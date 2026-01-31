Hòa Minzy bật khóc, Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' thắng lớn tại Làn Sóng Xanh

Hòa Minzy thắng lớn với 6 giải Làn Sóng Xanh Ảnh: Thành Luân

Tối 30.1, lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) trong không khí sôi động, quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham dự như NSND Bạch Tuyết, Trấn Thành - Hari Won, Chi Pu, Hòa Minzy, Soobin Hoàng Sơn, Noo Phước Thịnh, Cẩm Ly, Hồng Nhung, Quang Linh, Võ Hạ Trâm, Phương Mỹ Chi, Thúy Ngân, Hoa hậu Thanh Thủy, Quốc Trường, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm...

Năm nay, ban tổ chức Làn Sóng Xanh trao 16 hạng mục giải thưởng, gồm Top 10 ca khúc được yêu thích; Ca khúc của năm; Bài hát hiện tượng; Hòa âm phối khí; Nhà sản xuất của năm; Ca khúc nhạc phim được yêu thích; Album của năm; MV của năm; Ca khúc được yêu thích trên radio; Gương mặt mới xuất sắc; Ca sĩ đột phá; Nam/nữ ca sĩ/rapper được yêu thích; Nam/nữ ca sĩ/rapper của năm; Sự kết hợp xuất sắc; Giải thưởng đặc biệt; Giải Thành tựu Làn sóng xanh.

Hòa Minzy, Nguyễn Hùng, Soobin "càn quét" giải thưởng

Ca khúc Bắc Bling được trình diễn trên sân khấu Làn Sóng Xanh 2025 Ảnh: Thành Luân

Tại Làn Sóng Xanh năm nay, ca khúc Bắc Bling giúp Hòa Minzy mang về 6 chiếc cúp ở các hạng mục khác nhau. Cụ thể, Hòa Minzy thắng giải Nữ ca sĩ của năm với 41,7% phiếu, và hàng loạt giải ở các hạng mục: Ca khúc của năm, MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Ca khúc được yêu thích trên radio và Top 10 ca khúc của năm.

Giây phút lên sân khấu nhận giải Nữ ca sĩ của năm, Hòa Minzy xúc động rơi nước mắt. Cô cho biết năm 2023, cột mốc đánh dấu hành trình 10 năm làm nghề, cô từng giành giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Những năm qua, chủ nhân hit Bắc Bling luôn ước mơ đạt được giải thưởng Nữ ca sĩ của năm. "Trong suốt sự nghiệp của tôi, Làn Sóng Xanh là giải thưởng vô cùng quan trọng nên tôi luôn cố gắng để được vào các bảng đề cử. Ngày hôm nay, bên dưới sân khấu còn có cả gia đình và con trai tôi nữa. Tôi chỉ muốn nói với con trai rằng 'Mẹ làm được rồi'. Tôi sẽ cố gắng để giành được các giải thưởng khác của Làn Sóng Xanh ở những năm tiếp theo", cô bày tỏ.

Nguyễn Hùng đại thắng tại Làn Sóng Xanh khi nhận được 5 chiếc cúp cho 4 hạng mục Ảnh: Thành Luân

Một gương mặt đáng chú ý khác là Nguyễn Hùng (diễn viên đóng vai Hải trong bộ phim Mưa đỏ). Với hai bản "hit quốc dân" là Còn gì đẹp hơn và Phép màu, anh đã tạo dấu ấn sâu đậm trong thị trường âm nhạc năm qua và liên tục xuất hiện ở những hạng mục quan trọng. Nguyễn Hùng đã giành chiến thắng áp đảo ở hạng mục Gương mặt mới xuất sắc với 69,2% phiếu. Ca khúc Còn gì đẹp hơn cũng đoạt giải Bài hát hiện tượng. Đáng chú ý, Nguyễn Hùng còn ghi dấu ấn ở giải Ca khúc nhạc phim được yêu thích với Phép màu. Hai bài hát này cũng giúp anh được vinh danh ở hạng mục Top 10 ca khúc được yêu thích. Như vậy, ngay năm đầu tiên được chú ý, Hải trong Mưa đỏ đã mang về cho mình 5 chiếc cúp ở 4 hạng mục.

Việc liên tục được xướng tên nhận giải khiến Nguyễn Hùng không khỏi bất ngờ. Trên sân khấu, nam ca sĩ bày tỏ anh không thể tin những điều đang diễn ra là sự thật. Theo Nguyễn Hùng, đây là năm thành công nhất trong sự nghiệp với nhiều dấu mốc đáng nhớ, và những thành quả đạt được sẽ trở thành động lực để anh tiếp tục nỗ lực hơn trong chặng đường sắp tới.

Soobin gửi lời cảm ơn gia đình, ê kíp công ty, khán giả và cảm ơn chính bản thân khi nhận giải Nam ca sĩ của năm Ảnh: Thành Luân

Một nam ca sĩ cũng thắng lớn ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm nay là Soobin Hoàng Sơn. Nam ca sĩ giành chiến thắng ở hạng mục Nam ca sĩ/rapper của năm, đạt 63,5% phiếu - con số vượt trội hoàn toàn so với các đề cử còn lại như Đức Phúc, Nguyễn Hùng, Quang Hùng MasterD và Tùng Dương. Ngoài giải cá nhân, Soobin còn có thêm dấu ấn gián tiếp thông qua các dự án lớn trong năm như Mục hạ vô nhân hay live concert All Rounder. SlimV cùng những dấu ấn của live concert All Rounder đã chiến thắng hạng mục Nhà sản xuất của năm. Đây là năm thứ hai liên tiếp SlimV được trao giải thưởng này.

