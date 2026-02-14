Lâm Vỹ Dạ khoe dáng sau giảm cân, mừng Trường Giang tái xuất điện ảnh

Tối 13.2, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Là dự án đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau 5 năm của Trường Giang, thảm đỏ gây chú ý khi quy tụ nhiều sao Việt như Hồng Ánh, Lâm Vỹ Dạ, Midu, Khả Như, Nhã Phương, Ngô Kiến Huy, Hieuthuhai…

Dàn diễn viên Nhà ba tôi một phòng tại sự kiện ra mắt phim Ảnh: NSX

Nhà ba tôi một phòng là tác phẩm Trường Giang đảm nhận cùng lúc 3 vai trò gồm nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên. Phim kể về hành trình nuôi con của Thạch - người đàn ông gắn với nghề làm mắm. Chia sẻ về dự án này, chồng Nhã Phương bộc bạch bản thân đặt nhiều tâm huyết và mong đây là bộ phim dành cho gia đình dịp tết.

Ngoài ra, Trường Giang cũng tiết lộ mong muốn tạo nên một kỷ niệm đặc biệt với những người anh em thân thiết từ chương trình 2 ngày 1 đêm. Vì vậy, nam đạo diễn đã cố gắng sắp xếp để đủ 5 mảnh ghép xuất hiện trong phim, mỗi người mang một màu sắc riêng.

Nhã Phương nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả sau khi sinh con. Trước đó, trong quá trình Trường Giang thực hiện dự án phim này, nữ diễn viên cũng hỗ trợ người bạn đời ở vai trò giám đốc casting Ảnh: NSX

Anh Tú Atus chia sẻ về vai diễn khi được "đặt đúng" sở trường: "Mọi mảng miếng hài trong phim đều nhờ thêm sự chỉ đạo diễn xuất từ đạo diễn Trường Giang". Trong khi đó, Đoàn Minh Anh bày tỏ niềm hạnh phúc và mong đợi được chứng kiến thành quả của bản thân và ê kíp trên màn ảnh rộng.

Lê Khánh hạnh phúc khi được trở thành một phần của Nhà ba tôi một phòng và làm việc cùng những người bạn diễn thân thiết. Trong khi đó, Như Vân không giấu được sự hồi hộp với vai diễn nặng về tâm lý: "Đây là lần đầu tôi đứng trước ống kính với một vai diễn có nhiều cảm xúc như vậy. Tôi biết ơn anh Giang vì đã tin tưởng trao cơ hội và luôn kiên nhẫn hướng dẫn tôi trong từng phân đoạn".

Dàn sao đến mừng Trường Giang tái xuất điện ảnh

Lê Khánh được chồng là diễn viên Tuấn Khải hộ tống tại sự kiện. Trong phim, nữ diễn viên có những màn tung hứng đầy duyên dáng với Trường Giang Ảnh: NSX

Lâm Vỹ Dạ diện áo dài truyền thống, được khen ngợi về nhan sắc sau khi giảm cân. Trong khi đó, Trương Quỳnh Anh ghi điểm với thiết kế váy xuyên thấu giúp tôn vóc dáng Ảnh: NSX

Midu đến mừng Trường Giang ra mắt phim mới. Cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên với chồng thiếu gia được nhiều người quan tâm Ảnh: NSX

Dàn sao Việt như Khả Ngân, Hồng Ánh, Phạm Quỳnh Anh quy tụ tại thảm đỏ ra mắt phim Nhà ba tôi một phòng Ảnh: NSX

Thúy Ngân khoe dáng nóng bỏng trong thiết kế váy đỏ. Cô và Trường Giang thân thiết khi có dịp cộng tác chung, đặc biệt ở chương trình 7 nụ cười xuân Ảnh: NSX

Diệu Nhi diện áo dài truyền thống đến mừng vai diễn mới của chồng. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn tham gia một vai khách mời trong phim Ảnh: NSX

Nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ Trường Giang trong lần tái xuất điện ảnh này. Chính điều đó khiến "Mười Khó" không khỏi xúc động Ảnh: NSX

Hieuthuhai cùng các đồng nghiệp gây chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ. Trường Giang xác nhận nam rapper cũng góp mặt trong phim Ảnh: NSX