Con trai cao 1,78 m, thạo 3 thứ tiếng của Thu Trang - Tiến Luật

Mới đây, Thu Trang chia sẻ loạt ảnh chụp với con trai Andy cùng chồng là diễn viên Tiến Luật. Nhiều người bất ngờ khi quý tử nhà đạo diễn Ai thương ai mến lột xác với ngoại hình cao lớn ở tuổi 12. Thu Trang cho hay quý tử là người sống tình cảm, luôn muốn cô được vui nên thường "chọc cười bằng những trò không cười nổi". Cô chia sẻ: "Nhưng mình cũng cười vì ảnh. Cuối cùng không biết ảnh an ủi mình hay mình an ủi ảnh”.

Andy gây ấn tượng bởi chiều cao vượt trội khi chụp ảnh cùng gia đình Ảnh: NVCC

Trước đó, Andy từng nhiều lần “gây sốt” mạng xã hội khi hiếm hoi xuất hiện cùng bố mẹ trong một vài sự kiện. Cậu bé trở thành tâm điểm chú ý bởi chiều cao vượt trội và vẻ ngoài chững chạc so với tuổi.

Thu Trang tiết lộ về con trai

Chia sẻ thêm với phóng viên, Thu Trang cho biết Andy hiện cao 1,78 m dù mới 13 tuổi rưỡi. Ở tuổi dậy thì, cậu bé không chỉ thay đổi nhiều về vóc dáng mà còn có những chuyển biến rõ rệt về tính cách. Thu Trang cho biết con trai có phần trầm so với trước, thích ở một mình hơn. Tuy nhiên, điều khiến vợ chồng cô yên tâm là cậu bé vẫn ngoan, nghe lời ba mẹ. “Con không còn hoạt bát, nói nhiều như hồi nhỏ, nhưng vẫn là một cậu bé tình cảm và hiểu chuyện”, nữ diễn viên chia sẻ.

Hình ảnh lúc bé của Andy Ảnh: NVCC

Đồng hành cùng con trong giai đoạn này, Thu Trang và Tiến Luật chọn cách làm bạn, trò chuyện gần gũi thay vì áp đặt hay kiểm soát bé. Nữ đạo diễn bày tỏ: “Khi chở con đi ăn, trên xe tôi và anh Luật thường nói đủ thứ chuyện, từ học tập, cuộc sống đến những câu chuyện không liên quan trực tiếp đến Andy. Con nghe rồi tự đưa ra nhận xét, rút kinh nghiệm cho mình”. Với cô, đó là cách giúp con tiếp nhận mọi thứ tự nhiên, không áp lực nhưng vẫn hình thành suy nghĩ và quan điểm sống.

Trước đây, Andy từng được báo chí nhắc đến là cậu bé thông thạo 3 thứ tiếng, biết chơi nhiều môn thể thao và có khả năng tiếp thu nhanh. Khi được hỏi về việc có phải do được ba mẹ định hướng từ nhỏ, Thu Trang khẳng định hai vợ chồng cô không ép buộc con.

Theo nữ diễn viên, điều quan trọng nhất là tạo môi trường và cơ hội để con được tiếp xúc, trải nghiệm trong tâm thế vui vẻ. “Con học vì thích, vì thấy phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Andy may mắn hơn ba mẹ vì có môi trường tốt hơn, nên con cũng luôn cố gắng”, cô chia sẻ.

Andy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện cùng mẹ tại một số sự kiện Ảnh: NVCC

Nói về điều tự hào nhất ở con trai, Thu Trang không nhắc đến thành tích học tập hay năng khiếu nổi bật, mà là nhân cách. Với cô, Andy là một chàng trai tình cảm và tử tế trong suy nghĩ - điều mà vợ chồng cô luôn đặt lên hàng đầu khi nuôi dạy. Đây cũng là lý do cả hai không đặt nặng việc con phải nối nghiệp nghệ thuật. “Tôi không áp đặt con phải theo nghề gì, miễn con sống vui với đam mê và hạnh phúc với nghề con chọn là được”, nữ diễn viên nói.

Vài năm trước, Thu Trang - Tiến Luật từng chia sẻ kế hoạch sinh thêm con, khiến nhiều khán giả tò mò. Hiện tại, nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô cảm thấy tổ ấm đã đủ đầy và rộn ràng hơn với những niềm vui nhỏ mỗi ngày. Cả hai muốn dành trọn thời gian cho gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc bên con thay vì đặt thêm kế hoạch xa hơn.