Trấn Thành 'bóp cổ' Pháo, nói thẳng về vai diễn của Lyly trong 'Thỏ ơi!'

Kịch tính, bí ẩn và đặc sắc là những từ khán giả dành cho trailer của bộ phim điện ảnh Thỏ ơi! do Trấn Thành đạo diễn. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Hải Linh (ca sĩ Lyly thủ vai), nữ MC nổi tiếng với talkshow Chị bờ vai. Không chỉ có sự nghiệp vững vàng, Hải Linh còn có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng doanh nhân thành đạt, có vẻ ngoài điển trai (do Vĩnh Đam đảm nhận).

Gia đình êm ấm của Hải Linh bất ngờ bị xáo trộn khi cô gái đeo mặt nạ thỏ tên Nhật Hạ (Pháo thủ vai) lên talkshow của Hải Linh để kể chuyện bản thân đang hẹn hò một người có gia đình. Sự việc được đẩy lên cao trào khi Hải Linh nghi ngờ người Nhật Hạ nhắc đến chính là chồng mình.

Tạo hình của "Em xinh" Pháo trong Thỏ ơi! ẢNH: ĐPCC

Ngoài câu chuyện của Hải Linh - Vĩnh Đam, mối quan hệ của hai nhân vật do Trấn Thành và Pháo đảm nhận cũng khiến người xem tò mò vì những phân cảnh giằng co kịch tính.

Ngay khi công bố dàn diễn viên chính, đạo diễn Trấn Thành vấp phải nhiều sự hoài nghi vì lựa chọn những gương mặt được xem là "tân binh" của lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, nam đạo diễn hoàn toàn tin tưởng các diễn viên có thể làm tốt vai trò của mình. Bộ phim Thỏ ơi! chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết Bính Ngọ và trực tiếp "đối đấu" với loạt tác phẩm khác như Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Mùi phở...