Giải trí Phim

'Đối đầu' với Trấn Thành, phim tết của Trường Giang ra sao ở phòng vé?

Thạch Anh
20/02/2026 11:09 GMT+7

Sau vài ngày công chiếu, phim của Trường Giang thu gần 45 tỉ đồng. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nam nghệ sĩ sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, sáng 20.2, Nhà ba tôi một phòng thu về thêm hơn 6,3 tỉ đồng (tính đến 10 giờ). Con số này giúp nâng tổng doanh thu phim của Trường Giang lên hơn 44,2 tỉ đồng sau hơn 3 ngày công chiếu. Trước tình cảm khán giả dành cho phim, Trường Giang bộc bạch: “Đến giờ phút này không còn nói được lời nào khác ngoài hai từ biết ơn gửi đến quý vị khán giả vì đã lựa chọn đồng hành cùng Nhà ba tôi một phòng trong dịp tết năm nay”.

'Đối đầu' với Trấn Thành, phim tết của Trường Giang ra sao ở phòng vé? - Ảnh 1.

Ngoài vai trò đạo diễn, Trường Giang còn đảm nhận vai chính trong Nhà ba tôi một phòng. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại điện ảnh của nam nghệ sĩ sau 5 năm vắng bóng

Ảnh: NSX

Những ngày qua, tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của chồng Nhã Phương xếp thứ 2 về mặt doanh thu ở phòng vé, sau Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành. Phim nhận nhiều phản hồi, đánh giá trên mạng xã hội. Có ý kiến khen Nhà ba tôi một phòng kể câu chuyện xúc động về tình cha con, phù hợp với dịp tết Nguyên đán. Song cũng có khán giả nhận xét rằng nội dung phim không quá khác biệt so với những tác phẩm về đề tài gia đình trước đó.

Nhà ba tôi một phòng kể về ông Thạch (Trường Giang thủ vai), là người đàn ông “gà trống nuôi con”. Tuy nhiên tình yêu thương của ông lại tồn tại những nguyên tắc, từ đó tạo ra khoảng cách thế hệ với đứa con gái. Dự án có sự tham gia của Trường Giang, Minh Anh, Lê Khánh, Anh Tú Atus, Như Vân…

Tâm huyết của Trường Giang

Ra rạp đúng mùng 1 tết, Nhà ba tôi một phòng cạnh tranh với một số dự án như Thỏ ơi (Trấn Thành), Mùi phở (Minh Beta) và Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn). Nói về cuộc cạnh tranh này, Trường Giang chia sẻ không riêng gì dịp tết mà mỗi thời điểm đều có nhiều phim ra rạp, song mỗi tác phẩm có một câu chuyện khác nhau.

- Ảnh 2.

Trường Giang cùng dàn diễn viên Nhà ba tôi một phòng tại sự kiện ra mắt phim

Ảnh: NSX

“Còn việc phù hợp như thế nào thì khán giả sẽ là người quyết định. Phim ảnh như một món ăn, mỗi người mỗi sở thích và mỗi người thích một món. Tôi nghĩ nhiều phim như vậy thì tốt, mỗi phim sẽ là một câu chuyện, một cách kể thì khán giả có nhiều sự lựa chọn của mình”, chồng Nhã Phương nói.

Trường Giang cho rằng việc lựa chọn phim ra mắt mùa tết không chỉ phụ thuộc vào anh mà còn xuất phát từ đơn vị sản xuất, nhà phát hành… Nam diễn viên chia sẻ điều bản thân chú tâm là chất lượng của dự án. Bởi nam nghệ sĩ quan niệm: “Tôi nghĩ nếu đã cố hết sức làm phim bằng tất cả sự đam mê và tính chân thật thì sẽ mang về những điều tốt nhất. Doanh thu là ở khán giả. Ai làm phim mà chả muốn doanh thu cao, con số tốt nhưng đó là kỳ vọng của mình nhưng hơn hết mình vẫn kỳ vọng nhiều ở chất lượng còn khán giả là người quyết định doanh thu”.

Trường Giang cũng thừa nhận với chúng tôi phim về đề tài gia đình dễ chạm đến khán giả nhưng khó thực hiện. Bởi theo anh, nếu làm không khéo, tác phẩm sẽ mang màu sắc cũ, còn nếu làm những điều quá lớn lao sẽ gây khó hiểu cho người xem. “Cho nên mình sẽ để nhân vật đi đến đâu thì mình theo đến đó, trong phim tôi cho phép các nhân vật tự phát triển cảm xúc của mình chứ không hề ép buộc phải có một cảnh nào cả”, anh bộc bạch.

