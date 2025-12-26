Tiết lộ vai trò của Nhã Phương trong phim tết của Trường Giang

Trường Giang đánh dấu màn tái xuất điện ảnh bằng dự án Nhà ba tôi một phòng. Trước đó, anh dành phần lớn thời gian cho gia đình và các dự án cá nhân. Chia sẻ về sự trở lại này, "Mười Khó" cho hay: “Sau nhiều năm không đóng điện ảnh, làm nhiều công tác, sản phẩm mong muốn để phục vụ khán giả ở những nơi không có rạp chiếu phim, đã đến thời điểm tôi bước vào điện ảnh bằng cách của mình”.

Trường Giang gây tò mò khi trở lại màn ảnh sau 5 năm ẢNH: NVCC

Việc lựa chọn chủ đề gia đình cho dự án phim tết lần này cũng bắt nguồn từ chính những trải nghiệm riêng của Trường Giang. Mẹ mất từ nhỏ, anh thấu hiểu được cảm giác thiếu hụt tình thân và mong muốn gửi gắm một thông điệp qua bộ phim. “Tình cảm tôi gửi trong tác phẩm này là một tình cảm gia đình và ai cũng sẽ có, sẽ thấy và một lần mong ước”, anh bộc bạch.

Trong lần trở lại này của Trường Giang, Nhã Phương âm thầm đồng hành cùng chồng phía sau màn ảnh. Ở giai đoạn đầu, nữ diễn viên chỉ tham gia dự án với vai trò hỗ trợ đọc kịch bản và cùng chia sẻ ý tưởng. Tuy nhiên, khi được người bạn đời ngỏ lời, cô quyết định nhận thêm trách nhiệm tuyển chọn diễn viên.

Dù áp lực và không tránh khỏi lo lắng, Nhã Phương vẫn cho thấy sự quyết tâm khi lựa chọn đồng hành cùng chồng trong tác phẩm này. Nữ diễn viên thổ lộ: “Có thể thực hiện một việc gì đó để làm hậu phương vững chắc cho chồng, tôi thấy rất vui. Và tôi quyết định thử một vai trò mới”. Sự đồng hành của Nhã Phương được xem là điểm tựa tinh thần quan trọng, góp phần giúp Trường Giang vững vàng hơn trong hành trình làm phim áp lực.

Nhã Phương đảm nhận vai trò giám đốc casting của phim ẢNH: NSX

Bên cạnh đó, Nhã Phương thừa nhận bản thân không tránh khỏi lo lắng, đặc biệt với vai An - nhân vật do Đoàn Minh Anh đảm nhận. Dù vòng tuyển chọn diễn ra khá suôn sẻ, nữ diễn viên vẫn băn khoăn liệu đàn em có thể hòa mình vào nhân vật khi tuổi đời và tuổi nghề còn khá trẻ. Sau cùng, người đẹp 9X bày tỏ sự hài lòng với quá trình nhập vai trọn vẹn của Minh Anh trong dự án này.

Nữ chính trong phim mới của Trường Giang là ai?

Chia sẻ về vai diễn An, Đoàn Minh Anh cho biết đây là trải nghiệm hoàn toàn khác so với nhân vật cô từng thể hiện trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Lần trở lại này, cô gái sinh năm 2008 buộc phải làm mới mình khi hóa thân vào một nhân vật gần gũi, đúng với lứa tuổi hơn. Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ: “Đây là một thử thách đối với em, từ một vai nặng đô về một vai đúng với lứa tuổi của mình”.

Đoàn Minh Anh áp lực khi đóng phim cùng Trường Giang ẢNH: NSX

Minh Anh cũng dành nhiều sự yêu thích của mình cho câu chuyện trong phim. Theo cô, nội dung kịch bản không quá mới nhưng dễ chạm đến khán giả. Người đẹp 17 tuổi thừa nhận áp lực lớn khi lần đầu làm việc cùng Trường Giang. Tuy nhiên, chính môi trường làm việc nghiêm túc này lại trở thành cơ hội để nữ diễn viên trẻ rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn trong hành trình làm nghề.

Với Minh Anh, Trường Giang không chỉ là một tiền bối, một bạn diễn, mà còn là “người cha” trên màn ảnh luôn đồng hành cùng cô trong suốt quá trình quay. Từ cách đọc thoại, xử lý tâm lý nhân vật cho đến việc phối hợp cùng bạn diễn, nam diễn viên đều tận tình hướng dẫn đàn em. Bên cạnh những giờ làm việc căng thẳng, cả hai cũng có nhiều khoảnh khắc thư giãn, vui đùa cùng nhau. Chính sự gần gũi và gắn kết tự nhiên này đã giúp mối quan hệ cha con trên màn ảnh trở nên chân thật hơn.