Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Con trai cao gần 1,8 m, thạo 3 thứ tiếng của Thu Trang đi đóng phim

Thạch Anh
Thạch Anh
07/02/2026 15:59 GMT+7

Andy - con trai của Thu Trang và Tiến Luật góp mặt trong dự án 'Tết đến rồi về nhà thôi'. Tuy nhiên, bộ đôi diễn viên khẳng định không gây áp lực chuyện nối nghiệp diễn xuất.

Thu Trang vừa trình làng Tết đến rồi về nhà thôi, mang đến không gian giải trí cho khán giả dịp năm mới. Nhà sản xuất chia sẻ việc quay phim cận tết khiến đoàn gặp khó khăn vì lịch trình của các nghệ sĩ khá bận rộn, nhưng tất cả đều cố gắng sắp xếp để góp mặt trong bộ phim gia đình ý nghĩa này. Khi được hỏi về thù lao của các diễn viên, Tiến Luật bật mí cát sê không chạy theo thị trường mà dựa trên sự trân trọng lẫn nhau, để tất cả cùng vui vẻ.

Con trai cao 1,78m, thạo 3 thứ tiếng của Thu Trang đi đóng phim - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phi Phụng, Puka... góp mặt trong phim chiếu mạng của Thu Trang

ẢNH: NSX

Tết đến rồi về nhà thôi 9 do Trung Lùn làm đạo diễn. Bên cạnh Thu Trang - Tiến Luật, dự án lần này còn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Phi Phụng, Puka, Gin Tuấn Kiệt, Minh Dự, Phát La, Hữu Đằng… Lấy bối cảnh những ngày giáp tết rộn ràng, phim mở ra tình huống trớ trêu xoay quanh cậu Ba (Phát La) và bạn gái (PT Ngọc Diệp) chỉ vì một va chạm bất ngờ với trợ lý đoàn phim, cả hai bỗng dưng bị… hiểu lầm về tình trạng sức khỏe. Từ đây, chuỗi tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra, mang lại tiếng cười cho người xem.

Trước ý kiến cho rằng việc mời những gương mặt quen thuộc có thể gây nhàm chán cho khán giả, Thu Trang cho biết điều quan trọng không phải gương mặt mới hay cũ, mà là đúng vai để mang đến cảm xúc chân thật cho khán giả. “Với series gia đình, yếu tố hợp vai được đặt lên hàng đầu”, nữ diễn viên chia sẻ. Nhà sản xuất cũng tiết lộ, lịch trình của các nghệ sĩ đều rất bận rộn, nhưng khi cô ngỏ lời mời, ai cũng cố gắng sắp xếp tham gia, “đúng nghĩa một gia đình”.

Con trai cao 1,78m, thạo 3 thứ tiếng của Thu Trang đi đóng phim - Ảnh 2.

Con trai Thu Trang - Tiến Luật tiếp tục góp mặt trong series Tết đến rồi về nhà thôi

ẢNH: NSX

Con trai có nối nghiệp Thu Trang - Tiến Luật?

Andy - con trai của Thu Trang và Tiến Luật - đã tham gia series này suốt 9 mùa, từ khi chỉ mới 4 tuổi. Ở tập 9, cậu bé gây ấn tượng với chiều cao 1,78 m, gương mặt điển trai, tập tành làm nhà sáng tạo nội dung trong phim. Một chi tiết hậu trường thú vị được tiết lộ là việc Andy vô tình… làm rớt điện thoại trong một cảnh quay khiến ê kíp được phen “hú hồn”. Nhưng với Thu Trang - Tiến Luật, đây lại là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của gia đình.

Nói thêm về việc cho con trai nối nghiệp cha mẹ, Tiến Luật bày tỏ: “Andy đang tuổi thích ở một mình, không thích xuất hiện nhiều, nhưng vì biết đây là sản phẩm đặc biệt, mỗi năm chỉ có một lần và cũng để lưu lại những kỷ niệm của gia đình nên bé rất hợp tác với ba mẹ. Còn tương lai của con thì để con tự lựa chọn. Chúng tôi chỉ mong con trở thành người tốt, tử tế”.

Con trai cao 1,78m, thạo 3 thứ tiếng của Thu Trang đi đóng phim - Ảnh 3.

Vai diễn của con trai Thu Trang gây tò mò

ẢNH: NSX

Cát sê của Tiến Luật khi tham gia phim “nhà làm” cũng khiến khán giả tò mò. Mới đây, trên trang cá nhân, Thu Trang hài hước cho biết: “Đi quay Tết đến rồi về nhà thôi 9 cả ngày, nhìn anh 'kép già' (cách gọi thân mật dành cho Tiến Luật) lờ đờ thấy thương nên tui nói ráng quay tốt có gì tui thêm lương phụ cấp để bồi bổ cho. Vừa nói xong là ảnh diễn như chưa từng được diễn, đạt hết chỗ chê”.

Về phần mình, nghệ sĩ Tiến Luật hài hước cho biết: “Cát sê của tôi vẫn như 8 lần trước, đó là được ăn chung và trò chuyện với nhà sản xuất Thu Trang. Chúng tôi giữ ấm gia đình bằng tình cảm chứ không phải bằng tiền bạc”.

Tin liên quan

Con trai cao 1,78 m, thạo 3 thứ tiếng của Thu Trang - Tiến Luật

Con trai cao 1,78 m, thạo 3 thứ tiếng của Thu Trang - Tiến Luật

Sinh năm 2014, con trai bộ đôi diễn viên Thu Trang - Tiến Luật khiến nhiều người xuýt xoa vì chiều cao 1,78 m. Cậu bé được nhận xét sống tình cảm, chăm ngoan và là niềm tự hào của vợ chồng đạo diễn 'Ai thương ai mến'.

Khám phá thêm chủ đề

THU TRANG TIẾN LUẬT ANDY Tết đến rồi về nhà thôi phim Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận