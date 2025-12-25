Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nghệ sĩ Tấn Beo tái xuất trong ngày con trai cưới vợ

Di Linh
Di Linh
25/12/2025 22:45 GMT+7

Tấn Beo không chỉ xúc động vì con trai yên bề gia thất mà còn bởi được gặp gỡ một số đồng nghiệp sau thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.

Tấn Beo xúc động trong đám cưới con trai

Mới đây, nghệ sĩ Tấn Beo xuất hiện trong đám cưới của con trai thứ hai. Tại bữa tiệc, nam nghệ sĩ 6X diện trang phục áo vest có họa tiết da beo. Đây cũng chính là hình ảnh gắn liền với tên tuổi của Tấn Beo trong suốt nhiều năm qua.

Nghệ sĩ Tấn Beo tái xuất trong ngày con trai cưới vợ - Ảnh 1.

Tấn Beo hạnh phúc trong đám cưới con trai

Ảnh: Chụp màn hình

Vì sức khỏe còn yếu nên Tấn Beo ngồi xe lăn để chụp ảnh cùng với người thân và quan khách. Khi được MC giới thiệu lên sân khấu, nam diễn viên Lên chùa bán nhang xúc động khi nhận được tràng pháo tay của mọi người. Đồng thời, con trai thứ hai của nam nghệ sĩ 6X cũng nghẹn ngào khi nhìn thấy ba mẹ cùng lên sân khấu. Đây là lần hiếm hoi Tấn Beo xuất hiện trước công chúng sau 2 năm điều trị bệnh.

Nhìn thấy sức khỏe của đàn anh được cải thiện, nghệ sĩ Quốc Thuận chia sẻ: "Khoảnh khắc hạnh phúc của người anh kính yêu của mình - anh ba Tấn Beo. Cả khán phòng đều xúc động khi anh bước lên sân khấu hạnh phúc của con trai mình". Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng gửi lời chúc sức khỏe đến Tấn Beo.

Nghệ sĩ Tấn Beo tái xuất trong ngày con trai cưới vợ - Ảnh 2.

Tấn Beo được bà xã và đồng nghiệp dìu lên sân khấu

Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, chị Phùng Thị Dung (vợ của nghệ sĩ Tấn Beo) cho biết tình trạng sức khỏe của chồng đã có tiến triển tích cực so với trước đây. "Có những lúc anh Tấn Beo rất vui. Hôm qua, nghệ sĩ Tấn Hoàng đến chơi thì chồng của tôi cũng chịu đùa giỡn. Chúng tôi không còn ở trung tâm trị liệu và châm cứu ở Bình Dương nữa mà về TP.HCM được một thời gian rồi", vợ của Tấn Beo tâm sự. Bên cạnh đó, chị Dung cũng cho biết chồng vẫn duy trì việc đi thăm khám sức khỏe ở bệnh viện để theo dõi tình hình và tập vật lý trị liệu.

Nghệ sĩ Tấn Beo bị tai biến mạch máu não hồi giữa năm 2023, nhờ cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, biến chứng của bệnh khiến nam nghệ sĩ 6X gặp khó khăn trong việc đi lại, phải tập vật lý trị liệu để hồi phục. Trong suốt quá trình trị bệnh, Tấn Beo luôn có bà xã đồng hành và tận tình chăm sóc.

