Con trai cao gần 1,8 m, thạo 3 thứ tiếng của Thu Trang đi đóng phim

Thu Trang vừa trình làng Tết đến rồi về nhà thôi, mang đến không gian giải trí cho khán giả dịp năm mới. Nhà sản xuất chia sẻ việc quay phim cận tết khiến đoàn gặp khó khăn vì lịch trình của các nghệ sĩ khá bận rộn, nhưng tất cả đều cố gắng sắp xếp để góp mặt trong bộ phim gia đình ý nghĩa này. Khi được hỏi về thù lao của các diễn viên, Tiến Luật bật mí cát sê không chạy theo thị trường mà dựa trên sự trân trọng lẫn nhau, để tất cả cùng vui vẻ.

Nghệ sĩ Phi Phụng, Puka... góp mặt trong phim chiếu mạng của Thu Trang ẢNH: NSX

Tết đến rồi về nhà thôi 9 do Trung Lùn làm đạo diễn. Bên cạnh Thu Trang - Tiến Luật, dự án lần này còn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Phi Phụng, Puka, Gin Tuấn Kiệt, Minh Dự, Phát La, Hữu Đằng… Lấy bối cảnh những ngày giáp tết rộn ràng, phim mở ra tình huống trớ trêu xoay quanh cậu Ba (Phát La) và bạn gái (PT Ngọc Diệp) chỉ vì một va chạm bất ngờ với trợ lý đoàn phim, cả hai bỗng dưng bị… hiểu lầm về tình trạng sức khỏe. Từ đây, chuỗi tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra, mang lại tiếng cười cho người xem.

Trước ý kiến cho rằng việc mời những gương mặt quen thuộc có thể gây nhàm chán cho khán giả, Thu Trang cho biết điều quan trọng không phải gương mặt mới hay cũ, mà là đúng vai để mang đến cảm xúc chân thật cho khán giả. “Với series gia đình, yếu tố hợp vai được đặt lên hàng đầu”, nữ diễn viên chia sẻ. Nhà sản xuất cũng tiết lộ, lịch trình của các nghệ sĩ đều rất bận rộn, nhưng khi cô ngỏ lời mời, ai cũng cố gắng sắp xếp tham gia, “đúng nghĩa một gia đình”.

Con trai Thu Trang - Tiến Luật tiếp tục góp mặt trong series Tết đến rồi về nhà thôi ẢNH: NSX

Con trai có nối nghiệp Thu Trang - Tiến Luật?

Andy - con trai của Thu Trang và Tiến Luật - đã tham gia series này suốt 9 mùa, từ khi chỉ mới 4 tuổi. Ở tập 9, cậu bé gây ấn tượng với chiều cao 1,78 m, gương mặt điển trai, tập tành làm nhà sáng tạo nội dung trong phim. Một chi tiết hậu trường thú vị được tiết lộ là việc Andy vô tình… làm rớt điện thoại trong một cảnh quay khiến ê kíp được phen “hú hồn”. Nhưng với Thu Trang - Tiến Luật, đây lại là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của gia đình.

Nói thêm về việc cho con trai nối nghiệp cha mẹ, Tiến Luật bày tỏ: “Andy đang tuổi thích ở một mình, không thích xuất hiện nhiều, nhưng vì biết đây là sản phẩm đặc biệt, mỗi năm chỉ có một lần và cũng để lưu lại những kỷ niệm của gia đình nên bé rất hợp tác với ba mẹ. Còn tương lai của con thì để con tự lựa chọn. Chúng tôi chỉ mong con trở thành người tốt, tử tế”.

Vai diễn của con trai Thu Trang gây tò mò ẢNH: NSX

Cát sê của Tiến Luật khi tham gia phim “nhà làm” cũng khiến khán giả tò mò. Mới đây, trên trang cá nhân, Thu Trang hài hước cho biết: “Đi quay Tết đến rồi về nhà thôi 9 cả ngày, nhìn anh 'kép già' (cách gọi thân mật dành cho Tiến Luật) lờ đờ thấy thương nên tui nói ráng quay tốt có gì tui thêm lương phụ cấp để bồi bổ cho. Vừa nói xong là ảnh diễn như chưa từng được diễn, đạt hết chỗ chê”.

Về phần mình, nghệ sĩ Tiến Luật hài hước cho biết: “Cát sê của tôi vẫn như 8 lần trước, đó là được ăn chung và trò chuyện với nhà sản xuất Thu Trang. Chúng tôi giữ ấm gia đình bằng tình cảm chứ không phải bằng tiền bạc”.