Phương Mỹ Chi vỡ òa khi được nhận cúp Ca sĩ đột phá Ảnh: Thành Luân

Phương Mỹ Chi cũng là một điểm sáng không thể bỏ qua tại mùa giải năm nay. Nữ ca sĩ đã chứng minh nội lực và sức sáng tạo không giới hạn khi sở hữu tổng cộng 3 giải thưởng lớn, bao gồm giải Ca sĩ đột phá với 57,1% phiếu bầu, Top 10 ca khúc được yêu thích với Ếch ngoài đáy giếng, và góp phần vào thành công của album Made in Vietnam - sản phẩm đoạt giải Album của năm. Chia sẻ tại lễ trao giải, Phương Mỹ Chi xúc động: "Năm qua với tôi rất đáng nhớ, là hành trình mà sau này tôi sẽ kể cho con cháu mình nghe. Tôi tự hào về Phương Mỹ Chi của năm 2025 vì đã vượt qua rất nhiều giới hạn của bản thân".

DTAP giành chiến thắng giải Album của năm

Nhóm DTAP cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi lên sân khấu nhận giải Album của năm Ảnh: Thành Luân

Năm 2025, các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc vẫn có sự ảnh hưởng lớn đến mặt bằng chung của thị trường, thông qua “sức mạnh” của các "Anh trai" và "Em xinh" được khẳng định bằng những con số bình chọn chưa từng có tiền lệ. Quang Hùng MasterD được xướng tên là chủ nhân giải thưởng Nam ca sĩ/rapper được yêu thích nhất với hơn 9,1 triệu điểm bình chọn từ khán giả. Trong khi đó, Lyhan cũng gây bất ngờ khi giành giải Nữ ca sĩ/rapper được yêu thích nhất với gần 1,7 triệu điểm.

Ở hạng mục Hòa âm phối khí, producer Masew đã vượt qua nhiều đối thủ khác như Mục hạ vô nhân, Cay, Vường hồng, Phong nữ x Cô đôi thượng ngàn, mang về chiến thắng cho Bắc Bling với 55% số phiếu.

Năm nay, nhóm DTAP nhận một trong những giải quan trọng nhất về mặt chuyên môn - giải Album của năm với Made in Vietnam. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc thuần túy mà là một dự án tôn vinh văn hóa đa vùng miền, được nhào nặn bởi đội ngũ sản xuất đầy tâm huyết vốn đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong dòng nhạc mang yếu tố dân gian.

Quang Hùng MasterD giành chiến thắng ở hạng mục Nam ca sĩ/rapper được yêu thích Ảnh: Thành Luân

Lyhan nhận giải Nữ ca sĩ/rapper được yêu thích nhất do khán giả bình chọn Ảnh: Thành Luân

Ở hạng mục Giải thưởng đặc biệt do ban tổ chức trao, dựa trên các yếu tố khuynh hướng, dự án âm nhạc phát sinh nhất thời trong năm. Chiến thắng gọi tên Viết tiếp câu chuyện hòa bình, do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, với sự thể hiện của các ca sĩ Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng và Tùng Dương.

Tại sự kiện, ban tổ chức công bố giải Thành tựu Làn Sóng Xanh được trao cho ca sĩ Hồng Nhung và Quang Linh. Hai nghệ sĩ có đóng góp lâu dài và dấu ấn rõ nét trong lịch sử hình thành, phát triển của giải thưởng.

Top 10 ca khúc được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 2025: - Bắc Bling (Bắc Ninh) (sáng tác: Tuấn Cry; ca sĩ: Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry) - Phép màu (sáng tác: Nguyễn Quốc Hùng, ca sĩ: nhóm MAYDAYs) - Dù cho tận thế (vẫn yêu em) (nhạc: Nguyễn Phúc Thiện, lời: Nguyễn Phúc Thiện, Trấn Thành, ca sĩ: Erik) - Tái sinh (sáng tác: Tăng Duy Tân, ca sĩ: Tùng Dương) - Ếch ngoài đáy giếng (sáng tác: Phương Mỹ Chi, DTAP, Vừng A Dính, Aki, Billy & Chuột Sấm Sét; ca sĩ: Phương Mỹ Chi) - Dancing in the dark (sáng tác: Nguyễn Huỳnh Sơn, ca sĩ: Soobin) - Kho báu (sáng tác: J4RDIN, Dlight; ca sĩ: (S)TRONG Trọng Hiếu) - Còn gì đẹp hơn (sáng tác và ca sĩ: Nguyễn Hùng) - Lễ đường (sáng tác và ca sĩ: Kai Đinh) - Nước mắt cá sấu (sáng tác và ca sĩ: HIEUTHUHAI)



