Tình trạng sức khỏe của Tấn Beo ra sao sau 2 năm trị bệnh?

Tấn Beo vui vì được gặp đồng nghiệp

Mới đây, những hình ảnh của nghệ sĩ Tấn Beo ngồi ăn cơm với Tấn Hoàng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong đoạn video, Tấn Beo vui vẻ vì được trò chuyện với đồng nghiệp sau khoảng thời gian tạm rời xa sân khấu để điều trị bệnh.

Sức khỏe của nghệ sĩ Tấn Beo đã cải thiện hơn so với trước đây Ảnh: FBNV/Chụp màn hình

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, chị Dung cho biết tình trạng sức khỏe của chồng đã có tiến triển tích cực so với trước đây. "Có những lúc anh Tấn Beo rất vui. Hôm qua, nghệ sĩ Tấn Hoàng đến chơi thì chồng của tôi cũng chịu đùa giỡn. Chúng tôi không còn ở trung tâm trị liệu và châm cứu ở Bình Dương nữa mà về TP.HCM được một thời gian rồi", vợ của Tấn Beo tâm sự. Bên cạnh đó, chị Dung cũng cho biết chồng vẫn duy trì việc đi thăm khám sức khỏe ở bệnh viện để theo dõi tình hình và tập vật lý trị liệu.

Tấn Beo vui khi được đồng nghiệp đến thăm Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, diễn viên hài Dũng Nhí còn cho biết thêm nghệ sĩ Tấn Beo đã về sống ở TP.HCM gần một năm và đang chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con trai. Dũng Nhí nói: "Một việc giúp anh Tấn Beo có thêm động lực để phục hồi sức khỏe là anh ấy đang chuẩn bị cưới vợ cho con trai thứ hai. Đám cưới của con trai Tấn Beo sẽ được tổ chức vào ngày 25, đó là thông tin mới nhất tôi nhận được". Theo diễn viên Dũng Nhí, vợ của Tấn Beo là người khá kỹ tính nên luôn muốn giữ gìn hình ảnh đẹp của ông xã trong mắt công chúng. Vì vậy, vợ của Tấn Beo rất hạn chế chia sẻ những hình ảnh của chồng lên mạng xã hội.

Trong một phỏng vấn vào tháng 10.2024, Tấn Beo xúc động gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã yêu thương mình. Nam diễn viên Lên chùa bán nhang hứa cố gắng điều trị để trở lại với sân khấu và được gặp gỡ mọi người.

Nghệ sĩ Tấn Beo bị tai biến mạch máu não hồi giữa năm 2023, nhờ cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, biến chứng của bệnh khiến nam nghệ sĩ 6X gặp khó khăn trong việc đi lại, phải tập vật lý trị liệu để hồi phục. Trong suốt quá trình trị bệnh, Tấn Beo luôn có bà xã đồng hành và tận tình chăm sóc.



