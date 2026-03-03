Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thực hư tin đồn Trấn Thành trả tiền tỉ cho diễn viên đóng phim tết

An Hạ
An Hạ
03/03/2026 08:08 GMT+7

Đạo diễn Trấn Thành lên tiếng phủ nhận thông tin liên quan đến mức cát sê của dàn diễn viên tham gia dự án 'Thỏ ơi' đang gây xôn xao mạng xã hội.

Thời gian qua, thông tin về mức thù lao Trấn Thành chi trả cho dàn diễn viên trong phim điện ảnh Thỏ ơi lan truyền trên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm. Theo tin đồn này, LyLy nhận cát sê cao nhất trong dàn diễn viên, cụ thể là 1,2 tỉ đồng khi đảm nhận vai Hải Linh. Ngoài vai trò diễn xuất, cô còn tham gia sáng tác và thể hiện ca khúc nhạc phim Giữ anh em cũng làm không xong.

Trong khi đó, rapper Pháo được cho là nhận cát sê 700 triệu đồng. Tương tự, Quốc Anh, Văn Mai Hương bị đồn lần lượt nhận cát sê là 600 triệu đồng, 500 triệu đồng.

Thực hư tin đồn Trấn Thành trả tiền tỉ cho diễn viên đóng phim tết - Ảnh 1.

Thông tin về mức cát sê của dàn diễn viên trong phim thu hút sự chú ý trên mạng xã hội

Ảnh: FBNV

Trấn Thành lên tiếng

Tối 2.3, trên trang cá nhân có 18 triệu lượt theo dõi, nam nghệ sĩ Trấn Thành đã đăng tải một dòng trạng thái để đính chính về những tin đồn liên quan đến thu nhập của dàn sao phim Thỏ ơi. Cụ thể, nam đạo diễn viết: "Cái bảng lương của diễn viên Thỏ ơi trật nha. Tôi thấy nhiều người muốn đăng gì là đăng, không cần kiểm chứng sự thật luôn, lạ thật ấy".

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội trước đó thể hiện các con số cụ thể gắn với tên từng diễn viên trong phim. Tuy nhiên, phía nam đạo diễn phủ nhận toàn bộ nội dung, cho rằng đây là thông tin không có căn cứ.

Theo số liệu tổng hợp từ hệ thống Box Office Vietnam, tính đến tối 2.3, bộ phim Thỏ ơi đạt tổng doanh thu khoảng 394 tỉ đồng, bỏ xa các dự án còn lại trong cùng giai đoạn phát hành. Doanh thu cao và vị trí dẫn đầu phòng vé khiến các thông tin liên quan đến bộ phim, bao gồm hoạt động hậu trường và vấn đề thù lao, thu hút lượng quan tâm lớn và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Thành tích của Thỏ ơi tiếp tục nối dài chuỗi thành công thương mại của Trấn Thành, giúp anh trở thành đạo diễn Việt đầu tiên sở hữu tổng doanh thu phim vượt mốc 2.000 tỉ đồng. Trước đó, các tác phẩm do anh cầm trịch gồm Bố già (427 tỉ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỉ đồng), Mai (551 tỉ đồng) và Bộ tứ báo thủ (332 tỉ đồng).

Theo ghi nhận, 'Thỏ ơi' của Trấn Thành vẫn dẫn đầu phòng vé, khả năng chạm mốc 400 tỉ đồng trong vài ngày tới. Trong khi đó, 'Nhà ba tôi một phòng' của Trường Giang không còn giữ vị trí thứ 2 về mặt doanh thu.

