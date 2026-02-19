Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Giám đốc Lotte Entertainment Vietnam quỳ gối mong khán ủng hộ 'Mùi phở'

Thạch Anh
Thạch Anh
19/02/2026 12:43 GMT+7

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ê kíp phim 'Mùi phở' giao lưu tại rạp. Trong đó, khoảnh khắc ông Kim Jin-geun - Tổng giám đốc Lotte Entertainment Vietnam quỳ gối trước khán giả được nhiều người quan tâm.

Trong buổi gặp gỡ khán giả, đại diện Lotte Entertainment Vietnam kể về hành trình quảng bá kim chi của đất nước Hàn Quốc đến với mọi người. Ông Kim Jin-geun cho rằng Việt Nam cũng là đất nước giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. “Tôi tin rằng khán giả đều có khả năng lan tỏa văn hóa dân tộc qua những thước phim mà Mùi phở mang đến. Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định đồng hành cùng với dự án này”, người này cho hay.

Đại diện Lotte Entertainment Vietnam cho rằng qua Mùi phở, ông cảm nhận được ký ức gia đình, văn hóa của đất nước Việt. Từ quan điểm đó, ông Kim Jin-geun chia sẻ: “Vì những suất chiếu trong những ngày qua còn nhiều hạn chế nên tôi thật sự mong rằng phim sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả miền Bắc. Từ sự ủng hộ nhỏ nhoi đó có thể tạo ra làn sóng ủng hộ Mùi phở, để các gia đình có dịp ngồi lại cùng thưởng thức phim, tạo ra những khoảnh khắc chân thành cùng nhau”.

Giám đốc Lotte Entertainment Vietnam quỳ gối mong khán ủng hộ 'Mùi phở'- Ảnh 1.

Khoảnh khắc tổng giám đốc Lotte Entertainment Vietnam quỳ gối trong buổi giao lưu được nhiều người quan tâm

Ảnh: Chụp màn hình

Cuối bài phát biểu, người đại diện Lotte Entertainment Vietnam quỳ gối, cúi người cảm ơn khán giả ủng hộ phim Mùi phở. Khoảnh khắc này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi.

Nhiều người bất ngờ trước động thái của ông Kim Jin-geun đặt trong bối cảnh buổi giao lưu quảng bá phim. Có ý kiến nhận định đây là hành động không quá xa trong văn hóa Hàn Quốc, thể hiện sự khiêm nhường. Một tài khoản bình luận: “Biết là phong tục nước người ta, nhưng hôm qua cũng hơi bất ngờ thật”. Người xem khác bày tỏ: “Phim này nội dung mang tính quảng bá ẩm thực và văn hóa nghệ thuật của Việt Nam”.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng để thu hút khán giả ra rạp, yếu tố quan trọng nhất phải kể đến chất lượng phim. Chưa kể, nhiều người còn đặt nghi vấn liệu việc quỳ gối như vậy có thật sự cần thiết hay là cảm xúc nhất thời hoặc bước đi truyền thông, giúp phim được chú ý hơn trong bối cảnh cạnh tranh hiện tại.

Giám đốc Lotte Entertainment Vietnam quỳ gối mong khán ủng hộ 'Mùi phở'- Ảnh 2.

Ê kíp phim Mùi phở trong buổi giao lưu với khán giả

Ảnh: NSX

Một ý kiến bày tỏ: “Thay vì như vậy, thứ mình có thể kiểm soát được là kịch bản, chất lượng diễn viên, văn hóa xem phim của khán giả”. Người dùng khác chia sẻ: “Làm phim để mang ẩm thực Việt ra thế giới thì ý tưởng hay và đẹp đó, nhưng quan trọng phải là chất lượng của phim”.

'Mùi phở' ra sao ở phòng vé?

Bắt đầu ra rạp từ mùng 1 tết Nguyên đán, phim điện ảnh Mùi phở đối đầu với loạt dự án như Thỏ ơi của Trấn Thành, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang, Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn. Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, tính đến hiện tại, phim của đạo diễn Minh Beta thu về hơn 12,9 tỉ đồng sau hơn 2 ngày ra rạp. 

Trong đó, doanh thu trong ngày 19.2 (tính đến 12 giờ trưa) là 2,2 tỉ đồng. So với 3 đối thủ còn lại tại phòng vé, doanh thu của Mùi phở có phần “lép vế” hơn dù quy tụ dàn diễn viên như nghệ sĩ Xuân Hinh, diễn viên Thu Trang, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, Hà Hương…

Trước đó, khi nói về chuyện cạnh tranh khi chọn Mùi phở ra rạp dịp tết, đạo diễn Minh Beta cho rằng khi làm nghệ thuật, điều quan trọng là sự ghi nhận của khán giả. Theo anh, trong lĩnh vực điện ảnh, rất khó để nói trước điều gì. Do đó, nam đạo diễn chỉ biết cố gắng hết mình, còn lại mọi thứ tùy duyên. “Nếu chúng tôi làm ra một tác phẩm có giá trị, có ý nghĩa và có tính mới thì sẽ có những tiềm năng để đạt mục tiêu về doanh thu phòng vé”, anh cho hay.

Tin liên quan

Phim tết của Trấn Thành lại có thêm thành tích mới

Phim tết của Trấn Thành lại có thêm thành tích mới

Chiều 18.2, Trấn Thành chia sẻ thông tin phim điện ảnh 'Thỏ ơi' do anh làm đạo diễn đạt doanh thu 50 tỉ đồng sau chưa đầy một ngày công chiếu chính thức.

Khám phá thêm chủ đề

mùi phở phim Mùi phở Lotte Entertainment Lotte Entertainment Vietnam Minh Beta
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận