Ca sĩ Hồng Nhung, Quang Linh được trao giải Thành tựu

Ban tổ chức Làn Sóng Xanh 2025 trao giải Thành tựu cho Hồng Nhung, Quang Linh Ảnh: BTC

Làn Sóng Xanh lần thứ 28 - năm 2025 sẽ diễn ra lễ trao giải vào 30.1.2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Về giải thưởng Thành tựu Làn Sóng Xanh, năm nay ban tổ chức quyết định trao giải này cho ca sĩ Hồng Nhung và Quang Linh. Theo ban tổ chức, ca sĩ Hồng Nhung là một trong những gương mặt tiên phong trong thời kỳ đầu của Làn Sóng Xanh khi 7 năm liên tiếp nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất (1997 - 2003). Năm 2007, cô còn nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất 10 năm Làn Sóng Xanh.

Hồng Nhung có nhiều hit trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh: Cho em một ngày, Giọt sương trên mi mắt, Đóa hoa vô thường, Họa mi hót trong mưa, Có đôi khi, Ngày không mưa, Một ngày mới... Cô được cả giới chuyên môn lẫn công chúng thừa nhận. Phong cách âm nhạc của "cô Bống" là sự giao thoa hài hòa giữa kỹ thuật thanh nhạc hàn lâm và cảm xúc mộc mạc.

Ban tổ chức cho biết, quyết định trao giải thưởng Thành tựu cho Hồng Nhung là sự tôn vinh hoàn toàn xứng đáng cho nghệ sĩ luôn giữ phong độ sau nhiều thập kỷ cống hiến Ảnh: FBNV

Cùng nhận giải Thành tựu với Hồng Nhung là ca sĩ Quang Linh. Nam ca sĩ cũng là một trong những tên tuổi có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử giải thưởng Làn Sóng Xanh. Giữa thời điểm nhạc trẻ đang lên ngôi, Quang Linh là nghệ sĩ hiếm hoi đưa dòng nhạc mang âm hưởng dân ca và quê hương vào bảng xếp hạng, tạo nên một "làn gió mới" đầy bản sắc vào thời điểm đó.

Với chất giọng nam cao, sáng và lối luyến láy đặc trưng, ca sĩ Quang Linh không chỉ hát mà còn kể lại những câu chuyện về nguồn cội, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào về văn hóa, về dân tộc đến mọi tầng lớp khán giả. Anh có nhiều hit như Chim sáo ngày xưa, Thuở ban đầu, Thương về miền Trung, Ca dao em và tôi, Tóc em đuôi gà, Tiếng hát chim đa đa, Bạn tôi...

"Việc trao tặng giải thưởng Thành tựu cho ca sĩ Quang Linh là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình cống hiến bền bỉ, đồng thời mang ý nghĩa lớn trong việc giữ gìn và tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, kết nối tình yêu quê hương đất nước thông qua âm nhạc. Anh là minh chứng rõ nét cho việc âm nhạc dân tộc và mang âm hưởng dân gian hoàn toàn có thể đứng chung và tỏa sáng rực rỡ bên cạnh các dòng nhạc hiện đại", phía ban tổ chức nói thêm.

"Làn Sóng Xanh khó lòng ghi nhận nghệ sĩ lệch chuẩn văn hóa"

Ca sĩ Đức Phúc, Nguyễn Hùng, Quang Hùng MasterD, Soobin và Tùng Dương cạnh tranh ở hạng mục Nam ca sĩ/Rapper của năm Ảnh: BTC

Năm 2025 ghi nhận nhiều sự kết hợp thành công giữa ca sĩ và rapper, nhưng hạng mục Nam/Nữ ca sĩ và rapper của năm lại chứng kiến sự thiếu vắng của những tên tuổi rapper đứng độc lập. Các rapper như Binz hay Rhymastic chủ yếu xuất hiện với vai trò khách mời hoặc trong các nhóm sản xuất thuộc hạng mục Sự kết hợp xuất sắc và Bài hát hiện tượng. Điều này phản ánh thực tế rằng trong năm qua, các sản phẩm rap cá nhân chưa tạo được độ lan tỏa đủ mạnh hoặc chưa có những dự án mang tính đột phá để cạnh tranh trực diện với các giọng ca pop/ballad và dân gian đương đại trên bảng xếp hạng.

Trước thắc mắc về hạng mục Nam/Nữ ca sĩ - rapper của năm nhưng không có rapper nào được đề cử, bà Trần Thị Vân Anh, Trưởng ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Phó ban tổ chức cho biết: "Làn Sóng Xanh từ trước đến nay theo tiêu chí đưa những nghệ sĩ, ca khúc có tiêu chuẩn về âm nhạc, ca từ, phong cách làm sao cho phù hợp thuần phong mỹ tục nhất có thể. Do đó, chắc chắn Làn Sóng Xanh khó lòng ghi nhận nghệ sĩ lệch chuẩn văn hóa. Sự lan tỏa và tính tuyên truyền của Làn Sóng Xanh rất lớn, vì vậy vấn đề về chuẩn văn hóa bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu".