Trấn Thành vẫn dẫn đầu, phim tết của Trường Giang bất ngờ bị 'vượt mặt'

Hôm 24.2, phòng vé Việt có sự biến động khi Báu vật trời cho - dự án phim đánh dấu màn tái hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần vượt qua dự án của Trường Giang để vươn lên vị trí thứ 2 với doanh thu 4,5 tỉ đồng, tương đương hơn 60.000 vé bán ra (theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam).

Báu vật trời cho đánh dấu màn tái hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần sau phim Mai Ảnh: NSX

Trước đó, khi nói về việc cạnh tranh tại đường đua phim tết, đạo diễn Lê Thanh Sơn từng chia sẻ: “Áp lực thì ai cũng áp lực. Tôi làm phim thương mại, yếu tố đầu tiên là phải có doanh thu. Với vai trò là đạo diễn, tôi vui khi thấy nhiều phim Việt đang ra rạp dịp tết năm nay”.

Phim của Trường Giang ra sao ở phòng vé?

Trong khi đó, Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang từ vị trí thứ 2 bất ngờ tụt hạng. Với doanh thu trong ngày 24.2 là 4,4 tỉ đồng, tương đương hơn 58.000 vé bán ra, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của “Mười Khó” xếp thứ 3 trong số 4 phim tết (tính đến 17 giờ 30 phút).

Thời gian qua, Nhà ba tôi một phòng tạo nên những tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho thông điệp của tác phẩm, song cũng có ý kiến cho rằng cách kể chuyện bị cũ so với những dự án có cùng đề tài được ra rạp trước đó. Tuy nhiên đến hiện tại, phim thu về hơn 89 tỉ đồng và việc gia nhập câu lạc bộ trăm tỉ trong vài ngày tới là chuyện khả thi.

Trường Giang chọn kể câu chuyện về tình cảm gia đình khi trở lại điện ảnh sau 5 năm Ảnh: NSX

Theo ghi nhận, Thỏ ơi vẫn dẫn đầu doanh thu phòng vé, đồng thời bỏ xa các đối thủ còn lại. Hiển thị trên Box Office Vietnam, phim điện ảnh của Trấn Thành thu hơn 20,3 tỉ đồng trong ngày 24.2. Con số này giúp nâng tổng doanh thu lên 285 tỉ đồng, được dự kiến sẽ chạm mốc 300 tỉ vào ngày mai. Trong khi đó, Mùi phở đứng vị trí thứ 4 với doanh thu khiêm tốn 1,02 tỉ đồng, tương đương 13.690 vé bán ra.

Có thể nói cuộc cạnh tranh của 4 tác phẩm này giúp đường đua phim tết trở nên sôi động hơn. Theo thống kê của Box Office Vietnam, doanh thu Tết Bính Ngọ tăng trưởng lớn, với 409,4 tỉ trong 6 ngày, vượt hơn 33% so với doanh số cùng kỳ của Tết Ất Tỵ (306 tỉ trong 6 ngày đầu tiên).

Trong đó, Thỏ ơi dẫn đầu phòng vé, chiếm 56% tổng doanh thu - sức kiếm tiền tương đương Bộ tứ báo thủ năm ngoái. Trong khi phim Trấn Thành vẫn giữ nguyên phong độ so với năm ngoái, thì các phim ở vị trí thứ 2, 3, 4 đều có sự tăng trưởng lớn so với vị trí tương tự năm 2025.

“Có thể thấy, mặc dù phim Trấn Thành vẫn dẫn đầu, nhưng những bộ phim Việt khác đều thể hiện ở mức không tệ. Những drama liên quan đến sắp xếp suất chiếu được trao đổi trên mạng xã hội, theo quan điểm cá nhân của tôi, không ảnh hưởng đến quyết định ra rạp của khán giả”, đại diện Box Office Vietnam đánh giá.