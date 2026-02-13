Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trấn Thành: 'Tôi không giành suất chiếu của ai'
Trấn Thành: 'Tôi không giành suất chiếu của ai'

13/02/2026 15:00 GMT+7

Nhiều năm bước vào đường đua phim tết, Trấn Thành tự tin đến với mùa Tết Bính Ngọ với dự án điện ảnh Thỏ ơi!. Trước những ý kiến xoay quanh suất chiếu và sức hút phòng vé, nam đạo diễn khẳng định không giành phần của bất kỳ ai.

Không khí phim tết thêm phần rộn ràng khi Trấn Thành công bố dự án điện ảnh Thỏ ơi!. Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt trẻ được yêu thích ở showbiz Việt như Văn Mai Hương, Lyly, Quỳnh Anh Shyn, Pháo, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Hurrykng…

Trấn Thành cho rằng việc đưa vào phim một số câu thoại mang tính gay gắt hoặc có từ đệm, tiếng lóng nhạy cảm là cách để tái hiện đời sống một cách chân thực. Theo anh, những cách nói này vốn tồn tại trong giao tiếp hằng ngày nhưng thường bị né tránh khi xuất hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, khi đã làm phim, đây cũng có thể xem là một chất liệu cần thiết để khắc họa rõ nét tính cách nhân vật.

Trấn Thành: 'Tôi không giành suất chiếu của ai' - Ảnh 1.

Trấn Thành khẳng định bản thân không có đặc quyền "mua suất" hay "chiếm suất" ở rạp

Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng thừa nhận áp lực cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi khi làm phim, nhưng đó cũng chính là động lực để tiếp tục dấn thân. Với anh, làm phim không chỉ cần đam mê mà còn phải hướng đến hiệu quả doanh thu, bởi có lợi nhuận mới đủ điều kiện tái đầu tư và đi đường dài với điện ảnh. Dù đối mặt rủi ro lớn khi mạnh tay đầu tư số tiền lên đến gần 2 triệu USD, Trấn Thành vẫn chọn "chơi lớn". Theo đạo diễn 8X, chỉ khi dám mạo hiểm, phim Việt mới có cơ hội chạm đến những cột mốc doanh thu cao hơn trong tương lai.

Trấn Thành nói gì khi bị đồn 'mua suất chiếu'?

Sau thành công lớn của Mai, suất chiếu dày đặc tại các rạp trong suốt thời gian dài đã vô tình làm dấy lên những đồn đoán cho rằng Trấn Thành được ưu ái, thậm chí mua hoặc chiếm suất chiếu. Trước các luồng ý kiến này, Trấn Thành nhấn mạnh đây là lần cuối cùng anh lên tiếng, thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về cách vận hành thực tế của thị trường rạp và khẳng định không có chuyện đặc quyền như lời đồn.

Trấn Thành: 'Tôi không giành suất chiếu của ai'

Thỏ ơi! tiếp tục cho thấy sự yêu thích của Trấn Thành với dòng phim tâm lý nặng, tập trung khai thác chiều sâu cảm xúc và những lát cắt gai góc của đời sống xã hội. Bộ phim xoay quanh các bí mật trong tình yêu, hôn nhân, từ đó cho thấy những mâu thuẫn, tổn thương và góc khuất trong các mối quan hệ tưởng thân thuộc. Thỏ ơi! dự kiến ra rạp vào mồng 1 Tết Nguyên đán.

