ảnh Mỹ Tâm cách đây 23 năm gây chú ý

Thạch Anh
Thạch Anh
20/11/2025 14:56 GMT+7

Mỹ Tâm khiến nhiều người xuýt xoa khi chia sẻ hình ảnh "ngày ấy - bây giờ". Một số khán giả nhận xét cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung sau 23 năm.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cũ, được nhiều khán giả quan tâm. Bức ảnh được thực hiện năm 2002, ghi lại khoảnh khắc gợi cảm của giọng ca Đừng hỏi em. Kèm theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ thêm hình ảnh của hiện tại với cách tạo dáng tương tự, đồng thời bày tỏ: “23 năm trước và bây giờ, hẹn gặp khán giả tại liveshow See the light”.

Mỹ Tâm gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cách đây 23 năm - Ảnh 1.

Nhan sắc "lão hóa ngược" của Mỹ Tâm sau 23 năm

ẢNH: FBNV

Khoảnh khắc này thu hút gần 10.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều khán giả trầm trồ vì sau 23 năm, Mỹ Tâm được nhận xét ngày càng trẻ trung, rạng rỡ hơn. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn có dịp ôn lại những kỷ niệm gắn với giọng ca sinh năm 1981. Ngoài ra, một bộ phận khán giả bày tỏ sự hào hứng trước đêm nhạc sắp tới của nữ ca sĩ.

Một tài khoản bình luận: “Năm 2002 mình mới 15 tuổi và học lớp 10. Năm nay con trai mình đã 14 tuổi rồi mà sao thần tượng của mình vẫn trẻ đẹp như xưa”. Người xem khác còn nhận định nữ ca sĩ “lão hóa ngược” khi nhan sắc ngày càng trẻ trung, xinh đẹp dù đã ngoài 40: “Nhìn Mỹ Tâm vẫn trẻ đẹp như ngày nào, không những vậy mà nét đẹp bây giờ còn duyên dáng, mặn mà hơn”. “Sao chị ngày càng trẻ trung vậy, thời gian bỏ quên chị rồi”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Ca sĩ Mỹ Tâm ở tuổi ngoài 40

- Ảnh 2.

Ca sĩ Mỹ Tâm tích cực chuẩn bị cho Live concert 2025: See the light quy tụ hơn 40.000 khán giả

ẢNH: FBNV

Hiện tại, dù đã ngoài 40 tuổi song Mỹ Tâm vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trước đó, loạt ảnh cô làm giám khảo tại Vietnam Idol hay khoảnh khắc “họa mi tóc nâu” diện áo dài trắng hát ở đại lễ 2.9 cũng được chia sẻ rộng rãi. Nữ ca sĩ từng nói vui ngoài việc giữ tinh thần lạc quan, bí quyết giúp cô duy trì sắc vóc chính là "mỹ phẩm độc" do mình tự chế - "độc đáo, độc thân”.

Hiện tại, Mỹ Tâm đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện Live concert 2025: See the light được tổ chức với quy mô hơn 40.000 khán giả. Theo tiết lộ, các tiết mục trong chương trình được dàn dựng xuyên suốt, là cách ban tổ chức kể lại hành trình 20 năm sự nghiệp của giọng ca Đừng hỏi em bằng ngôn ngữ âm nhạc. Gần đây, Mỹ Tâm còn đón tin vui khi được tạp chí Tatler Asia vinh danh trong danh sách Tatler Most Influential 2025 - những gương mặt tạo nên sức ảnh hưởng mang tầm toàn cầu.

Suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm chia sẻ tình yêu khán giả là động lực để cô cố gắng làm mới mình. Cô từng tâm sự: “Sự xuất hiện của tôi mang lại niềm vui, sự chú ý thì đó là một quá trình mà tôi xây dựng sự uy tín, tên tuổi của bản thân… Tôi luôn cố gắng làm cho những ai đến với mình đều cảm thấy họ được trân trọng”.

Tin liên quan

Lý do khiến Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo

Lý do khiến Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo

Thông qua fanpage, phía ca sĩ Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo về tình trạng nhiều kẻ xấu mạo danh, trục lợi từ việc bán vé sự kiện 'Live concert 2025: See The Light'.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Tâm Ca sĩ Mỹ Tâm Nhan sắc Mỹ Tâm See The Light
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận