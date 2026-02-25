Phim có Xuân Hinh ra sao khi đối đầu với Trấn Thành ở mùa tết?

Tính đến 13 giờ ngày 25.2, theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim Mùi phở hiện đạt doanh thu hơn 33 tỉ đồng. Tác phẩm có sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh có mức tăng trưởng không quá nổi bật, được đánh giá khá chậm so với các đối thủ ra mắt cùng thời điểm.

Xuân Hinh cho biết dù hành trình điện ảnh có nhiều thử thách, ông vẫn hạnh phúc vì được góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa đến với khán giả ẢNH: NSX

Trong khi đó, thị trường phim tết năm nay ghi nhận sự áp đảo từ bộ phim Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành với doanh thu hiện đã vượt mốc 300 tỉ đồng. Đứng ở vị trí tiếp theo là Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang với hơn 93 tỉ đồng. So với hai đối thủ, phim có nghệ sĩ Xuân Hinh đang tạm thời hơi khiêm tốn về mặt thương mại trên bảng tổng sắp doanh thu toàn quốc.

Trải lòng của nghệ sĩ Xuân Hinh

Trong bài đăng trên trang cá nhân, NSƯT Xuân Hinh thừa nhận việc thực hiện một dự án điện ảnh văn hóa vào mùa phim tết đồng nghĩa với việc chấp nhận những áp lực vô hình phía sau màn ảnh. Ông nói thêm thực trạng hình ảnh bị cắt ghép ngoài ngữ cảnh và những lời bình luận vội vàng khi phim chưa kịp đến tay khán giả là những thử thách thực tế mà ê kíp đã phải đối mặt trong tuần qua.

Nghệ sĩ Xuân Hinh bày tỏ quan điểm về hành trình này: “Làm bằng sự tử tế và tôn trọng khán giả, thì dù hành trình có thế nào, mình vẫn có thể ngẩng cao đầu vì đã làm hết sức”.

Nghệ sĩ Xuân Hinh và đoàn phim Mùi phở chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả ẢNH: NSX

Theo nghệ sĩ Xuân Hinh, mục đích tham gia dự án trước hết là để “kính Mẫu, nhớ ơn cội nguồn”, sau là tri ân chặng đường 50 năm sự nghiệp. Danh hài đất Bắc chia sẻ điều khiến ông hài lòng nhất sau một tuần ra rạp không phải là những con số doanh thu, mà là khoảnh khắc khán giả ở lại sau suất chiếu để bắt tay, chụp ảnh và chia sẻ về sự đồng cảm với câu chuyện gia đình trong phim.

Giữa lúc thị trường nội địa đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt, Mùi phở có một hướng đi mới thông qua việc mở rộng thị trường hải ngoại. Theo kế hoạch, vào giữa tháng 3, phim sẽ chính thức ra mắt tại Bắc Mỹ, đồng thời triển khai phát hành tại châu Âu, Úc, New Zealand và Nhật Bản.

"Một câu chuyện rất Việt, giờ đây đang bắt đầu hành trình ra thế giới. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả tình cảm của khán giả đã dành cho Mùi phở trong tuần qua", Xuân Hinh chia sẻ. Trong khi đó, đạo diễn Minh Beta chia sẻ: “Có những dự án không phải vì dễ mà làm, mà vì đáng làm nên phải làm. Để tôn vinh và duy trì mạch nguồn của những nét đẹp văn hóa dân tộc”.