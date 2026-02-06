Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thạch Anh
Thạch Anh
06/02/2026 07:47 GMT+7

Trong Nhà ba tôi một phòng - dự án phim tết 2026 do Trường Giang làm đạo diễn, sản xuất (dự kiến ra rạp mùng 1 tết), Anh Tú Atus vào vai Phát, nhân vật được xem là điểm va chạm quan trọng trong mối quan hệ cha - con giữa ông Thạch (Trường Giang thủ vai) và An (Đoàn Minh Anh đóng).

Từ những buổi hẹn hò lén lút hay những cuộc đối đáp đầy ẩn ý giữa hai thế hệ, vai diễn này của Anh Tú Atus được kỳ vọng mang đến chuỗi tình huống hài hước, nhưng chạm đến nỗi lo của những bậc làm cha mẹ khi con cái bước vào mối quan hệ tình cảm.

Anh Tú Atus được mời đóng phim tết của Trường Giang từ 2 năm trước - Ảnh 1.

Anh Tú Atus trong phim Nhà ba tôi một phòng

Ảnh: ĐPCC

Anh Tú Atus chia sẻ anh nhận được lời mời đóng phim của Trường Giang từ 2 năm trước. Thời điểm đó, nam diễn viên đang bận rộn với chương trình thực tế về âm nhạc, nhưng: "Vì là anh Trường Giang nên tôi không có lý do gì để từ chối", Anh Tú Atus bày tỏ.

Nam diễn viên chia sẻ bản thân đã có cơ duyên với các dự án của đàn anh từ thời còn học trường sân khấu, nên việc tham gia Nhà ba tôi một phòng là "lần hội ngộ chắc chắn phải diễn ra". "Việc tôi tham gia dự án có thể xem là trả nợ ân tình cho anh. Tôi cũng muốn cảm ơn anh vì đã nhớ tới và luôn dõi theo, ủng hộ hành trình hoạt động nghệ thuật của mình", Anh Tú Atus bộc bạch.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Anh Tú Atus đã tham gia 3 phim tết đạt doanh thu trăm tỉ gồm: Cua lại vợ bầu, Siêu lừa gặp siêu lầy, Gặp lại chị bầu. "Sự phủ sóng là cơ hội quý giá để tôi có thể đến gần hơn với khán giả, nhưng tôi cũng tự đặt ra áp lực với mình trong việc làm mới bản thân, không để người xem cảm thấy nhàm chán", Anh Tú Atus chia sẻ. 

Anh Tú Atus phim Tết Trường Giang Nhà ba tôi một phòng
