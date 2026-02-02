Hòa Minzy tiếp tục kết hợp với Xuân Hinh sau 'Bắc Bling'?

Tác phẩm điện ảnh Mùi phở - khai thác chất liệu gia đình và văn hóa, ẩm thực truyền thống vừa hé lộ nhạc phim Lão ông cưới vợ có sự kết hợp của Xuân Hinh và Tuấn Cry. Ca khúc do chính đạo diễn Minh Beta sáng tác. Được biết anh cũng là chủ nhân của Việt Nam ơi - bài hát từng “gây bão” trên mạng xã hội trước đó.

Nghệ sĩ Xuân Hinh sau 'Bắc Bling'

Nghệ sĩ Xuân Hinh vừa đóng chính, vừa hát nhạc phim Mùi phở ẢNH: NVCC

Lão ông cưới vợ có giai điệu vui tươi, mang đậm âm hưởng dân gian được ê kíp kỳ vọng sẽ tạo nên cảm xúc cho những thước phim tết. Cùng với ca từ dễ nhớ và phần điệp khúc bắt tai, ca khúc hứa hẹn sẽ nhận được sự đón nhận của khán giả.

Bài hát đánh dấu màn tái hợp của nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry. Đầu năm 2025, nam nghệ sĩ từng gây chú ý với màn bắn rap trong Bắc Bling của Hòa Minzy, thu hút hơn 289 triệu lượt xem và đạt nhiều giải thưởng lớn trong năm 2025. Vì vậy, việc nam nghệ sĩ tiếp tục kết hợp với Tuấn Cry khiến nhiều người tò mò sẽ tạo nên dấu ấn sau “cơn sốt” trước đó.

Giọng ca nữ trong Lão ông cưới vợ cũng khiến nhiều người tò mò. Một số khán giả cho rằng người thể hiện ca khúc chính là Hòa Minzy. Tông giọng cao, cách nhấn nhá đặc trưng cùng việc đoạn nhá hàng được tung đúng dịp trước thềm Hòa Minzy Fan Concert: Bắc Bling càng làm cho suy đoán của người hâm mộ thêm chắc chắn. Nhiều người khẳng định bài hát này khả năng cao sẽ đánh dấu màn kết hợp tiếp theo của bộ ba đình đám.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong phim điện ảnh Mùi phở ẢNH: ĐPCC

Được biết ngoài thể hiện nhạc phim, nghệ sĩ Xuân Hinh còn đóng chính trong phim Mùi phở. Trong cuộc trò chuyện, khi được hỏi về cát sê, ông từng thẳng thắn chia sẻ rằng: “Tôi nói với đạo diễn rằng mặc dù anh là đại gia nhưng chắc anh không có tiền trả đâu”.

Nghệ sĩ Xuân Hinh xúc động chia sẻ cả cuộc đời ông gắn bó với văn hóa nghệ thuật dân gian, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Mẫu. Vì thế, khi được lựa chọn cho vai diễn này, nam nghệ sĩ tin đó như một sự mách bảo của ơn trên. Đạo diễn Minh Beta cũng từng tâm sự rằng đây là cái duyên Tổ nghề trao cho ông. Chính sự thấu hiểu và trân trọng ấy đã chạm đến cảm xúc sâu xa nhất của nghệ sĩ Xuân Hinh, khiến ông quyết định nhận lời tham gia.

Phim điện ảnh Mùi phở dự kiến công chiếu dịp Tết Nguyên đán 2026, được thực hiện bởi đạo diễn Minh Beta, quy tụ dàn sao gồm nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang và NSƯT Thanh Thanh Hiền... Câu chuyện xoay quanh những mâu thuẫn đa tầng trong gia đình ông Mùi về việc truyền nghề và giữ gìn bí quyết nấu phở truyền thống giữa bối cảnh Hà Nội đầy hoài niệm. Qua những tranh cãi đời thường, tác phẩm tôn vinh giá trị ẩm thực và gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự thấu hiểu, lòng tha thứ để tìm lại hơi ấm tình thân trong dịp tết.