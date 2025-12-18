Tình hình sức khỏe NSƯT Phi Điểu sau khi nhập viện cấp cứu

NSƯT Phi Điểu cho biết bà phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 16.12 sau khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt cao, run rẩy và tụt huyết áp. Trước đó, nữ nghệ sĩ nghĩ mình chỉ bị cảm cúm thông thường, song tình trạng ngày càng nặng khiến gia đình nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu.

Sức khỏe hiện tại của NSƯT Phi Điểu tạm ổn, song vẫn còn mệt do tuổi đã cao Ảnh: T.L

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán NSƯT Phi Điểu bị nhiễm trùng máu và chỉ định điều trị bằng kháng sinh kết hợp truyền dịch. Sau hai ngày điều trị, sức khỏe của nữ nghệ sĩ có chuyển biến tích cực, có thể ăn uống và trò chuyện trở lại, dù cơ thể vẫn còn mệt. Bà cho biết ở tuổi 93, đây là lần đầu tiên phải nhập viện cấp cứu, và sau đợt ốm này sẽ chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, không còn dám chủ quan như trước.

Do con trai - họa sĩ Hồng Quân đang công tác xa, gia đình đã nhờ một người cháu túc trực chăm sóc NSƯT Phi Điểu trong thời gian bà điều trị tại bệnh viện. Trước khi nhập viện, NSƯT Phi Điểu có lịch quay một dự án phim mới vào ngày 20.12. Tuy nhiên, cận ngày quay, ê kíp không thể liên lạc được với bà nên không khỏi lo lắng. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân rất áy náy vì làm ảnh hưởng đến kế hoạch của đoàn phim. "May mắn là các em trong ê kíp rất thông cảm, động viên tôi yên tâm nghỉ ngơi để sớm hồi phục", bà nói và bày tỏ mong muốn sớm được xuất viện, trở về nhà tịnh dưỡng để tiếp tục công việc tại phim trường.

NSƯT Phi Điểu: U.100 vẫn tận tụy cống hiến cho nghệ thuật

Nghệ sĩ Phi Điểu (tên khai sinh Nguyễn Thị Phi Phi) sinh năm 1932, từng được biết đến là phát thanh viên giọng Nam bộ gắn bó nhiều năm với Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM. Nữ nghệ sĩ có hai người con với chồng là cố nhạc sĩ Phan Nhân – tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Chú ếch con, Hà Nội niềm tin và hy vọng...

Bà bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2000 với bộ phim Blouse trắng và dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Nhắc đến NSƯT Phi Điểu, khán giả thường nhớ đến hình ảnh người mẹ lam lũ, người bà hiền hậu trong các vở kịch, phim truyền hình, điện ảnh hay MV ca nhạc. Bà không chỉ là diễn viên mà còn là người kể chuyện, người truyền tải những giá trị nhân văn sâu sắc qua từng vai diễn.

Ở tuổi ngoài 90, NSƯT Phi Điểu vẫn gắn bó với nghệ thuật bằng tình yêu nghề vô điều kiện Ảnh: T.L

Đến với diễn xuất bằng tình yêu nghề và sự tận tâm, nữ nghệ sĩ cho biết bà không mong cầu điều gì hơn ngoài việc được tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và truyền cảm hứng cho thế hệ diễn viên trẻ. Tinh thần làm việc không ngừng nghỉ này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn là niềm vui, là động lực sống của bà ở tuổi xế chiều. Đối với nghệ sĩ Phi Điểu, việc được cống hiến cho nghệ thuật, được đứng trước máy quay, được hóa thân vào các nhân vật không chỉ là công việc mà còn là nguồn năng lượng vô tận, giúp bà giữ vững sự minh mẫn và yêu đời.

Ở tuổi ngoài 90, NSƯT Phi Điểu vẫn giữ nếp sống tự lập, thậm chí từng tự chạy xe máy đi diễn mà không lệ thuộc vào con cháu. Bà cho biết từ nhỏ đã sống xa gia đình nên hình thành thói quen tự lo liệu mọi việc, chỉ nhờ cậy người khác khi thật sự vượt quá khả năng.

Hiện tại, sức khỏe của NSƯT Phi Điểu đang dần ổn định và tiếp tục được theo dõi. Người thân, đồng nghiệp và khán giả đều gửi lời động viên, mong bà sớm hồi phục để trở lại với cuộc sống thường ngày và niềm đam mê nghệ thuật đã gắn bó suốt nhiều thập niên.