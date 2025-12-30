Hòa Minzy 'càn quét' đề cử, diễn viên 'Mưa đỏ' gây bất ngờ tại Làn Sóng Xanh

Mới đây, ban tổ chức chương trình Làn Sóng Xanh tổ chức lễ công bố đề cử và bình chọn cho mùa giải lần thứ 28, năm 2025. Danh sách đề cử Làn Sóng Xanh năm nay cho thấy một năm sôi động của nhạc Việt với sự chuyển dịch rõ nét về nội dung và dòng chảy âm nhạc. Thay vì xoay quanh những câu chuyện tình yêu quen thuộc, nhiều tác phẩm nổi bật đã khai thác giá trị truyền thống, văn hóa vùng miền và khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm A50 và A80. Điều này phản ánh rõ tinh thần chủ đề "Con rồng cháu tiên" mà giải thưởng hướng tới.

Hòa Minzy, Soobin 'càn quét' đề cử Làn Sóng Xanh

Nổi bật trong danh sách đề cử là loạt ca khúc mang thông điệp về đất nước và con người Việt Nam như Bắc Bling, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Còn gì đẹp hơn, Nỗi đau giữa hòa bình, Mặt trời trong bóng tối, Made In Vietnam… Sự lựa chọn đề tài này cho thấy ý thức trách nhiệm của nghệ sĩ trẻ trong việc lan tỏa và làm mới các giá trị văn hóa dân tộc.

Các chương trình âm nhạc truyền hình thực tế như Em xinh say hi và Anh trai say hi dù không tạo hiệu ứng bùng nổ như năm 2024 nhưng vẫn duy trì sức ảnh hưởng, thể hiện qua nhiều ca khúc lọt bảng xếp hạng và đề cử Nhà sản xuất của năm dành cho JustaTee.

Hòa Minzy, Đông Nhi, Min, Phương Mỹ Chi và Văn Mai Hương tranh giải tại hạng mục Nữ ca sĩ/Rapper của năm Ảnh: BTC

Về số lượng đề cử, Bắc Bling (Bắc Ninh) của Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry dẫn đầu với 5 đề cử ở các hạng mục quan trọng. Theo sau là Mục hạ vô nhân (SOOBIN, Binz, NSND Huỳnh Tú) và Dù cho tận thế (vẫn yêu em) của Erik cùng đạt 3 đề cử. Các ca khúc Made In Vietnam, Còn gì đẹp hơn và Viết tiếp câu chuyện hòa bình cũng ghi dấu ấn với 2 đề cử mỗi sản phẩm.

Về thành tích cá nhân, Hòa Minzy và Soobin là hai cái tên nổi bật nhất khi xuất hiện dày đặc ở các hạng mục quan trọng. Trong đó, Hòa Minzy sở hữu 5 đề cử liên quan đến ca khúc Bắc Bling (Bắc Ninh) bao gồm: Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, MV của năm (với Bắc Bling (Bắc Ninh)) và Nữ ca sĩ của năm. Ngoài ra, Hoà Minzy còn được đề cử ở hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích với Nỗi đau giữa hòa bình, nhạc phim Mưa đỏ. Bên cạnh đó, Hòa Minzy còn được “đề cử gián tiếp” ở hai hạng mục là Hoà âm phối khí và Nhà sản xuất của năm.

Một số đề cử tại Làn Sóng Xanh 2025 Ảnh: BTC

Soobin cũng khẳng định vị thế "All-rounder" với 4 đề cử: Ca khúc nhạc phim được yêu thích (Tiến hay lùi - nhạc phim Nụ hôn bạc tỷ), Sự kết hợp xuất sắc, MV của năm và Nam ca sĩ của năm. Tương tự Hòa Minzy, Soobin cũng có 2 “đề cử gián tiếp” tại hạng mục Hòa âm phối khí (ca khúc Mục hạ vô nhân) và Nhà sản xuất của năm (Đề cử cho SlimV với Soobin Live concert: All - rounder). Như vậy, nam ca sĩ cũng có số lượng đề cử đáng nể tại 6 hạng mục. Thành quả này là minh chứng cho một năm hoạt động năng nổ và chất lượng của cả hai nghệ sĩ.

Diễn viên Mưa đỏ - Nguyễn Hùng được nhiều đề cử

Làn Sóng Xanh 2025 cũng chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị, trong đó không thể không nhắc đến việc lần đầu tiên Tùng Dương được đề cử mảng nhạc trẻ. Việc một giọng ca chuyên về dòng nhạc hàn lâm và nhạc đỏ nằm trong hạng mục Bài hát hiện tượng (Tái sinh) hay Nam ca sĩ của năm cho thấy sự hoạt động năng nổ cũng như khả năng "trẻ hóa" âm nhạc của nam ca sĩ này.

Ca sĩ Nguyễn Hùng trở thành hiện tượng đặc biệt khi sở hữu hai bản "hit quốc dân" là Còn gì đẹp hơn và Phép màu, mang về cho anh tổng cộng 5 đề cử ở các hạng mục quan trọng như Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm, Ca khúc nhạc phim được yêu thích, Gương mặt mới xuất sắc và Nam ca sĩ của năm.

Riêng tại hạng mục Gương mặt mới xuất sắc, Nguyễn Hùng là nhân tố duy nhất đứng độc lập, cho thấy sức hút tự thân và tư duy nghệ thuật khác biệt của anh trong dòng chảy âm nhạc hiện đại.

Nguyễn Hùng được đề cử Gương mặt mới xuất sắc cùng 52Hz, Buitruonglinh, Lamoon, Lyhan Ảnh: BTC

Ban tổ chức khẳng định Nguyễn Hùng là một trong những gương mặt sáng giá nhất năm nay khi sở hữu hai bản "hit quốc dân" là Phép màu bài hát chung với ban nhạc MAYDAYs và ca khúc riêng mang tên Còn gì đẹp hơn.

Nhận định về các đề cử của Làn Sóng Xanh 2025, bà Trần Thị Vân Anh, Trưởng ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Phó ban tổ chức cho biết: "Các ca khúc như Bắc Bling hay Made in Vietnam đang nằm trong rất nhiều hạng mục khiến cho hội đồng bình chọn khó khăn trong việc lựa chọn người chiến thắng. Nhưng chúng ta cũng thấy được một điều là khi kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và âm nhạc truyền thống, tính chất âm nhạc được lan tỏa xa hơn, đưa âm nhạc Việt Nam đến với thế giới nhiều hơn. Do đó, càng về sau này tôi càng thấy các nhạc sĩ đã có sự kết hợp rất tốt giữa âm nhạc truyền thống, âm nhạc hiện đại và những sáng tạo đó thật quý báu cho nền âm nhạc Việt Nam".

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy thừa nhận anh cảm thấy áp lực và hoang mang đến mức muốn "xin rút khỏi hội đồng" vì các sản phẩm quá ngang tài ngang sức, khiến việc đưa lên bàn cân trở nên vô cùng khó khăn. Đồng quan điểm, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ rằng chính sự chất lượng và tương quan lực lượng quá lớn giữa các ứng viên đã khiến không khí buổi bình chọn trở nên trầm lắng hơn, khi ai cũng phải đắn đo trước những lựa chọn "một chín một mười".



