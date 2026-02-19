Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tổng giám đốc Lotte quỳ lạy khán giả giữa rạp, dân mạng tranh luận sôi nổi
Video Giải trí

Diệu Tú
19/02/2026 18:10 GMT+7

Tại buổi giao lưu trong chuỗi cinetour phim điện ảnh 'Mùi phở', Tổng giám đốc Lotte Entertainment Việt Nam Kim Jin Geun bất ngờ quỳ gối trước mặt toàn bộ khán giả. Đoạn video lan truyền trên mạng tạo ra những tranh cãi trái chiều.

Là một trong bốn bộ phim điện ảnh ra rạp dịp tết năm nay, Mùi phở của đạo diễn Minh Beta chọn hướng tiếp cận nhẹ nhàng khi kể câu chuyện gia đình gắn với nghề phở, một nét văn hóa quen thuộc trong đời sống người Việt. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen mặt với khán giả như “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Hương, Thanh Thanh Hiền…, mang đến không khí gia đình đa thế hệ gần gũi ngày tết.

Bộ phim xoay quanh ông Mùi, một nghệ nhân phở có tiếng, cả đời gắn bó với nghề nhưng luôn đau đáu nỗi lo không có người kế nghiệp. Con trai theo hội họa, con rể lại là con của chủ tiệm phở gà đối diện, trong khi ông Mùi chỉ muốn truyền nghề cho người trong nhà. Khi biến cố xảy ra, ông đặt hy vọng vào cháu đích tôn mới 8 tuổi, bất chấp sự phản đối của con dâu, từ đó kéo theo hàng loạt tình huống bi hài giữa bố chồng và nàng dâu.

Mùi phở có sự góp mặt của “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh cùng các diễn viên Thu Trang, Thanh Hương, Thanh Thanh Hiền...

Bên cạnh câu chuyện giữ nghề, phim khéo léo lồng ghép sự khác biệt văn hóa Bắc Nam và đề cao giá trị tình thân trong gia đình Việt. Những va chạm đời thường, những lần “chí chóe” vì chuyện nhỏ nhặt nhưng cuối cùng gia đình vẫn là chốn để các thành viên nương tựa khi biến cố ập đến.

Đáng chú ý, tại một buổi giao lưu diễn trong chuỗi cinetour tại Hà Nội, Tổng giám đốc Lotte Entertainment Việt Nam Kim Jin Geun bất ngờ quỳ gối, cúi gập người xuống đất trước mọi người. Hành động này khiến các khán giả vừa bất ngờ, vừa liên tục vỗ tay hò reo. Đoạn video lan truyền trên mạng tạo ra những tranh cãi trái chiều.

