Lý do khiến Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo

Mỹ Tâm cảnh báo trước tình trạng kẻ xấu lợi dụng lừa đảo khán giả Ảnh: FBNV

Theo ban tổ chức, gần đây xuất hiện một số trang và tài khoản mạo danh, tự nhận có nguồn vé sớm và rao bán với giá thấp hơn, trong khi thời gian mở bán chưa chính thức diễn ra. Chính điều đó khiến phía ca sĩ Mỹ Tâm phải lên tiếng cảnh báo, tránh trường hợp khán giả bị lừa đảo.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, phía giọng ca Ước gì khẳng định hiện tại chưa có bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào được ủy quyền bán vé, ngoài kênh bán vé duy nhất đã được công bố. Tất cả thông tin về thời gian mở bán, quy trình đặt vé và đăng ký soundcheck sẽ được công bố duy nhất trên fanpage - kênh truyền thông chính thức của Mỹ Tâm và MT Entertainment.

“Quý khán giả vui lòng chỉ thực hiện giao dịch qua kênh bán vé chính thức để đảm bảo quyền lợi của mình. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm với vé giả, vé sao chép hoặc vé không rõ nguồn gốc. Ban tổ chức rất mong mọi người cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các nguồn không xác thực. Nếu phát hiện các trường hợp đáng ngờ, vui lòng thông báo lại để ban tổ chức có phương án cảnh báo đến quý khán giả”, phía giọng ca 8X bộc bạch.

Nhiều khán giả hào hứng với đêm nhạc dự kiến quy tụ 40.000 người của ca sĩ Mỹ Tâm Ảnh: FBNV

Có gì trong live concert của Mỹ Tâm?

Trước đó, Mỹ Tâm gây bất ngờ khi xác nhận sẽ tổ chức live concert với quy mô 40.000 khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Theo công bố từ giọng ca Đừng hỏi em, vé của chương trình sẽ được mở bán chính thức từ 20 giờ ngày 5.11. Nhiều người kỳ vọng đây sẽ là một trong những sự kiện âm nhạc đáng mong chờ trong năm. “Chờ đợi 40.000 "tri âm" đến thắp sáng sân Mỹ Đình và cùng xác lập một khoảnh khắc đặc biệt không thể bỏ lỡ", nữ ca sĩ từng bật mí.

Theo tiết lộ của ê kíp, live concert lần này sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả khi được đầu tư về âm nhạc, sân khấu, ánh sáng, hiệu ứng thị giác. Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng xuyên suốt, là cách ban tổ chức kể lại hành trình 20 năm sự nghiệp của giọng ca Đừng hỏi em bằng ngôn ngữ âm nhạc. Trong đó, nhiều màn trình diễn được làm mới, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và yếu tố nghệ thuật sân khấu.

Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn giữ được sức hút trong nghề. Những sự kiện âm nhạc cô tổ chức đều thu hút đông đảo khán giả tham gia, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Do đó, nhiều người hào hứng khi Mỹ Tâm thông báo việc tổ chức live concert quy mô hơn 40.000 khán giả.