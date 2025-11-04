Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lý do khiến Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo

Thạch Anh
Thạch Anh
04/11/2025 16:45 GMT+7

Thông qua fanpage, phía ca sĩ Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo về tình trạng nhiều kẻ xấu mạo danh, trục lợi từ việc bán vé sự kiện 'Live concert 2025: See The Light'.

Lý do khiến Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo - Ảnh 1.

Mỹ Tâm cảnh báo trước tình trạng kẻ xấu lợi dụng lừa đảo khán giả

Ảnh: FBNV

Theo ban tổ chức, gần đây xuất hiện một số trang và tài khoản mạo danh, tự nhận có nguồn vé sớm và rao bán với giá thấp hơn, trong khi thời gian mở bán chưa chính thức diễn ra. Chính điều đó khiến phía ca sĩ Mỹ Tâm phải lên tiếng cảnh báo, tránh trường hợp khán giả bị lừa đảo.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, phía giọng ca Ước gì khẳng định hiện tại chưa có bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào được ủy quyền bán vé, ngoài kênh bán vé duy nhất đã được công bố. Tất cả thông tin về thời gian mở bán, quy trình đặt vé và đăng ký soundcheck sẽ được công bố duy nhất trên fanpage - kênh truyền thông chính thức của Mỹ Tâm và MT Entertainment.

“Quý khán giả vui lòng chỉ thực hiện giao dịch qua kênh bán vé chính thức để đảm bảo quyền lợi của mình. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm với vé giả, vé sao chép hoặc vé không rõ nguồn gốc. Ban tổ chức rất mong mọi người cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các nguồn không xác thực. Nếu phát hiện các trường hợp đáng ngờ, vui lòng thông báo lại để ban tổ chức có phương án cảnh báo đến quý khán giả”, phía giọng ca 8X bộc bạch.

Lý do khiến Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo - Ảnh 2.

Nhiều khán giả hào hứng với đêm nhạc dự kiến quy tụ 40.000 người của ca sĩ Mỹ Tâm

Ảnh: FBNV

Có gì trong live concert của Mỹ Tâm?

Trước đó, Mỹ Tâm gây bất ngờ khi xác nhận sẽ tổ chức live concert với quy mô 40.000 khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Theo công bố từ giọng ca Đừng hỏi em, vé của chương trình sẽ được mở bán chính thức từ 20 giờ ngày 5.11. Nhiều người kỳ vọng đây sẽ là một trong những sự kiện âm nhạc đáng mong chờ trong năm. “Chờ đợi 40.000 "tri âm" đến thắp sáng sân Mỹ Đình và cùng xác lập một khoảnh khắc đặc biệt không thể bỏ lỡ", nữ ca sĩ từng bật mí.

Theo tiết lộ của ê kíp, live concert lần này sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả khi được đầu tư về âm nhạc, sân khấu, ánh sáng, hiệu ứng thị giác. Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng xuyên suốt, là cách ban tổ chức kể lại hành trình 20 năm sự nghiệp của giọng ca Đừng hỏi em bằng ngôn ngữ âm nhạc. Trong đó, nhiều màn trình diễn được làm mới, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và yếu tố nghệ thuật sân khấu.

Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn giữ được sức hút trong nghề. Những sự kiện âm nhạc cô tổ chức đều thu hút đông đảo khán giả tham gia, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Do đó, nhiều người hào hứng khi Mỹ Tâm thông báo việc tổ chức live concert quy mô hơn 40.000 khán giả.

Tin liên quan

Khoảnh khắc Mỹ Tâm diện áo dài trắng, hát ở đại lễ 2.9 gây sốt

Khoảnh khắc Mỹ Tâm diện áo dài trắng, hát ở đại lễ 2.9 gây sốt

Mỹ Tâm bày tỏ niềm tự hào khi được hát 'Giai điệu tự hào' trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Màn trình diễn của cô sau đó hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Tâm Ca sĩ Mỹ Tâm live concert Vé giả
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận