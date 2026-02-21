Shark Minh Beta nói gì khi phim tết bị 'chơi xấu', công kích?

Chọn ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, phim Mùi phở do Minh Beta làm đạo diễn hiện thu về hơn 23,3 tỉ đồng (theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam). Doanh thu trong ngày 21.2 của dự án điện ảnh do Xuân Hinh đóng chính hiện đạt hơn 2,5 tỉ đồng, tương đương gần 26.000 vé bán ra. So với 3 phim tết ra rạp cùng thời điểm, Mùi phở được nhận xét có phần "lép vế" hơn.

Trải lòng của đạo diễn Minh Beta

Mùi phở là dự án đầu tay của Minh Beta ở vai trò đạo diễn ẢNH: NSX

Trong vai trò đạo diễn, Minh Beta đã có những chia sẻ về tâm huyết của bản thân và đội ngũ trong việc đem tác phẩm điện ảnh đầu tay đến với khán giả. “Lựa chọn làm một bộ phim như Mùi phở với nhiều cái mới và những điều hoài bão, tôi biết đây không phải là một dự án dễ dàng. Nhưng đó là một dự án đáng làm, thậm chí là cần phải làm để tôn vinh những nét đẹp văn hóa dân tộc”.

Bên cạnh đó, đạo diễn Minh Beta cũng khẳng định ê kíp Mùi phở đã chứng kiến nhiều hình thức cạnh tranh kém lành mạnh như thêu dệt thông tin sai sự thật, vu khống, công kích cá nhân trắng trợn... “Chúng tôi chưa bao giờ phải chứng kiến và đối diện với những sự tấn công ác ý mãnh liệt và có kinh nghiệm, có chiến lược đến vậy. Có lẽ vì chúng tôi đang bước chân vào một lĩnh vực nơi sự thiệt hại của bên này có thể trở thành nguồn lợi trực diện cho phía bên kia”, anh nêu quan điểm.

Đạo diễn Minh Beta bác tin đồn phim đầu tay ế vé trong những ngày đầu phim ra rạp ẢNH: NSX

Nam đạo diễn dẫn chứng sự việc một phân cảnh của nhân vật Sá Sùng (Bảo Nam) bị xuyên tạc. “Một tấm hình chưa được duyệt về cậu bé Sá Sùng hài hước trốn ông nội trong nồi nấu phở bị khuếch tán, lan truyền rất nhanh và bị khẳng định là poster của phim. Dựa vào đó, có người nói phim của tôi mang yếu tố kinh dị, thậm chí có bài viết kêu gọi đừng xem phim. Ai đã xem phim rồi sẽ thấy, đây chỉ là một tình tiết trốn tìm đáng yêu của trẻ nhỏ và hoàn toàn không phản cảm”.

Nam đạo diễn cũng thẳng thắn nói về chiến dịch tặng vé cho các đại gia đình và phủ nhận những tin đồn thất thiệt xoay quanh chuyện phim “ế” vé. Anh khẳng định trong 3 ngày đầu ra rạp, lượng vé bán ra cao gấp 10 lần so với số vé tặng.

Nam đạo diễn bày tỏ thêm: “Sau chiến dịch này, bắt đầu xuất hiện nhiều bài review ác ý, được gửi đi đồng loạt ở nhiều diễn đàn”. Theo Minh Beta, chính điều này khiến Mùi phở chịu những ác cảm ngay từ trước khi ra mắt. Anh cho rằng điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc suất chiếu của phim bị xếp khá bất lợi ngay từ ngày đầu tiên.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Tổng giám đốc Lotte Entertainment ẢNH: NSX

Những ngày qua, đoạn clip Tổng giám đốc Lotte Entertainment - Kim Jin Keun quỳ gối sau khi bày tỏ mong muốn khán giả ủng hộ Mùi phở nhận được sự quan tâm. Song nhiều tranh cãi cũng nổ ra khi nhắc về khoảnh khắc này. Có ý kiến cho rằng đây là chiêu trò quảng bá cho phim trước bối cảnh cạnh tranh hiện nay.

Trong vai trò đạo diễn, Minh Beta cảm thấy “lặng người” trước hành động của ông Kim Jin Keun. Anh chia sẻ: “Ở đây, anh Kim cúi lạy tình cảm của khán giả, cúi lạy những giá trị văn hóa cao đẹp và thiêng liêng, như một lời cảm ơn chân thành. Khán giả ở rạp phim cảm nhận được những điều này rất rõ, minh chứng chính là những tràng vỗ tay lớn và những cảm xúc tích cực. Đây hoàn toàn không phải là hành động hèn nhát, nhu nhược hay cầu xin, như một số cách diễn giải ác ý đã cố tình đẩy câu chuyện đi xa”.

Cuối cùng, đạo diễn Mùi phở trải lòng bản thân vẫn làm nghề bằng sự tâm huyết và vẫn luôn dành tình yêu cho văn hóa Việt. “Điều đáng được đặt ở vị trí cao nhất vẫn là sự tôn trọng khán giả và sự tôn trọng văn hóa. Và chúng ta không thể lấy sự nhìn nhận chưa vẹn toàn để phán xét những chiều sâu văn hóa mình chưa đủ biết”, anh bộc bạch.