Phim tết của Trấn Thành đạt 400 tỉ đồng, ai đủ sức 'cản đường'?

Tính đến 21 giờ ngày 3.3, doanh thu trong ngày của Thỏ ơi đạt 6,9 tỉ đồng, tương đương với hơn 94.000 vé. Dù ra rạp được hơn 2 tuần song tác phẩm do Trấn Thành làm đạo diễn vẫn dẫn đầu phòng vé Việt. Theo ghi nhận, ở thời điểm hiện tại, phim đã vượt qua thành tích của Bộ tứ báo thủ và chạm mốc doanh thu 400 tỉ đồng.

Hiện tại, Thỏ ơi góp mặt trong danh sách top 10 phim Việt ăn khách. Dự án này của Trấn Thành xếp vị trí thứ 6 sau các phim như Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ước, Nhà bà Nữ, Bố già.

Trên trang cá nhân, nam đạo diễn đăng tải thông tin phim chạm mốc 400 tỉ đồng, thu hút hơn 5 triệu khán giả ra rạp. Chồng Hari Won bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm mọi người dành cho phim, đồng thời nhắn nhủ: “Mọi người tiếp tục dành tình yêu cho Thỏ ơi nha”.

Thỏ ơi vào top 6 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Sau 2 tuần công chiếu, dự án vẫn giữ vị trí top 1 doanh thu phòng vé Ảnh: Fanpage Trấn Thành

Ai đủ sức cản Trấn Thành?

Về doanh thu trong ngày 3.3, xếp sau Thỏ ơi là tác phẩm Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Chung Chí Công. Bộ phim gần như không có “ngôi sao phòng vé” mà chỉ toàn những gương mặt mới nhưng có doanh thu tương đối ổn định. Tính đến 21 giờ, dự án này thu về hơn 3,4 tỉ đồng. Thành tích này giúp phim chạm mốc 19,8 tỉ đồng tính đến hiện tại.

Khi đánh giá về thành tích của Cảm ơn người đã thức cùng tôi, đại diện Box Office Vietnam cho biết thời điểm ra mắt, phim nhận được hiệu ứng tốt trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Do đó, khả năng cao dự án duy trì số suất chiếu cao trong tuần.

Theo Box Office Vietnam, 3 vị trí trong top 5 doanh thu trong ngày thuộc về Báu vật trời cho (2,02 tỉ đồng), Nhà mình đi thôi (1,02 tỉ đồng) và Nhà ba tôi một phòng (643 triệu đồng). Có thể thấy, sau quãng thời gian chỉ xếp sau Thỏ ơi tại phòng vé, phim của Trường Giang có dấu hiệu hạ nhiệt. Riêng trong ngày 3.3, tác phẩm có sự góp mặt của Đoàn Minh Anh, Lê Khánh… chỉ có khoảng 785 suất chiếu.

Phim Tài của Mai Tài Phến hứa hẹn làm thay đổi cục diện phòng vé khi ra mắt vào 6.3 Ảnh: NSX

Sắp tới, sự đổ bộ của Tài hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi cục diện tại phòng vé Việt. Đây là dự án do Mai Tài Phến làm đạo diễn, Mỹ Tâm làm nhà sản xuất, quy tụ dàn diễn viên như Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai, Sỹ Toàn…

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Mỹ Tâm nói mỗi người sẽ có một “gu” khác nhau và việc một dự án ra mắt là để phục vụ cho khán giả. “Hãy để cho khán giả tự nhiên đến rạp theo dõi, lựa chọn những phim theo sở thích của bản thân. Tôi mong rằng tất cả các phim đều được yêu quý, vì ai làm phim rồi sẽ hiểu rất cực, rất mệt và lo lắng đủ điều. Tôi không nghĩ mình đấu với ai”, cô bày tỏ.

Khi được hỏi về câu chuyện doanh thu, Mỹ Tâm nói cô mong bản thân làm tốt nhất chứ không đặt ra một con số cụ thể. “Các bạn trong nhóm mong muốn thế này, thế kia và tôi hoàn toàn tôn trọng. Nhưng tôi luôn hỗ trợ và quan niệm rằng làm gì thì phải làm tới bến để mọi người vui với điều đó”, giọng ca Đừng hỏi em bày tỏ quan điểm.