Giám đốc Lotte Entertainment Vietnam quỳ gối mong khán ủng hộ 'Mùi phở'

Trong buổi gặp gỡ khán giả, đại diện Lotte Entertainment Vietnam kể về hành trình quảng bá kim chi của đất nước Hàn Quốc đến với mọi người. Ông Kim Jin-geun cho rằng Việt Nam cũng là đất nước giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. “Tôi tin rằng khán giả đều có khả năng lan tỏa văn hóa dân tộc qua những thước phim mà Mùi phở mang đến. Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định đồng hành cùng với dự án này”, người này cho hay.

Đại diện Lotte Entertainment Vietnam cho rằng qua Mùi phở, ông cảm nhận được ký ức gia đình, văn hóa của đất nước Việt. Từ quan điểm đó, ông Kim Jin-geun chia sẻ: “Vì những suất chiếu trong những ngày qua còn nhiều hạn chế nên tôi thật sự mong rằng phim sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả miền Bắc. Từ sự ủng hộ nhỏ nhoi đó có thể tạo ra làn sóng ủng hộ Mùi phở, để các gia đình có dịp ngồi lại cùng thưởng thức phim, tạo ra những khoảnh khắc chân thành cùng nhau”.

Khoảnh khắc tổng giám đốc Lotte Entertainment Vietnam quỳ gối trong buổi giao lưu được nhiều người quan tâm Ảnh: Chụp màn hình

Cuối bài phát biểu, người đại diện Lotte Entertainment Vietnam quỳ gối, cúi người cảm ơn khán giả ủng hộ phim Mùi phở. Khoảnh khắc này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi.

Nhiều người bất ngờ trước động thái của ông Kim Jin-geun đặt trong bối cảnh buổi giao lưu quảng bá phim. Có ý kiến nhận định đây là hành động không quá xa trong văn hóa Hàn Quốc, thể hiện sự khiêm nhường. Một tài khoản bình luận: “Biết là phong tục nước người ta, nhưng hôm qua cũng hơi bất ngờ thật”. Người xem khác bày tỏ: “Phim này nội dung mang tính quảng bá ẩm thực và văn hóa nghệ thuật của Việt Nam”.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng để thu hút khán giả ra rạp, yếu tố quan trọng nhất phải kể đến chất lượng phim. Chưa kể, nhiều người còn đặt nghi vấn liệu việc quỳ gối như vậy có thật sự cần thiết hay là cảm xúc nhất thời hoặc bước đi truyền thông, giúp phim được chú ý hơn trong bối cảnh cạnh tranh hiện tại.

Ê kíp phim Mùi phở trong buổi giao lưu với khán giả Ảnh: NSX

Một ý kiến bày tỏ: “Thay vì như vậy, thứ mình có thể kiểm soát được là kịch bản, chất lượng diễn viên, văn hóa xem phim của khán giả”. Người dùng khác chia sẻ: “Làm phim để mang ẩm thực Việt ra thế giới thì ý tưởng hay và đẹp đó, nhưng quan trọng phải là chất lượng của phim”.

'Mùi phở' ra sao ở phòng vé?

Bắt đầu ra rạp từ mùng 1 tết Nguyên đán, phim điện ảnh Mùi phở đối đầu với loạt dự án như Thỏ ơi của Trấn Thành, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang, Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn. Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, tính đến hiện tại, phim của đạo diễn Minh Beta thu về hơn 12,9 tỉ đồng sau hơn 2 ngày ra rạp.

Trong đó, doanh thu trong ngày 19.2 (tính đến 12 giờ trưa) là 2,2 tỉ đồng. So với 3 đối thủ còn lại tại phòng vé, doanh thu của Mùi phở có phần “lép vế” hơn dù quy tụ dàn diễn viên như nghệ sĩ Xuân Hinh, diễn viên Thu Trang, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, Hà Hương…

Trước đó, khi nói về chuyện cạnh tranh khi chọn Mùi phở ra rạp dịp tết, đạo diễn Minh Beta cho rằng khi làm nghệ thuật, điều quan trọng là sự ghi nhận của khán giả. Theo anh, trong lĩnh vực điện ảnh, rất khó để nói trước điều gì. Do đó, nam đạo diễn chỉ biết cố gắng hết mình, còn lại mọi thứ tùy duyên. “Nếu chúng tôi làm ra một tác phẩm có giá trị, có ý nghĩa và có tính mới thì sẽ có những tiềm năng để đạt mục tiêu về doanh thu phòng vé”, anh cho hay.